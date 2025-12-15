Segunda vuelta registra mayor porcentaje de votos nulos en elecciones presidenciales, pero menor a lo esperado

Un total de 13.415.409 de personas emitieron su voto durante la segunda vuelta presidencial, de los cuales el 92,9% fueron válidamente emitidos. Sin embargo, 948.202 (7%) votos no eligieron ninguna de las dos opciones, es decir, José Antonio Kast (republicanos) o Jeannette Jara (PC), sino que nulo o blanco.

En total, según el último cómputo del Servicio Electoral (Servel), hubo 782.880 votos nulos, lo que representa 5,8% del total. Con esa estadística, este balotaje se convirtió en la elección presidencial con el mayor número de votos nulos desde el retorno a la democracia.

Si bien dicha tendencia no se replicó en los votos blancos, que representaron el 1,2% del total, igualmente esa opción es una de las más altas en este tipo de elección. Pese a eso, sumadas ambas, representan la mayor votación de votos nulos y blancos desde 1989.

Hasta ahora, según los resultados históricos del Servel, la elección presidencial de 1993 era que la mayor número de votos nulos alcanzaba, con 3,67%. La primera vuelta del 2009 era, hasta ahora, la segunda con mayor porcentaje de nulos (2,76%) , seguido de la reciente primera vuelta presidencial (2,68%) y, por último, la segunda vuelta del 2009 (2,63%).

El factor Parisi

Desde la primera vuelta del pasado 16 de noviembre que había expectación ante la posibilidad de que los votos nulos y blancos alcanzaran un alto porcentaje. Esto principalmente debido a que el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi -quien obtuvo el 19,71% de votos con 2.552.649 sufragios- había llamado a votar nulo o blanco. En todo caso, su predicción oscilaba entre el 12% y el 18% de votos nulos.

En el caso de Parisi había planteado que “los extremos no son buenos para Chile”, y había afirmado el pasado 22 de noviembre que “más del 75%” de los militantes de su partido se inclinaría por esa opción. También la diputada del PDG, Pamela Jiles, había llamado directamente a declinarse por esa alternativa, con el hashtag por redes sociales #VotoNuloYBlanco.

Pero también había expectativa de alta votación nula debido a que muchos referentes de sectores políticos más moderados habían expresado su intención de anular, al no sentirse representados por candidatos que han sido tildados de pertenecer a ambos extremos del arco político.

Ya en la previa de las elecciones expertos -como el académico UAI Andrés Scherman- planteaban que habría un aumento en los votos nulos y blancos, mientras que la encuesta Cadem advertía que los votos nulos y blancos podrían pasar del 9% en primera vuelta a un 20% en el balotaje, mientras que Panel Ciudadano de la UDD predecía entre 10% y 15% y Criteria Research un crecimiento de entre 7% y 14%.

Nulos en el norte

Si se hace un desglose por regiones, las zonas donde más se registraron votos nulos y blancos, fueron justamente los lugares donde Parisi se impuso en la primera vuelta: El norte del país.

Ahí por ejemplo, Antofagasta lideró con un 9,04%, seguido por Atacama con un 8,05% y Arica y Parinacota con un 7,35%. En Tarapacá, en tanto, alcanzaron un 7%.

Otras regiones con votación nula mayoritaria fueron Coquimbo (7,3%), Biobío (6,37%), Magallanes (6,3%), O’higgins (6,11%) y Los Lagos (5,99%)

Las regiones donde menos votos nulos se registraron fueron Valparaíso (3,1%), la Región Metropolitana (5,14%), La Araucanía (5,19%), Ñuble (5,23%), Los Ríos (5,3%), Aysén (5,31%) y el Maule (5,65%).