    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    Pese a que el líder del Partido de la Gente y su militancia promovieron mayoritariamente anular en segunda vuelta, los resultados de este domingo muestran que los votos nulos llegan a 5,8% en relación con el caudal que el economista obtuvo en primera vuelta, evidenciando una dispersión decisiva de su electorado.

    Por 
    Roberto Martínez
    Rodrigo Vattuone (Presidente del PDG) y Franco Parisi JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El contundente triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial no solo reconfigura el mapa político chileno, sino que también deja en evidencia que no se cumplieron los pronósticos que tenía previsto el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, tras llamar a su electorado, en reiteradas ocasiones, a votar nulo.

    A pesar de que el economista había apostado públicamente a que más del 75% de sus votantes anularía, los números finales del balotaje muestran que esa estrategia no se tradujo en las urnas.

    Con el 99,65% de las mesas escrutadas, Kast alcanzó un 58,17% de los votos (7.244.800 sufragios), mientras que Jeannette Jara obtuvo un 41,83% (5.209.756).

    En ese escenario, los votos nulos totalizaron 782.498, equivalentes a un 5,84% del total, y blancos 165.189 (1,23%) una cifra que contrasta de manera significativa con los 2.552.649 votos (19,71%) que Parisi había obtenido en la primera vuelta, cuando se consolidó sorpresivamente como la tercera fuerza política del país.

    La distancia entre ambos registros revela que la gran mayoría de quienes respaldaron a Parisi en noviembre no siguieron la instrucción de anular, y lejos de transformarse en un “bloque nulo” decisivo, ese electorado se dispersó entre las dos candidaturas en competencia o, derechamente, optó por Kast, una definición distinta a la planteada por la directiva del PDG.

    Al respecto, y tras los resultados, Parisi afirmó en Cooperativa que la victoria del aspirante republicano podría haber sido gracias a este 20% que el excandidato presidencial alcanzó el 16 de noviembre.

    Uno podría decir que los votos del PDG se fueron a Kast. Pero también lo importante es que hay un sentimiento anticomunista muy fuerte, un miedo muy grande a eso que representaba Jara”, sostuvo.

    Consulta interna

    El contraste es aún más evidente si se considera que el propio partido había realizado una consulta interna, el domingo 30 de noviembre, para fijar postura frente al balotaje.

    En esa votación -de carácter online y restringida a militantes- un 78% se inclinó por el voto nulo o blanco, mientras que Kast obtuvo un 20% y Jara apenas un 2%.

    El resultado fue presentado como una señal política clara, reforzada por el discurso de Parisi y por figuras del partido, como la diputada Pamela Jiles, quien escribió en X: “#VotoNuloYBlanco en segunda vuelta... Ni Kast ni Jara, vamos por Parisi 2030”.

    Sin embargo, el efecto real de esa definición quedó en entredicho desde el inicio, ya que la colectividad nunca transparentó cuántas personas participaron efectivamente en la consulta.

    Cabe recordar que en 2021, tras haber llamado a votar por Kast en la segunda vuelta frente a Gabriel Boric, diversos estudios mostraron que cerca del 70% de quienes habían apoyado a Parisi terminaron votando por el entonces candidato de Apruebo Dignidad, en ese entonces.

    Aquella experiencia dejó cicatrices profundas en el PDG, incluyendo el quiebre de su bancada parlamentaria.

    Pese a ello, en esta elección, Parisi buscó evitar repetir ese escenario bajo el lema “Ni fachos ni comunachos”, apostando a capitalizar el descontento mediante el voto nulo en un contexto de sufragio obligatorio, lo cual, tras los resultados, no se cumplió.

