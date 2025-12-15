VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Segunda vuelta registra mayor porcentaje de votos nulos en elecciones presidenciales, pero menor a lo esperado

    Los votos nulos llegaron a un 5,8% con 782.880 sufragios, mientras que los blancos alcanzaron 1,2% y 165.332. Dichos números superan a la presidencial de 1993 que llegó a 3,67% de nulos, o a la primera vuelta del 2009 que los sufragios nulos llegaron al 2,76%.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    José Carvajal Vega
    Elecciones presidenciales. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un total de 13.415.409 de personas emitieron su voto durante la segunda vuelta presidencial, de los cuales el 92,9% fueron válidamente emitidos. Sin embargo, 948.202 (7%) votos no eligieron ninguna de las dos opciones, es decir, José Antonio Kast (republicanos) o Jeannette Jara (PC), sino que nulo o blanco.

    En total, según el último cómputo del Servicio Electoral (Servel), hubo 782.880 votos nulos, lo que representa 5,8% del total. Con esa estadística, este balotaje se convirtió en la elección presidencial con el mayor número de votos nulos desde el retorno a la democracia.

    Si bien dicha tendencia no se replicó en los votos blancos, que representaron el 1,2% del total, igualmente esa opción es una de las más altas en este tipo de elección. Pese a eso, sumadas ambas, representan la mayor votación de votos nulos y blancos desde 1989.

    Hasta ahora, según los resultados históricos del Servel, la elección presidencial de 1993 era que la mayor número de votos nulos alcanzaba, con 3,67%. La primera vuelta del 2009 era, hasta ahora, la segunda con mayor porcentaje de nulos (2,76%), seguido de la reciente primera vuelta presidencial (2,68%) y, por último, la segunda vuelta del 2009 (2,63%).

    José Antonio ]Kast Tendencias / La Tercera

    El factor Parisi

    Desde la primera vuelta del pasado 16 de noviembre que había expectación ante la posibilidad de que los votos nulos y blancos alcanzaran un alto porcentaje. Esto principalmente debido a que el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi -quien obtuvo el 19,71% de votos con 2.552.649 sufragios- había llamado a votar nulo o blanco. En todo caso, su predicción oscilaba entre el 12% y el 18% de votos nulos.

    En el caso de Parisi había planteado que “los extremos no son buenos para Chile”, y había afirmado el pasado 22 de noviembre que “más del 75%” de los militantes de su partido se inclinaría por esa opción. También la diputada del PDG, Pamela Jiles, había llamado directamente a declinarse por esa alternativa, con el hashtag por redes sociales #VotoNuloYBlanco.

    Pero también había expectativa de alta votación nula debido a que muchos referentes de sectores políticos más moderados habían expresado su intención de anular, al no sentirse representados por candidatos que han sido tildados de pertenecer a ambos extremos del arco político.

    Ya en la previa de las elecciones expertos -como el académico UAI Andrés Scherman- planteaban que habría un aumento en los votos nulos y blancos, mientras que la encuesta Cadem advertía que los votos nulos y blancos podrían pasar del 9% en primera vuelta a un 20% en el balotaje, mientras que Panel Ciudadano de la UDD predecía entre 10% y 15% y Criteria Research un crecimiento de entre 7% y 14%.

    Franco Parisi. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Nulos en el norte

    Si se hace un desglose por regiones, las zonas donde más se registraron votos nulos y blancos, fueron justamente los lugares donde Parisi se impuso en la primera vuelta: El norte del país.

    Ahí por ejemplo, Antofagasta lideró con un 9,04%, seguido por Atacama con un 8,05% y Arica y Parinacota con un 7,35%. En Tarapacá, en tanto, alcanzaron un 7%.

    Otras regiones con votación nula mayoritaria fueron Coquimbo (7,3%), Biobío (6,37%), Magallanes (6,3%), O’higgins (6,11%) y Los Lagos (5,99%)

    Las regiones donde menos votos nulos se registraron fueron Valparaíso (3,1%), la Región Metropolitana (5,14%), La Araucanía (5,19%), Ñuble (5,23%), Los Ríos (5,3%), Aysén (5,31%) y el Maule (5,65%).

    Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

    Las 21 comunas en que Jeannette Jara se impuso en la Región Metropolitana

    Polémico mensaje de Lipigas enfureció al comando de Jara y derivó en una denuncia penal de la compañía

    "Esperamos tener cooperación y respeto mutuo": las expectativas del fiscal Ángel Valencia sobre el próximo gobierno

    "Llamaría a un poquito más de humildad": Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición "responsable"
    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición "responsable"

    Vuelven las corbatas
    Vuelven las corbatas

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: "Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora"
    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: "Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora"

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que "nuestros dos países continúen trabajando juntos"
    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que "nuestros dos países continúen trabajando juntos"

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

