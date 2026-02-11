Tapati Rapa Nui 2026 o 14 días de fiesta ancestral: “agua dulce” para celebrar la cultura y proteger las tradiciones

‘I Rapa Nui, te vai māŋaro he me’e hauha’a e tahi o te nātura mo haka haŋu mo tupu o te me’e ta’ato’a, mo here, mo ora o te manu ora ta’ato’a.

“En Rapa Nui, el agua dulce es fertilidad, conexión y vida”. Y es por esto que fue el tema central de la Tapati Rapa Nui 2026, el festival cultural más importante de la isla y de toda la Polinesia.

Celebrada cada año, la Tapati 2026 dio su puntapié inicial el pasado 3 de febrero, y con esto, por 14 días la isla se vuelca en sí en una fiesta cultural que involucra una conexión profunda con el territorio y su rica historia, competencias tradicionales, así como arte, rituales ancestrales y comunidad.

Según reza en la extensa programación del evento, cuidar del agua dulce “no es solo una tarea diaria, sino una misión para proteger nuestras tradiciones y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir creciendo en esta tierra”.

“Para esta versión de Tāpati Rapa Nui 2026, queremos que este legado sea un llamado urgente a despertar. No buscamos solo recordar el pasado, sino actuar hoy para proteger nuestras reservas naturales. Recordamos con firmeza que, sin agua dulce, no hay vida ni cultura que pueda perdurar en el tiempo”, sostienen.

Daniela Silva

Como cada año, la fiesta cultural comenzó con una limpieza del borde costero por parte de vecinos y voluntarios, en donde lograron recolectar más de 227 kilos de plásticos y basura, demostrando así el “amor y respeto” hacia el territorio preparándolo para la celebración cultural.

De esta forma, con un inicio “unidos, conscientes y cuidando nuestro territorio”, se dio inicio a la celebración de la cultura y tradición ancestral de la isla y sus habitantes, con competencias tanto físicas como artísticas.

Competencias de triatlón, conjunto de baile de niños, jóvenes y adultos, armónica, confección y pintura en fibra mahute, tallado de pāoa, caza submarina, baile tango rapa nui, canotaje polinésico, acordeón, canto ancestral, dramatización de relatos ancestrales, entre muchos otros.

Competencia de canotaje categoría jóvenes en Tapati 2026. Daniela Silva

En total, son más de 40 actividades culturales, artísticas y competitivas que se celebran durante este período. Con esto los equipos que participan suman puntos para que su candidata a reina salga elegida.

Este 2026 las dos candidatas que compiten por el título de reina (o ariki vahine) representando a sus clanes o equipos familiares son Heilany Rapu Hito y Heremeta Teao Manutomatoma.

La candidata con más puntos totales será coronada reina el 14 de febrero.

Transmitido en vivo por las redes sociales de la municipalidad de Rapa Nui y por su propio canal Tapati Rapa Nui en Instagram, la competencia puede ser vista desde todo el mundo. El flujo de personas que viajan a la isla para participar y también presenciar algunas de las competencias también aumenta.

Álvaro Morales, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, destacó que esta Tapati 2026 “ son maravillosos catorce días de fiesta ”.

Daniela Silva

“ Sentimos que son una especie de faro , que puede permitir a otros pueblos originarios en otras latitudes ver también cómo poder de cierta manera, posicionar lo que somos en una forma que es muy respetuosa de la ancestralidad, que genera un alto estándar en materia turística, y que atrae lo que muchas veces nosotros también necesitamos, que es el turismo, sin claudicar identidad y que nos permite diversificar nuestras matrices económicas y tener un mejor pasar”, afirmó a Mata o Te Rapa Nui TV.

En la isla, si bien el público que concentra la Tapati tiene un porcentaje de turistas extranjeros que están visitando la isla, la mayor parte pertenece a la población local: personas que se reúnen frente al escenario sin falta cada día y noche que dura el festival para ver participar a sus hijos, hermanos, sobrinos, padres y amigos. Con una población que no supera los 5 mil habitantes, según el Censo del 2024, la Tapati es finalmente una inmensa fiesta familiar en donde se festejan la historia, la cultura y la vida en Rapa Nui.

Competencia presentación conjunto de baile. Daniela Silva

Desde el Hotel Resort Nayara Hangaroa, el más grande de la isla, varias de las personas que trabajan en el lugar también fueron partícipes de la festividad en la competencia de conjunto de baile.

Todo aquél que quiera ser parte de la celebración puede participar, pero debe asistir a los rigurosos ensayos para -en el caso de la competencia de conjunto de baile- aprenderse las variadas coreografías que bailaron sin pausas en la segunda y tercera noche de la Tapati los grupos de niños, jóvenes y adultos.

“Un día que faltes y quedas en el aire”, comenta una de las trabajadoras que decidió no participar por lo exigente del horario. “Es un mes de ensayo, todos los días. Y son tres coreografías que hay que aprenderse”.

Con 10 hectáreas y 75 habitaciones, el hotel Nayara Hangaroa fue diseñado como un tributo al centro ceremonial Orongo, uno de los lugares más significativos de la isla en donde los participantes de la competencia del Hombre Pájaro (Tangata manu) esperaban el momento para iniciar su viaje.

Villa de Orongo. Daniela Silva

Ritual anual en Rapa Nui entre los siglos XVIII y finales del XIX, y celebrado en primavera, el objetivo de la competencia del Hombre Pájaro era elegir al líder político y religioso de la isla por un año. Así, representantes de cada clan escalaban el acantilado de Rano Kau, nadaban hasta el islote Motu Nui, obtenían el primer huevo del manutara (gaviotín pascuense) y regresaban, buscando así el favor del dios Make-Make.

En Orongo aún permanecen en pie -y se pueden visitar- las casas en donde los competidores esperaban para iniciar esta carrera sagrada. Allí, sus techos verdes de pasto y paredes curvas de piedras se usaron de inspiración para la arquitectura del hotel, siguiendo, según indican desde el lugar, una visión “de respeto y admiración por la tierra y sus tradiciones”.

Para bendecir las habitaciones viajó a Hangaroa un chamán del sur de Chile, quien diseñó los separadores de las terrazas de cada habitación. Usando un entramado de palos de ríos, buscaron mantener las energías en el lugar siendo respetuosos con el entorno.

Sumado a las habitaciones construidas con troncos de ciprés, arcilla y piedra volcánica para mantener la armonía que posee la isla, también ofrecen diversas experiencias, que van desde tours pensados en conocer la cultura visitando los puntos importantes de Rapa Nui con guías locales, así como también experiencias contemplativas como ver el amanecer en Tongariki, la plataforma ceremonial más grande e icónica de Rapa Nui, famosa por sus 15 imponentes moais alineados en la costa sureste.