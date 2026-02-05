Un caso inusual: ¿Por qué una picada de abeja complicó tan severamente a Marta Larraechea?

Luego de una picadura de abeja, la esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea, fue hospitalizada. Primero en la quinta región -donde se encontraba de vacaciones- y luego de ser trasladada en helicóptero, en la Clínica Alemana. De acuerdo a los antecedentes del caso, la lesión le causó shock anafiláctico que habría derivado en un paro cardiaco.

Mario Ardiles, jefe técnico de Urgencias de Clínica Dávila, afirma que el caso de quien fuera primera dama entre 1994 y 2000 corresponde a una probabilidad casi aislada. “Entre un 30% y un 60% corresponden a reacciones locales, y las anafilaxias severas, que son las reacciones alérgicas graves, son de un 0,3% a 0,8%. Ahora, de estas, que son las más peligrosas, menos de un 1% puede llegar a producir un paro cardiorrespiratorio, que fue lo que le pasó a la exprimera dama ”, explica el especialista.

De hecho, el profesional señala que, debido a la temperatura y humedad actual -que favorece su mayor presencia-, las picaduras de insectos tienden a ser más frecuentes. Con todo, son pocos los casos que llegan a urgencia, pues en su mayoría son reacciones cutáneas, que no pasan más allá de la picazón, de un enrojecimiento o de una lesión tipo ampolla. Con todo, dice que a las picadas de araña y abejas son a las que se debe prestar atención.

¿Qué tan peligrosas son las abejas?

El veneno de una picadura de abeja puede provocar síntomas que pueden ir desde leves hasta graves. Cuando es reacción alérgica leve, las personas experimentan dolor punzante, enrojecimiento y una ligera hinchazón en la zona lesionada. Cuando se trata de una reacción alérgica grave -llamada anafilaxia-, aparecen síntomas como dificultades para respirar, hinchazón de la garganta o inflamación. En el peor de los casos ocurre el shock anafiláctico, donde hay una baja de la presión arterial y puede terminar siendo mortal.

Pablo Herrera, inmunólogo y jefe del Centro de Alergias de Clínica Las Condes, advierte que hay otros síntomas de alerta que si aparecen, las personas deberían consultar de inmediato para prevenir complicaciones graves.

“Dentro de los síntomas de alerta que deben motivar una consulta médica inmediata son importantes los pródromos de anafilaxia, síntomas que aparecen y que son orientadores de que va a ocurrir una anafilaxia. Por ejemplo, una picazón de inicio súbito, que la gente se ponga roja también de forma súbita, picazón de las palmas de las manos, de las plantas de los pies o picazón de la nuca y sabor metálico en la boca”, detalla.

El especialista también recalca que hay que consultar si hay síntomas respiratorios, con congestión nasal y rinorrea, que es mucha mucosidad abundante que inicia de forma súbita. Otros síntomas importantes son dificultad para respirar, sensación de falta de aire, tos o disfonía, es decir, voz ronca.

Los especialistas recalcan q ue los pacientes que han tenido una reacción alérgica en el pasado, después de haber recibido el veneno de la abeja, tienen más posibilidades de que a futuro vuelvan a presentar la misma respuesta o peor tras vivir otra picadura.

Por lo mismo, recomiendan que esas personas constantemente lleven con ellas un método de prevención que las puede salvar de los casos de emergencia: un autoinyector con epinefrina (adrenalina), medicamento que permite disminuir la respuesta anafiláctica del cuerpo y que debe ser indicado por un médico.

Pero ¿cómo puede esto terminar en una reacción más severa, como el paro respiratorio que sufrió la ex primera dama?