Primera lluvia otoñal genera estragos en la RM y mantiene a más de 38 mil clientes sin suministro eléctrico

Las primeras precipitaciones otoñales sobre la Región Metropolitana generaron estragos en distintas comunas y afectaron a decenas de miles de clientes que terminaron sin suministro eléctrico.

La caída de lluvia, que inició alrededor de las 17 horas, estuvo acompañada de viento, lo que generó no solo el corte de luz, también la caída de algunos árboles. En el centro de Santiago, un automovilista fue afectado por el fenómeno, cuando un tronco cayó sobre el capó de su auto en calle Ñuble. Pese a esto, no se informaron lesionados por el accidente.

Con todo, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que en la Región Metropolitana, con corte de las 22 horas, había 38.416 clientes que se mantenían sin servicio eléctrico.

Las comunas más afectadas eran La Pintana con 6.290 hogares afectados, seguido por Lo Prado (6.202), Padre Hurtado (4.040), Las Condes (4.040), Maipú (3.336) y Recoleta (2.854).

Clientes sin luz a las 22 horas. Fuente: SEC.

También la SEC reportaba cortes en el suministro en comunas como Paine, Vitacura, Renca, San Bernardo, Estación Central, Ñuñoa, La Reina, Peñaflor, con un grado de afectación menor.

Los equipos de emergencia de las distribuidoras eléctricas se encuentran desplegados para normalizar el servicio, lo que ha sido evidenciado con la disminución de clientes afectados, ya que, alrededor de las 21 horas, la cifra era mayor a los 40.000 consumidores perjudicados con las lluvias de esta jornada.