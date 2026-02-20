Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante este viernes con los alcaldes de Peñalolén y Vitacura, en el marco de una ronda de reuniones que ha sostenido con jefes comunales para coordinar la agenda de seguridad de cara al traspaso de mando presidencial.

Tras el despliegue de la próxima titular de Seguridad por la Región de Valparaíso -donde se reunió con el gobernador regional y los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar- arribó de vuelta a Santiago para reunirse con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA). En la instancia, el edil trasparentó las acciones ejecutadas por el municipio para enfrentar los problemas de seguridad en aquella comuna.

Steinert valoró la reunión en Peñalolén y la gestión de la municipalidad en esta materia. “Vimos una tecnología especial que está utilizando el alcalde para enfrentar las organizaciones criminales, en especial el tráfico ilícito de droga”, señaló tras el encuentro.

“Es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas y vuelvo a insistir, para restablecer la seguridad de nuestro país y que no existe lugar en que el Estado no esté presente. El Estado debe poder entrar a cada una de las zonas del país ”, agregó Steinert.

En tanto, Concha expresó que tuvieron “una excelente reunión” junto a la futura jefa de cartera. A pesar de sus diferencias políticas, destacó que llegaron a acuerdos y puntos estratégicos para seguir reforzando la seguridad en Peñalolén.

“Quiero agradecer la disposición de la ministra, creo que hay una tremenda vocación por querer trabajar con todos los municipios independiente del color político. Nosotros somos un municipio que está bien disponible para seguir reforzando la seguridad, sobre todo con el nuevo gobierno y también con la ministra de Seguridad Pública ”, sostuvo.

Vitacura

Una vez terminado el encuentro en Peñalolén, Steinert se trasladó a Vitacura para concretar la reunión con la alcaldesa Camila Merino. En la instancia, dialogaron en torno a las prioridades en materia de seguridad de la comuna.

Tras el encuentro, Steinert sostuvo que “nos vamos con ciertas preocupaciones que tenemos que coordinar como Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, que los delitos están siendo cometidos por adolescentes. Hay que ver esa situación y cómo asumimos este desafío en cuanto a investigación y también reinserción por parte del ministerio que corresponda ”.

En tanto, Merino precisó que “estamos muy contentos de haber recibido a la futura ministra de Seguridad y poder compartir las buenas prácticas. Le contamos nuestras problemáticas que tenemos con la ley del responsabilidad penal adolescente(...) y nuestro problema con las carreras clandestinas. Esperamos que con todas las medidas que se van a implementar, Vitacura esté más segura y todo Chile esté más seguro”.