Vicepresidente del Consejo Constitucional sobre votación en comisiones: “No se han decidido algunas de las normas de mayor importancia”

Este martes, el vicepresidente del Consejo Constitucional, el consejero Aldo Valle (Independiente-PS), se refirió a las votaciones en las comisiones del órgano, que en las últimas semanas han generado controversia.

Un ejemplo es lo sucedido en la comisión de Principios, donde se aprobó -con abstenciones de la izquierda- la enmienda que consagra que “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo”. El escenario se repitió en Sistema Político con otras materias, y en Función Jurisdiccional, a raíz de las enmiendas de unidad de propósito. En general, existe falta de acuerdo.

Al respecto, el consejero y exrector de la Universidad de Valparaíso, manifestó que “estamos en un momento de inflexión, lo que los abogados llaman fijando el asunto controvertido, que tendrá que ser luego materia de un acuerdo político”.

“Creo yo que ese es el momento o la forma de aproximarse y hemos tenido una trayectoria accidentada, porque partimos con unas enmiendas del Partido Republicano que causaron cierto escozor, explicablemente a mi juicio”, señaló Valle en entrevista con Radio ADN.

En esa misma línea, apuntó que algunas de esas enmiendas se han retirado, “pero aún hay unas distancias, porque se ha producido aquí un reacomodo de las fuerzas políticas que todavía no halla su estado de solución o equilibrio”.

Valle reveló que “las comisiones presididas por Chile Vamos han estado más disponibles para la conversación. A diferencia de aquellas dirigidas por republicanos, donde a esta altura del proceso es evidente”.

A su juicio, “la relación entre Chile Vamos y republicanos no está del todo conformada, y la izquierda, que formamos la minoría, nos encontramos con una realidad distinta que no esperábamos, y que se nos presentó de manera disruptiva y algo sorpresiva el 7 de mayo”.

El vicepresidente del Consejo reconoció que “aunque quedan muy pocos días, y esa es la urgencia de ahora, hoy día y mañana, para votación en particular en las comisiones, todavía no se han decidido algunas normas constitucionales de la mayor importancia”.

El exrector de la Universidad de Valparaíso dijo que es probable que ”el día jueves o el día viernes tengamos un escenario o menos favorable, o por lo menos viable, de cara al plenario y a la siguiente etapa, que es en definitiva la instancia que da el mismo proceso de concordar, de hacer intervenir a la Comisión Experta para concordar finalmente textos que alcancen ese equilibrio que necesitamos”.

El consejero enfatizó que “obviamente una Comisión Experta tiene un carácter muy distinto a un órgano político representativo como es el Consejo Constitucional”, pero que de todas formas “es posible que se produzca un acuerdo político más adelante, porque hay otras etapas del proceso”.

Sobre la posición de las bancadas del oficialismo -que poseen 17 de los 50 escaños-, aseguró que “hemos hecho el mayor esfuerzo por mantenernos fiel a ese acuerdo político que representa el anteproyecto, porque este es expresión de un acuerdo político”.

“Pero quienes no participaron de ese acuerdo han dado señales muy claras de que no lo quieren, no lo valoran, y que quisieran salir con un texto muy distinto al anteproyecto, me refiero a republicanos. Yo diría que ese es el principal debate político constitucional que tenemos”, sentenció.