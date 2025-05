Pérdida de millones de vacunas contra la influenza agudiza cuestionamientos al Minsal y tensiona agenda en el Congreso

Durante la jornada de este martes se conoció que más de 1,2 millones de vacunas contra la influenza se perdieron en la campaña de 2024, lo que representa un 12,6% del total adquirido. El episodio volvió a poner en el centro de las críticas al Ministerio de Salud encabezado por Ximena Aguilera, pero más específicamente a la subsecretaria Andrea Albagli, quien ya había sido cuestionada por irregularidades en los registros de vacunación contra el Covid-19, hace apenas unos días.

Las reacciones no tardaron en llegar. De hecho, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), adelantó que la próxima semana la subsecretaria tendrá que responder en la instancia.

“Hemos estado preocupados por el informe de la Contraloría que revela que un número importante de vacunas contra el Covid podrían haber sido inoculadas estando vencidas. Ahora, la nueva noticia es que hay más de un millón de vacunas contra la influenza que no fueron aplicadas. La subsecretaria explica que se trata de un sobrestock producto de la volatilidad de datos, ya que nunca se puede saber a priori cuántas personas van a querer vacunarse, y siempre hay un stock mayor. Todas esas explicaciones tendrán que ser profundizadas dadas en la comisión de la próxima semana".

Su compañero de comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), coincide en que “el ministerio debe ser claro, porque si sobraron tantas vacunas, ¿qué pasa con la estimación de cobertura? ¿Y qué pasa con la demanda asistencial que termina botando una cantidad de uno a dos millones de vacunas? Todo eso requiere explicaciones y no basta con pararse en las cifras de otros años, porque esto claramente es un costo para el país".

Por su parte, el senador UDI Sergio Gahona, quien también es parte de la instancia, es más crítico: “En el gobierno anterior el Minsal fue capaz de superar una pandemia. Ahora pareciera que la peor pandemia es la ineficiencia, con la peor gestión en salud que se puede recordar. Desde la Comisión de Salud advertimos varias veces que la campaña de vacunación no estaba funcionando, y ahora nos corresponderá exigir responsabilidades por esta pérdida de recursos que son tan escasos en el sistema de salud”.

Mientras, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, junto con los diputados que integran la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu y Marta Bravo, anunciaron que recurrirán a la Contraloría para solicitar el inicio de una auditoría al interior del Minsal, en específico en la Subsecretaría de Salud Pública.

En esa línea, los parlamentarios también acordaron citar a la Comisión de Salud a la titular de la cartera y a la subsecretaria Albagli para que aclaren si durante este año también existe alguna pérdida y de qué manera pretenden mejorar la campaña de inoculación.

Ausencia en la comisión

La cita que se había agendado para la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de este martes tenía como fin debatir los proyectos de ley que eliminan las preexistencias del sistema de isapres y el que establece un régimen de garantías en salud, para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento. Sin embargo, al inicio, parte de las intervenciones se trataron sobre las vacunas.

“Aunque la subsecretaria destacó un récord de vacunas administradas el año pasado, justificar la merma como el resultado de una alta volatilidad no basta. En un país donde se insiste en vacunarse no se puede normalizar que se pierda más de un millón de dosis. Esto no es solo un problema técnico, es una señal preocupante de descoordinación y pérdida de confianza. Por eso solicito que se oficie al ministerio para exigir un informe detallado sobre las medidas correctivas y las responsabilidades administrativas”, partió comentando la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri.

Y aunque la ministra Aguilera estaba citada a esta instancia, no se presentó. Ante ello, la presidenta de la comisión, Helia Molina (PPD), señaló que más que oficiar nuevamente a la cartera, lo adecuado era citar a las tres principales autoridades del ministerio -la ministra y ambos subsecretarios- para abordar el tema en profundidad la próxima semana. “Creo que es mejor que las explicaciones las dé la autoridad”, sentenció la diputada.

Consultados por La Tercera respecto a la ausencia de la ministra, desde la cartera sanitaria afirmaron que no asistió porque estaba en discusión de presupuesto.