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    Primera marcha en gobierno de Kast convoca a 3.500 estudiantes y termina con 14 detenidos

    La manifestación obligó al cierre de estaciones de Metro, desvío de tránsitos y derivó en enfrentamiento de encapuchados con funcionarios de Control de Orden Público de Carabineros. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se hizo cargo de los temas de seguridad desde La Moneda ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien estuvo en La Araucanía.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Estudiantes salieron a marchar este jueves en el centro de Santiago (Foto: Aton)

    Fue a las 11.46 de la mañana que la Prefectura General de Carabineros reportó que “un grupo de sujetos se desplaza por la Alameda interrumpiendo el tránsito vehicular desde Matucana hacia el oriente”. El aviso fue la primera señal de lo que se convirtió en la primera manifestación estudiantil convocada durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    La pequeña marcha, que congregó a 3.500 personas, obedecía a una convocatoria realizada por dos organizaciones bajo la consigna “Contra el retroceso, marchamos”. Se trata de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). La vocera de la ACES, Darling Marchant, afirmó que el objetivo era reclamar “contra un ‘gobierno de emergencia’ que, al parecer, solo atiende la emergencia de los más ricos del país, que es ganar plata a costa de los derechos de la gente”. Los dirigentes criticaron los recortes sociales, el alza de la bencina y los anuncios de Kast en materia de gratuidad.

    El reducido grupo de estudiantes secundarios y universitarios partió en la sede del Congreso de Santiago y luego se desplazó a lo largo de la Alameda desde Los Héroes hasta Plaza Baquedano. Además, hubo otros grupos que marcharon por la Avenida Santa Isabel hacia la renovada plaza.

    Casi a las 13.00 horas la misma policía uniformada reportó que “un grupo de sujetos encapuchados arroja elementos contundentes contra Carabineros de Control de Orden Público (COP), en la intersección de Alameda con Lord Cochrane, exponiendo la integridad de los transeúntes”.

    Debido a la reaparición de encapuchados en el centro de Santiago, los efectivos COP de Carabineros se activaron para repeler a los manifestantes violentos. Cuando iba por la Alameda, algunos intentaron llegar hasta el Ministerio de Educación, pero no lo lograron y entre medio derribaron vallas de seguridad e instalaron barricadas.

    Incluso el grupo de manifestantes llegó hasta la recién remodelada Plaza Baquedano, lugar desde donde fueron controlados por Carabineros, quienes hicieron uso del carro lanzaguas debido a que comenzaron a vandalizar la protección de la estatua del General Manuel Baquedano.

    Subsecretario del Interior monitoreó labores de seguridad

    El gobierno se activó para monitorear la situación. Pese a la reciente reforma que dejó al Ministerio del Interior encargado de los asuntos políticos del gabinete y todo lo de seguridad pública se fue a la cartera que hoy lidera la ministra Trinidad Steinert, fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), quien se hizo cargo de los temas de seguridad desde La Moneda. Esto, debido a que Steinert estaba visitando La Araucanía junto al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet.

    Pavez estuvo junto al delegado presidencial Germán Codina y Carabineros en el Centro de Gestión de las Operaciones Policiales monitoreando el minuto a minuto la situación de las calles del centro de Santiago.

    “Trabajamos para restablecer la normalidad en el transporte público y asegurar que el derecho a la manifestación no vulnere la libertad de desplazamiento”, afirmó Pavez.

    El delegado Codina informó que hubo 14 personas detenidas, tres de ellas, migrantes. Uno de los detenidos corresponde a un menor de edad de 13 años, quien portaba fuegos artificiales. Además reportó a dos carabineros con lesiones leves.

    Por su parte, durante el balance, el subsecretario Pavez destacó que “el gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos. Es por eso que nosotros hoy lo que nos interesa transmitir es el mensaje, por supuesto que bienvenida la libertad de expresión, la libertad de reunión, en la medida en que se realice conforme al respeto de la propiedad pública y privada”.

    “Nos interesa seguir monitoreando, activar los planes de contingencia que sean necesarios y asegurar, y este es el compromiso del gobierno, la tranquilidad de las personas de la ciudad y en eso vamos a seguir trabajando”, concluyó la autoridad que estuvo a cargo de la seguridad de estos hechos.

    Por su parte, el Presidente Kast, luego de promulgar la Ley de Emergencia Energética, también hizo un emplazamiento para evitar manifestaciones violentas. “Hago un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse”, dijo el Mandatario.

    Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren ese transporte”, agregó Kast.

    El desorden en el centro de Santiago obligó a Metro a cerrar las estaciones de la Línea 1 Los Héroes, La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano. Todas ellas fueron reabriendo a lo largo de la jornada mientras volvía la tranquilidad en la zona.

    Pasadas las 14.30, la mayoría de las estaciones que estaban cerradas volvieron a estar operativas y a las 15:00 horas se informó que solamente Baquedano permanecía cerrada y solo quedó habilitada la combinación con Línea 5. A las 18.00 horas, toda la red estaba disponible, según afirmó Metro.

    Más sobre:Manifestaciones

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