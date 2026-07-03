Vacaciones de invierno vuelven a poner a prueba el control del uso de pantallas y redes sociales en menores de edad

A mediados de junio, la gran mayoría de los colegios dio inicio las esperadas vacaciones de invierno, las que se extenderán durante dos semanas. Para los niños es un momento muy esperado, luego de arduas jornadas escolares, con pruebas, exámenes y los desafíos propios de la vida escolar.

Pero para muchos padres, que si bien disfrutan junto a sus hijos las vacaciones, surge un gran desafío, el que cada año aumenta más, sobre todo en tiempos de ocio: el uso de pantallas y redes sociales en menores de edad.

En Chile, según cifras de la Universidad del Desarrollo, en vacaciones de invierno el uso de pantallas entre niños aumenta drásticamente, superando en más del 50% de los casos las cuatro o cinco horas diarias. Esto, muchas veces se ve justificado con frases como “no hay mucho más que hacer” o “son vacaciones”, por ejemplo.

Según la información que hay al respecto, en el caso de niños de hasta seis años lo ideal es que no ocupen pantallas, mientras que para los que tienen entre 6 y 12 años, idealmente máximo 1 hora diaria.

Un estudio realizado por Unicef en 2019, refleja que en períodos sin actividad escolar se incrementa el tiempo dedicado a videojuegos, redes sociales y consumo de audiovisual.

Soledad Garcés, académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, explica que el hecho de que sean vacaciones o que no haya clases, no significa que será un tiempo muerto, tirado en un sillón sin hacer nada o detrás de una pantalla el día entero. “Es un tiempo valioso para aprovechar de hacer otras cosas que no se hacen durante el período escolar. Organizar el día con diferentes actividades simples en casa evitará que las pantallas se roben muchas horas al día. Es el momento de potenciar talentos, nuevos intereses, afirma.

Carla Capell, directora Escuela de Educación Básica Universidad de Las Américas, señala que afrontar de manera correcta el uso de pantallas, especialmente en períodos de vacaciones escolares, es un tremendo desafío para padres, madres o adultos a cargos de niños, niñas y jóvenes.

El viernes comenzaron las vacaciones de invierno.

Capell ratifica que en este período el uso de pantallas aumenta, “debido a que los niños tienen más tiempo libre, la rutina diaria en periodo escolar cambia, el contacto con sus compañeros y compañeras de clase disminuye casi completamente”.

“Si bien, los adultos cuidadores observan que a través de las pantallas los niños y niñas logran una quietud que muchas veces agradecen, esta tranquilidad sólo es una apariencia”, añade esta última.

Dentro de las principales dificultades de quienes cuidan niños durante vacaciones, está “el organizar el día libre, con actividades variadas, que sean simples de implementar y que les gusten a los niños. Eso es un desafío, pero son los mismos niños los que pueden participar en la organización de sus vacaciones, teniendo claro los límites de tiempo, lugar y momentos de conexión“, añade la experta de la U. de los Andes.

Regulaciones

Algunos países ya han comenzado a tomar medidas para reducir la exposición de niños y adolescentes a las redes sociales. El caso más emblemático es de Reino Unido, que prohibió en todo su territorio el uso de redes para menores de 16 años.

En Chile existe una normativa para los establecimientos educacionales recientemente promulgada que regula y restringe el uso de dispositivos móviles, como celulares, tablets y relojes inteligentes. La Ley 21.801 establece una prohibición general de uso durante la jornada escolar, con el fin de proteger la salud mental de los estudiantes y recuperar la concentración en el aula.

“Si se cumpliera en rigor, no sería necesario nada más. No es posible que menores de edad publiquen información personal sin el consentimiento de sus padres. Pero, evidentemente, falta complementarla con otros aspectos. Esa ley será reemplazada por la nueva Ley N° 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre. Esta nueva normativa es más estricta y aborda otros aspectos necesarios para que las empresas de redes sociales resguarden los datos personales de los menores de edad. En Chile aún no existe una ley como en Australia o en Inglaterra que prohíba el uso de redes sociales en menores de 16 años”, explica la académica de la U. Andes.

El uso abusivo de pantallas, y redes sociales, no pasa desapercibido, ya que trae consigo una serie de consecuencias, tanto físicas como mentales. Algunas de estas son el sedentarismo, distorsión en los tiempos del sueño, aumento en el riesgo de daños en la visión como astigmatismo y miopía, e impacto en el desarrollo psicomotor infantil, entre otros.

Los expertos recomiendan actividades que no impliquen pantallas.

Esta práctica, al desarrollarse de manera permanente, “genera dependencia y, en muchos casos ansiedad, producida por una sobrecarga de estímulos y de información debido al desplazamiento infinito de imágenes, videos, animaciones o propaganda. Esta sobrecarga impacta en el bienestar diario de los niños y niñas, en el sueño reparador, en las relaciones con el entorno y con las personas; disminuye el contacto con la realidad”, indica Capell .

Asimismo, la académica agrega que “m uchos han tenido la experiencia de que, una vez que el niño o niña comienza a jugar con una pantalla, solicitar que la dejen es tremendamente difícil y cuando se les quita, el llanto es imparable. Una clara demostración de la adicción que esto provoca”.

La experta también sostiene que cuando se pasa mucho tiempo en pantallas en la infancia y adolescencia, el cerebro deja de jugar, relacionarse en persona con la realidad y eso acaba con muchas posibilidades de desarrollo de habilidades de adaptación al mundo que nos rodea." Los niños necesitan jugar para ir conociendo el mundo, su entorno y aprender a resolver problemas en la medida que crecen”, concluye.