Pasa al Senado proyecto que busca prorrogar alza de puntaje mínimo para carreras de pedagogía

Por 79 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta jornada en general el proyecto de ley que busca regular las nuevas exigencias para ingresar a carreras y programas de pedagogía.

Asimismo, también fueron aprobadas en particular las indicaciones presentadas por las diputadas Emilia Schneider (FA) y Mónica Arce (Independiente).

En sí, el proyecto busca aplazar el incremento de requisitos para estudiar pedagogías -alza establecida en la Ley 20.903 de Desarrollo Docente de 2016- y así detener la alza de más de 120 puntos en el puntaje mínimo de ingreso. En la comisión de Educación, el proyecto fue rechazado en la idea de legislar por mayoría de votos.

Durante la discusión parlamentaria en la Sala, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo hincapié en que este proyecto no baja los puntajes ya que no se han aplicado nunca esta alza, y que ha pesar de estar consignadas en la ley, “la transitoriedad y la implementación de la ley nunca se ha aplicado, es más, se ha postergado sucesivamente en distintos gobiernos de modo tal que este no ha entrado en vigencia”.

“Me parece que es relevante, porque desconocemos en la práctica cuál sería el efecto de tener esos puntajes de corte , así sin más, sin tomar ninguna medida, sin hacer exactamente ningún ejercicio que permita modular esos efectos”, expresó.

Asimsimo, descartó que no falten docentes, como argumentaron algunos parlamentarios en contra del proyecto.

“De hecho, un reciente estudio elaborado por Elige Educar y por el propio Ministerio de Educación nos habla de la cantidad de horas de docentes idóneos que nos faltan a nivel nacional”, expresó. “También (en la discusión) se ha planteado que el puntaje nos hablaría necesariamente de excelencia y de retención, y tampoco eso es así”.

De hecho, explicó, el propedéutico en su minuto, el pase hoy con los PATP, que son los Planes de Atracción de Talento Pedagógico para las pedagogías, “develan que efectivamente esos estudiantes tienen rendimientos que son equivalentes o incluso superiores a puntajes altos, y no son necesariamente estudiantes que ingresen con altos puntajes, son estudiantes que son identificados como estudiantes con vocación para la pedagogía y que quisieran pertenecer a la profesión docente”

En esto, Cataldo a su vez destacó lo importante debatir esto “fuera de las pasiones habituales y particulares que tenemos hoy, además en una coyuntura electoral que yo sé que es compleja. Lo digo por el tremendo impacto y consecuencia que esto va a tener”.

“De un golpe pasaremos a contar con este requisito que, insisto, nunca se ha aplicado desde que se legisló la carrera docente, ya hace más de 10 años, y para este sistema de acceso”, expresó.

Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto ahora pasa al Senado para su discusión.