    Nacional

    Tres sujetos detenidos tras robo a tienda de telefonía en San Miguel

    Los sujetos también están siendo investigados por otros delitos ocurridos en la Región Metropolitana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Tres sujetos fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), por el robo a una tienda de telefonía ocurrido el pasado 2 de febrero en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

    A través de un operativo realizado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, logró la detención de los sujetos de nacionalidad chilena y de 19, 20 y 21 años de edad.

    Según detalló el prefecto Inspector Marco Ramírez, jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, los sujetos también están siendo investigados por otros delitos ocurridos en la Región Metropolitana, mientras “la investigación sigue abierta para poder ubicar a los otros integrantes”.

    De acuerdo a lo que detalló, la banda también se dedicaba a los robos tipo encerronas y portonazos en diferentes comunas de la región.

    El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, explicó que “por instrucción de la Fiscalía Sur y en un trabajo mancomunado y muy eficiente con la Brigada de Robo Sur de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró rápidamente, en un plazo de siete días, en el transcurso de una semana, no sólo identificar a parte importante los miembros de esta banda, sino que materializar sus detenciones”.

    Los sujetos quedaron en prisión preventiva y fueron detenidos uno en la Región Metropolitana y dos de ellos en la Región de Valparaíso.

    El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó la celeridad con la que se lograron las detenciones apuntando que “en siete días, la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, desbarataron completamente la banda. Lograron los resultados que se acaban de describir, y hoy día tenemos a tres personas que se encuentran en prisión preventiva por estos hechos”.

    Según explicó el fiscal “uno de los sujetos fue identificado como el autor del delito de robo con intimidación, mediante el cual se sustrae un vehículo de alta gama que participa en el robo (...) Con ello tenemos una vinculación que dice relación tanto de la participación de uno de los integrantes de esta banda en la sustracción del vehículo, como también la participación de ese mismo sujeto en la sustracción de esta especies mediante este robo violento que se materializó en la sucursal de WOM en la comuna de San Miguel”.

    Junto con los sujetos involucrados en el robo, en el marco del operativo se detuvo a otras dos personas, un hombre y una mujer, tras encontrar una pistola y municiones en uno de los domicilios allanados.

    Los hechos

    Los hechos ocurrieron el pasado lunes 2 de febrero alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando al menos seis sujetos vestidos con overoles blancos y armas de fuego ingresaron al recinto amenazando a las personas que se encontraban en el interior.

    Los individuos sustrajeron varios celulares, con un avalúo total que supera los 50 millones de pesos.

