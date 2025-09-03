Por chats con Hermosilla: Corte Suprema inicia proceso de cuaderno de remoción de ministro Antonio Ulloa
Desde este miércoles, comienza el plazo de cinco días para que el juez presente su informe con los descargos ante el máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, firmó la resolución de inicio del cuaderno de remoción en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.
Ulloa, al igual que la también ministra del tribunal de alzada capitalino Verónica Sabaj, se mantiene al borde de la remoción tras conocerse sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla.
El secretario (s) de la Corte Suprema, Marcelo Doëring, notificó este martes a Ulloa del inicio del proceso.
De esta forma, a partir de este miércoles 3 de septiembre comienza el plazo de cinco días para que el ministro presente su informe.
Luego de esta entrega, el presidente del máximo tribunal deberá citar a audiencia de pleno para escuchar alegatos y resolver.
El ministro está siendo indagado penalmente y, de hecho, el 24 de marzo, la PDI allanó su oficina en el Palacio de Tribunales para incautar especies, llevándose un teléfono y un notebook.
