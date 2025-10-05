Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cadáver mutilado de un hombre adulto en La Pintana, Región Metropolitana. Según los primeros antecedentes, éste fue encontrado durante este sábado por la noche.

De acuerdo a lo detallado por la institución, fue durante la noche del 4 de octubre que personas que transitaban por un sitio eriazo, ubicado en la intersección de la calle Los Cóndores con avenida Observatorio, se percataron de la presencia del cadáver, el cual se encontraba al interior de la propiedad .

Tras alertar a las autoridades, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios Sur, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI.

Al respecto, el comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios Sur, comentó que “mediante este trabajo se logró establecer que la víctima era un hombre de entre 30 a 40 años de edad , el cual a la hora no ha sido identificado . Sin embargo, se está realizando el trabajo dactiloscópico tendiente a este fin”.

“Se constató que presentaba múltiples heridas en la región cervical , además de la mutilación de determinadas partes de su cuerpo “, sumó.

Por lo pronto, “se prosiguen las diligencias tendientes a establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la identidad de él o los imputados”, cerró el comisario.