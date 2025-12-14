VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Servel señala que ha comenzado investigación tras mensajes enviados a través de aplicación de Lipigas

    La presidente del Servel, Pamela Figueroa, destacó el desarrollo de la jornada electoral pronto al cierre de mesas a las 18:00 horas. Además, también abordó algunas de las situaciones particulares desarrolladas este domingo.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Servel señala que ha comenzado investigación tras mensajes enviados a través de aplicación de Lipigas

    La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, resaltó la tarde de este domingo, previo al cierre de las mesas a las 18:00 horas, el desarrollo de esta jornada electoral a nivel nacional y también confirmó que han iniciado una investigación tras los polémicos mensajes enviados a través de una aplicación de Lipigas.

    Desde la Estación Mapocho, que operó como local de votación esta jornada, Figueroa confirmó que se consiguió este domingo la conformación del 100% de las mesas a nivel nacional.

    Queremos destacar el gran compromiso cívico, el compromiso democrático de las y los vocales de mesa y agradecemos nuevamente la labor que han cumplido para que el proceso electoral en nuestro país se lleve a cabo de la manera impecable como estamos acostumbrados”, resaltó la presidenta del Servel.

    Por otro lado, también entregó un balance preliminar de la participación electoral de esta jornada. Según las cifras que manejaban hasta las 15:00 horas de este domingo, un total de 8.222.194 personas habían sufragado, equivalentes al 58% del padrón electoral.

    Falso aviso de bomba en Valparaíso e investigación por mensajes de Lipigas

    Por otro lado, Figueroa también señaló que esta jornada se desarrolló de forma “tranquila y con algunos incidentes muy puntuales”.

    En particular, abordó lo ocurrido en la escuela Eleuterio Ramírez en Valparaíso, la cual tuvo que ser evacuada luego que llegara un falso aviso de bomba a la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros.

    Respecto al resguardo de los votos, explicó que los “presidentes de mesa permanecieron en cada una de sus mesas de votación y fueron resguardados por la Armada, en este caso, que son de las Fuerzas Armadas que están a cargo del orden público y seguridad en el local de votación, por mientras que el GOPE realizaba los procedimientos de investigación de la denuncia”.

    MANUEL LEMA OLGUIN/ ATON CHILE

    Por otro lado, también confirmó que desde la entidad habrían recibido una serie de denuncias tras los mensajes conocidos esta jornada que habrían sido enviados a través de una aplicación de Lipigas. En ellos se explicitaba el apoyo al candidato republicano José Antonio Kast.

    Nosotros ya hemos tomado conocimiento de esta denuncia y, por tanto, comenzamos el proceso de investigación. Al comenzar el proceso de investigación, hay muchos antecedentes que tienen que ser revisados, que tienen que ser evaluados, por tanto, en este momento no podemos dar más antecedentes”, explicó primeramente sobre el tema Figueroa.

    Respecto a las multas, que rondan entre los 20 y los 200 UTM por realizar propaganda electoral fuera de plazo, detalló: “No tenemos antecedentes suficientes para poder dar un pronunciamiento. Y como señalaba, como es una investigación, no podemos dar a conocer esos antecedentes hasta que una vez podamos tener un pronunciamiento. Y específicamente en relación a lo que me pregunta sobre quién va la multa, también es materia de la investigación”.

