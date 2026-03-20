Tras ser puesta en duda por ministra Duco: gobierno anunciará este viernes postulación de Chile a JJ.OO. de la Juventud

Durante este jueves, La Moneda dio a conocer que mañana se presentará finalmente la postulación oficial de Santiago como sede para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Una determinación que se reveló poco después de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, asegurara que el gobierno mantenía “en evaluación” acoger los JJ.OO. juveniles, pese a que Santiago había avanzado a la terna final de la posible sede.

“Estamos evaluando con todas las condiciones, toda la situación económica del país, las prioridades; o sea, la situación que ha dejado la administración anterior no es fácil” , le dijo Duco a la prensa durante el sorteo del Mundial Sub17 de voleibol femenino.

En la instancia, la secretaria de Estado además aseguró que “tenemos que tomar decisiones responsables, sabiendo que para el presidente José Antonio Kast el costo de las cosas en relación al deporte no son gastos, sino que son inversión”.

Sin embargo, en horas de esta tarde se conoció que las decisión fue tomada de manera positiva.

Esto, tras relevarse que Kast y Duco efectuarán durante la mañana del viernes el anuncio oficial de la postulación de Santiago como sede para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 .

Cabe recordar que en diciembre de 2025, el Comité Olímpico Internacional anunció que Santiago era una de las tres ciudades finalistas para quedarse con la sede de los juegos de 2030, junto a Asunción y Bangkok.

Esto luego de que la capital chilena fuera postulada como cita olímpica por la gestión liderada por el exministro del Deporte Jaime Pizarro, bajo la administración de Gabriel Boric.