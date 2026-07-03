SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Vacaciones de invierno vuelven a poner a prueba el control del uso de pantallas y redes sociales en menores de edad

    Con un promedio diario de uso de hasta cinco horas, la situación se ha vuelto perjudicial para los niños. Los panoramas al aire libre surgen como una buena alternativa.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial.

    A mediados de junio, la gran mayoría de los colegios dio inicio las esperadas vacaciones de invierno, las que se extenderán durante dos semanas. Para los niños es un momento muy esperado, luego de arduas jornadas escolares, con pruebas, exámenes y los desafíos propios de la vida escolar.

    Pero para muchos padres, que si bien disfrutan junto a sus hijos las vacaciones, surge un gran desafío, el que cada año aumenta más, sobre todo en tiempos de ocio: el uso de pantallas y redes sociales en menores de edad.

    En Chile, según cifras de la Universidad del Desarrollo, en vacaciones de invierno el uso de pantallas entre niños aumenta drásticamente, superando en más del 50% de los casos las cuatro o cinco horas diarias. Esto, muchas veces se ve justificado con frases como “no hay mucho más que hacer” o “son vacaciones”, por ejemplo.

    Según la información que hay al respecto, en el caso de niños de hasta seis años lo ideal es que no ocupen pantallas, mientras que para los que tienen entre 6 y 12 años, idealmente máximo 1 hora diaria.

    Un estudio realizado por Unicef en 2019, refleja que en períodos sin actividad escolar se incrementa el tiempo dedicado a videojuegos, redes sociales y consumo de audiovisual.

    Soledad Garcés, académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, explica que el hecho de que sean vacaciones o que no haya clases, no significa que será un tiempo muerto, tirado en un sillón sin hacer nada o detrás de una pantalla el día entero. “Es un tiempo valioso para aprovechar de hacer otras cosas que no se hacen durante el período escolar. Organizar el día con diferentes actividades simples en casa evitará que las pantallas se roben muchas horas al día. Es el momento de potenciar talentos, nuevos intereses, afirma.

    Carla Capell, directora Escuela de Educación Básica Universidad de Las Américas, señala que afrontar de manera correcta el uso de pantallas, especialmente en períodos de vacaciones escolares, es un tremendo desafío para padres, madres o adultos a cargos de niños, niñas y jóvenes.

    El viernes comenzaron las vacaciones de invierno.

    Capell ratifica que en este período el uso de pantallas aumenta, “debido a que los niños tienen más tiempo libre, la rutina diaria en periodo escolar cambia, el contacto con sus compañeros y compañeras de clase disminuye casi completamente”.

    “Si bien, los adultos cuidadores observan que a través de las pantallas los niños y niñas logran una quietud que muchas veces agradecen, esta tranquilidad sólo es una apariencia”, añade esta última.

    Dentro de las principales dificultades de quienes cuidan niños durante vacaciones, está “el organizar el día libre, con actividades variadas, que sean simples de implementar y que les gusten a los niños. Eso es un desafío, pero son los mismos niños los que pueden participar en la organización de sus vacaciones, teniendo claro los límites de tiempo, lugar y momentos de conexión“, añade la experta de la U. de los Andes.

    Regulaciones

    Algunos países ya han comenzado a tomar medidas para reducir la exposición de niños y adolescentes a las redes sociales. El caso más emblemático es de Reino Unido, que prohibió en todo su territorio el uso de redes para menores de 16 años.

    En Chile existe una normativa para los establecimientos educacionales recientemente promulgada que regula y restringe el uso de dispositivos móviles, como celulares, tablets y relojes inteligentes. La Ley 21.801 establece una prohibición general de uso durante la jornada escolar, con el fin de proteger la salud mental de los estudiantes y recuperar la concentración en el aula.

    “Si se cumpliera en rigor, no sería necesario nada más. No es posible que menores de edad publiquen información personal sin el consentimiento de sus padres. Pero, evidentemente, falta complementarla con otros aspectos. Esa ley será reemplazada por la nueva Ley N° 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre. Esta nueva normativa es más estricta y aborda otros aspectos necesarios para que las empresas de redes sociales resguarden los datos personales de los menores de edad. En Chile aún no existe una ley como en Australia o en Inglaterra que prohíba el uso de redes sociales en menores de 16 años”, explica la académica de la U. Andes.

    El uso abusivo de pantallas, y redes sociales, no pasa desapercibido, ya que trae consigo una serie de consecuencias, tanto físicas como mentales. Algunas de estas son el sedentarismo, distorsión en los tiempos del sueño, aumento en el riesgo de daños en la visión como astigmatismo y miopía, e impacto en el desarrollo psicomotor infantil, entre otros.

    Los expertos recomiendan actividades que no impliquen pantallas.

    Esta práctica, al desarrollarse de manera permanente, “genera dependencia y, en muchos casos ansiedad, producida por una sobrecarga de estímulos y de información debido al desplazamiento infinito de imágenes, videos, animaciones o propaganda. Esta sobrecarga impacta en el bienestar diario de los niños y niñas, en el sueño reparador, en las relaciones con el entorno y con las personas; disminuye el contacto con la realidad”, indica Capell .

    Asimismo, la académica agrega que “muchos han tenido la experiencia de que, una vez que el niño o niña comienza a jugar con una pantalla, solicitar que la dejen es tremendamente difícil y cuando se les quita, el llanto es imparable. Una clara demostración de la adicción que esto provoca”.

    La experta también sostiene que cuando se pasa mucho tiempo en pantallas en la infancia y adolescencia, el cerebro deja de jugar, relacionarse en persona con la realidad y eso acaba con muchas posibilidades de desarrollo de habilidades de adaptación al mundo que nos rodea." Los niños necesitan jugar para ir conociendo el mundo, su entorno y aprender a resolver problemas en la medida que crecen”, concluye.

    Más sobre:NacionalVacaciones de inviernoPadresInviernoMenores de edadPantallasRedes sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    Fiscalía presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias en emblemático juicio por crimen de Ronald Ojeda

    PS condiciona ir al TC por megarreforma: fijarán postura en los próximos días con el resto de la oposición

    Kast cierra su gira más extensa como presidente en ejercicio con un llamado a empresarios uruguayos a invertir en Chile

    Lo más leído

    1.
    Contraloría concluye que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI en polémico oficio reservado

    Contraloría concluye que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI en polémico oficio reservado

    2.
    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    3.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    4.
    ONU advierte cambios en el consumo de drogas: Chile sobresale por el uso de tusi

    ONU advierte cambios en el consumo de drogas: Chile sobresale por el uso de tusi

    5.
    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    6.
    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Kast abre la puerta a formar una coalición entre los partidos del oficialismo en medio de tensión en el sector
    Chile

    Kast abre la puerta a formar una coalición entre los partidos del oficialismo en medio de tensión en el sector

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma
    Negocios

    Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma

    Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central

    CChC: casi 80% de las manzanas en la RM son solo residenciales y advierten necesidad de incentivar comercios y servicios

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos
    Tendencias

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial
    El Deportivo

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial

    Cristiano resiste, Modric dice adiós: Portugal se libera en la agonía ante Croacia y se cruzará con España en octavos

    El primero de CR7 en fases de eliminación del Mundial: revisa el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal ante Croacia

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”
    Cultura y entretención

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores
    Mundo

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    Aumentan a 27 los muertos por oleada de ataques de Rusia contra Kiev

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido