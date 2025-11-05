OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Realizan diligencias en Servicio Metropolitano de Salud Sur tras informes de Contraloría sobre diferencias en peso de drogas

La Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Brigada Anticorrupción de la PDI acudieron a las dependencias del citado servicio en San Miguel para, en palabras del fiscal, dilucidar "si tenemos o no la posible existencia de algún delito".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
FOTO: Referencial

A raíz de los informes de la Contraloría que dan cuenta de variaciones en el peso de las drogas desde que son incautadas por las policías y hasta que son recepcionadas por los Servicios de Salud, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones realizaron diligencias al respecto este miércoles en dependencias del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Durante su exposición en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) a mediados de octubre, la contralora Dorothy Pérez hizo mención a esta situación. “En lo que se refiere a drogas, detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y lo recibido por los servicios de salud”, sostuvo. Al término de ese foro, el fiscal nacional Ángel Valencia fue consultado al respecto y confirmó que el Ministerio Público, luego de recibir oficios con denuncias de este tipo inicia investigaciones para determinar las causas. “Ello puede ser un delito, ello puede ser una pérdida de humedad de las plantas que fueron incautadas, puede ser extravío también o sustitución de droga”, detalló.

Santiago, 14 de Octubre de 2025. Encuentro Nacional de La Empresa en su version 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Presentación de Dorothy Perez, Contralora General de la Republica Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

En ese contexto, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros acudió junto a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones al citado Servicio de Salud, en San Miguel. “Nos encontramos como Fiscalía Regional Metropolitana Sur realizando diligencias que tienen que ver con la investigación a propósito de la información que remitió la Contraloría General de la República al Ministerio Público por ciertas diferencias que habían en la cantidad de drogas incautadas versus la cantidad de drogas que había sido recepcionada y posteriormente había sido destruida", reconoció al ser consultado por la prensa.

Estamos viendo todos los procesos de trabajo desde la recepción de la droga hasta la destrucción de la misma y por lo tanto se están haciendo diligencias periciales y diligencias investigativas a fin de poder llegar finalmente a la conclusión de si tenemos o no la posible existencia de algún delito", aclaró.

Santiago, 14 de Agosto de 2025. El fiscal Héctor Barros en una imagen de archivo. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Junto con ello, el persecutor detalló el proceso que se sigue para destruir las sustancias ilícitas incautadas: “El procedimiento es que la policía incauta una cantidad de droga determinada, con esa cantidad de droga se hace un pesaje bruto, esa droga se trae al Servicio de Salud, el Servicio de Salud nuevamente, en este caso en particular, pesa nuevamente la droga, se hace un acta de recepción de esa droga, donde se sacan las muestras y contramuestras para efectuar las pericias que requiere la Fiscalía para posteriormente llevar estas causas a juicio y después viene todo un proceso interno hasta la destrucción. Toda esa cadena de procesos es lo que estamos estableciendo, si se ha realizado o no".

“No solo se está realizando una revisión de los procesos de principio a fin, sino que también, por ejemplo, realizándose pericias con los equipos electrónicos o de pesaje, finalmente, de la droga, que lo que busca es determinar si puede estar la diferencia ahí o puede ser por otro tipo de diferencia. Pero lo que quiero finalmente concluir es que vamos a revisar todos los procesos y en el evento de existir alguna anormalidad se buscará la responsabilidad penal si es que la hubiese”, cerró.

Más sobre:FiscalíaContraloríaFiscalía SurDrogasPDIHéctor Barros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo por video de Matthei donde critica a Boric: “Los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas”

Desafío Levantemos Chile realiza entrega de casa en Quilpué y supera los 100 hogares reconstruidos tras megaincendio

El polémico video de Matthei que contó con el visto bueno de su comité político y desató la molestia de republicanos

Fiscalía va tras exministra Vivanco y alista querella de capítulos para formalizarla por cohecho tras su rol en la trama bielorrusa

Del “¿por qué no te callas?” al “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé”: las frases del libro de Juan Carlos I

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer monumento a Andrés Bobe de La Ley

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Villarreal por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Villarreal por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Chelsea por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Chelsea por la Champions League en TV y streaming

Vallejo por video de Matthei donde critica a Boric: “Los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas”
Chile

Vallejo por video de Matthei donde critica a Boric: “Los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas”

Desafío Levantemos Chile realiza entrega de casa en Quilpué y supera los 100 hogares reconstruidos tras megaincendio

A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

“Fraude a la ley”: se reactiva batalla judicial de grupo Gildemeister contra gigante china de camiones
Negocios

“Fraude a la ley”: se reactiva batalla judicial de grupo Gildemeister contra gigante china de camiones

Caso Muñeca Bielorrusa: la última audiencia del abogado Mario Vargas antes de ser detenido

El legado de Boric: un Estado quebrado

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Un plantel amplio para volver a los títulos: el impacto económico del Claro Arena fortalece los planes de la UC en 2026
El Deportivo

Un plantel amplio para volver a los títulos: el impacto económico del Claro Arena fortalece los planes de la UC en 2026

En vivo: la Roja Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar enfrentando a Francia

Molestia en la ANFP: el insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en plena recta final de la Liga de Primera

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer monumento a Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer monumento a Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Del “¿por qué no te callas?” al “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé”: las frases del libro de Juan Carlos I
Mundo

Del “¿por qué no te callas?” al “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé”: las frases del libro de Juan Carlos I

Supremo de Bolivia anula sentencia de 10 años contra exvicepresidenta Jeanine Añez y ordena su liberación

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso