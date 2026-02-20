SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    La futura secretaria de Estado se reunió con las autoridades con el objetivo de establecer una agenda de coordinación temprana para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante este viernes con los alcaldes de Peñalolén y Vitacura, en el marco de una ronda de reuniones que ha sostenido con jefes comunales para coordinar la agenda de seguridad de cara al traspaso de mando presidencial.

    Tras el despliegue de la próxima titular de Seguridad por la Región de Valparaíso -donde se reunió con el gobernador regional y los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar- arribó de vuelta a Santiago para reunirse con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA). En la instancia, el edil trasparentó las acciones ejecutadas por el municipio para enfrentar los problemas de seguridad en aquella comuna.

    Steinert valoró la reunión en Peñalolén y la gestión de la municipalidad en esta materia. “Vimos una tecnología especial que está utilizando el alcalde para enfrentar las organizaciones criminales, en especial el tráfico ilícito de droga”, señaló tras el encuentro.

    “Es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas y vuelvo a insistir, para restablecer la seguridad de nuestro país y que no existe lugar en que el Estado no esté presente. El Estado debe poder entrar a cada una de las zonas del país”, agregó Steinert.

    En tanto, Concha expresó que tuvieron “una excelente reunión” junto a la futura jefa de cartera. A pesar de sus diferencias políticas, destacó que llegaron a acuerdos y puntos estratégicos para seguir reforzando la seguridad en Peñalolén.

    “Quiero agradecer la disposición de la ministra, creo que hay una tremenda vocación por querer trabajar con todos los municipios independiente del color político. Nosotros somos un municipio que está bien disponible para seguir reforzando la seguridad, sobre todo con el nuevo gobierno y también con la ministra de Seguridad Pública”, sostuvo.

    Vitacura

    Una vez terminado el encuentro en Peñalolén, Steinert se trasladó a Vitacura para concretar la reunión con la alcaldesa Camila Merino. En la instancia, dialogaron en torno a las prioridades en materia de seguridad de la comuna.

    Tras el encuentro, Steinert sostuvo que “nos vamos con ciertas preocupaciones que tenemos que coordinar como Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, que los delitos están siendo cometidos por adolescentes. Hay que ver esa situación y cómo asumimos este desafío en cuanto a investigación y también reinserción por parte del ministerio que corresponda”.

    En tanto, Merino precisó que “estamos muy contentos de haber recibido a la futura ministra de Seguridad y poder compartir las buenas prácticas. Le contamos nuestras problemáticas que tenemos con la ley del responsabilidad penal adolescente(...) y nuestro problema con las carreras clandestinas. Esperamos que con todas las medidas que se van a implementar, Vitacura esté más segura y todo Chile esté más seguro”.

    Más sobre:Trinidad SteinertMiguel ConchaJosé Antonio KastSeguridadMinisterio de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Lo más leído

    1.
    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895
    Chile

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal
    Cultura y entretención

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder