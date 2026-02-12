SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Trama bielorrusa: tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos

    El tribunal consideró que Lagos debía mantenerse en el Anexo Penitenciario de Capitán Yáber debido a que “su libertad constituye un peligro para la libertad de la sociedad” y una “obstrucción a la investigación”.

    Por 
    Paz Rubio
     
    María Catalina Batarce
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso este jueves que el abogado Eduardo Lagos -uno de los imputados de la trama bielorrusa- continúe en prisión preventiva.

    A Lagos, junto al abogado Mario Vargas, se le imputan los delitos de soborno y lavado de activos. Los dos juristas, en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían supuestamente pagado millonarios sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para que fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que ésta mantenía con Codelco.

    No obstante, la jueza Michel Ibacache consideró que Lagos debía mantenerse en el Anexo Penitenciario de Capitán Yáber debido a que “su libertad constituye un peligro para la libertad de la sociedad” y una “obstrucción a la investigación”, cuyas diligencias, “han dado cuenta de otros delitos de cohecho y eventualmente otros delitos de lavado de activos”.

    Además, estimó que “la institución que se ha dañado con el actuar de los imputados, el Poder Judicial, y en definitiva, el Estado de derecho, no permiten entender a esta juez que con un arresto domiciliario y una firma mensual o semanal se va a poder resguardar la seguridad del estado y la sociedad”.

    En la audiencia, además, el abogado de Lagos, Marcelo Abujiar buscaba anular la declaración que dio a la Fiscalía a inicios de enero, en la que acusó a Vivanco de “vender fallos” judiciales y, que finalmente no firmó. Esto, luego de que en la audiencia del martes se aplazara esta petición, debido a que la defensa solicitó inhabilitar al juez Cristián Sánchez, debido a que éste ya había validado la declaración cuando dejó a Vivanco en prisión preventiva.

    Luego de que se inhabilitara al juez, Abujiar ahondó en conversación con Meganoticias las razones para anular la declaración: “Lo que hace Eduardo Lagos en ningún caso es retractarse y señalar que no declaró, porque él declaró durante dos jornadas, más de 10 horas (...) El texto que a él se le entrega no es un registro fiel, no es un testimonio íntegro de sus palabras, por lo tanto corresponde a una interpretación. No existe un registro audiovisual con el que se pueda contrastar. A él se el hace entrega de un acta que cuando la comienza a leer tenía antecedentes que él no había dicho y se habían omitido otros que él sí había señalado. A raíz de eso, él se niega a firmar”.

    Y, esta jornada, Lagos se anotó una victoria luego de que la jueza Michel Ibacache acogiera en parte los argumentos de su defensa y declarase ilegal la declaración que prestó el pasado 6 y 7 de enero. Según quienes conocieron el tenor de la resolución de la magistrada comentan que Ibacache estimó que no existe un medio -auditivo o de video- para comprobar lo que señala el acta de la declaración que incorporó la Fiscalía a la carpeta investigativa. También la jueza estimó que hay incongruencias sobre la realización del proceso.

    Más sobre:Trama bielorrusaEduardo LagosPrisión preventivaCautelaresDeclaraciónÁngela Vivanco

