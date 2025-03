Subsecretario Cordero por disparos para impedir exhumación de Pablo Marchant: “El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió al ataque que recibió una comitiva de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército que buscaba realizar la exhumación de los restos de Pablo Andrés Marchant Gutiérrez, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, en el predio Pidenco de Lumaco, señalando que “El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones”.

En conversación con T13 Radio es que el subsecretario se refirió al ataque con armas de fuego ocurrido durante la jornada del miércoles 26 de marzo, apuntando que “por la exposición a la que podían estar los funcionarios de la Policía de Investigaciones, se tomó la decisión de retirarse, pero se obtuvieron imágenes, hasta ahí yo puedo decir, y se inició la investigación por los atentados contra la autoridad”.

De acuerdo a lo que agregó, " quiero ser bien enfático, sobre este tema en particular. El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones. No va a quedar como un incidente particular. Se obtuvieron imágenes y el gobierno va a perseguir esas responsabilidades".

El subsecretario además apuntó que “el cumplimiento de la ley se debe hacer extensivo en cualquier parte del territorio, y aun cuando se resista, el Estado va a persistir en el cumplimiento correcto de la ley en esos casos”, enfatizando que “no pueden existir lugares invulnerables o inmunes a la aplicación de la ley chilena”.

Caso Ronald Ojeda

En la ocasión, el subsecretario Cordero además se refirió a la entrega de antecedentes que realizará el Gobierno de Chile a la Corte Penal Internacional por el crimen de Ronald Ojeda.

Según explicó en la ocasión, “una de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en el caso de violación de derechos humanos en Venezuela, uno de los países solicitantes es Chile. Y Chile, a su vez, ha apoyado incondicionalmente, y el presidente Boric así lo ha hecho recurrentemente, a la misión especial para el caso Venezuela de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que emite sus informes todos los meses de septiembre y que hay antecedentes que son relevantes en el contexto de las investigaciones".

“Chile considera que los antecedentes por lo menos disponibles hasta ahora, que han formado parte de los aspectos públicos de las formalizaciones en el caso del Teniente Ojeda, pueden y deben ser acompañados a esa investigación y esa es la razón por la cual el país ha tomado esa decisión", dijo el subsecretario.