Videos: los registros que ha dejado el incendio y gran explosión en Renca
La explosión se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa HARPING,
Esta mañana se registró una fuerte explosión e incendio en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Por el momento se evalúan 4 personas lesionadas que deben ser trasladadadas a recintos asistenciales
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, se trata de la explosión de un camión que transportaba gas en autopista central.
La explosión se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa HARPING, ubicada en Avenida Presidente Frei Montalva, comuna de Renca.
Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista.
Revisa a contionuación los registros de la emergencia:
