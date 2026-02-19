Videos: los registros que ha dejado el incendio y gran explosión en Renca

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile

Esta mañana se registró una fuerte explosión e incendio en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Por el momento se evalúan 4 personas lesionadas que deben ser trasladadadas a recintos asistenciales

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, se trata de la explosión de un camión que transportaba gas en autopista central.

La explosión se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa HARPING, ubicada en Avenida Presidente Frei Montalva, comuna de Renca.

Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista.

Revisa a contionuación los registros de la emergencia:

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosión de camión de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velásquez genera emergencia y danos a los alrededores

🔥 #NOTICIAS: Una explosión de camión de gas desata un incendio de proporciones en fábrica de Camino Lo Ruiz con Av. Eduardo Frei Montalva.



🚒 MÁXIMA ALERTA: Bomberos combate el fuego con 14 COMPAÑÍAS y decenas de máquinas ante 3ª ALARMA DE INCENDIO. 👨‍🚒🔥 #renca #explosion pic.twitter.com/GQQWVhl0tN — mundoxretro mundoxretro (@mundoxretro) February 19, 2026

🔴 Último Minuto

A esta hora se registra incendio de gran magnitud en Fresia y Los Atacameños en Renca límite Quilicura, preliminarmente se trataría de explosión de camión de gas con propagación a vehículos y múltiples personas quemadas, Bomberos en el lugar @biobio pic.twitter.com/Fqb02lzWho — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 19, 2026