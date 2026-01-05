SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida la Cámara o el Senado

    Con el argumento de que el presidente electo José Antonio Kast tiene militancia en el Partido Republicano, la UDI exigió que, a modo de contrapeso político, la tienda del primer mandatario debiera ceder sus aspiraciones este año.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    El diputado Jorge Alessandri y el senador Javier Macaya

    Solo 65 días, con un mes de receso de por medio (febrero) restan para el próximo período parlamentario, que se inicia con el juramento de nuevos senadores y diputados y la consiguiente elección de las presidencias de ambas ramas del Congreso.

    La carrera, sin embargo, para resolver quiénes serán las cabezas del Senado y la Cámara, aún está abierta, con algunos aspirantes claros y otros que todavía figuran como tapados.

    Particularmente la UDI, colectividad que preside el diputado Guillermo Ramírez, ya inició un fuerte despliegue reservado para que uno de sus militantes encabece, al menos, una de las corporaciones en el primer año de próximo período.

    Con el argumento de que el presidente electo José Antonio Kast tiene militancia en el Partido Republicano, la UDI exigió que, a modo de contrapeso político, la tienda del primer mandatario debiera ceder sus aspiraciones este año, a pesar de que con 31 diputados electos serán la bancada más numerosa de la Cámara Baja.

    “Nosotros estamos en las negociaciones que están muy aspectadas a nuestro juicio. Nuestra opinión es que el poder, en el futuro oficialismo, se tiene que distribuir. El Ejecutivo, legítimamente, lo ganó el presidente Kast. Nosotros también estamos disponibles. La UDI tiene el legítimo derecho a presidir la Cámara de Diputados. Pero también disponibles para que, si hay que renunciar a eso, a cambio de tener la presidencia del Senado, también estamos disponibles. Creemos que al menos una de las cámaras debe quedar en manos de la UDI. Esperamos que esto esté zanjado a fines de enero”, sinceró el jefe de bancada de los diputados UDI, Henry Leal.

    La tienda madre del gremialismo -que con 18 diputados serán la segunda bancada de oposición más grande de la Cámara- tiene básicamente dos candidatos para ambos cargos.

    El diputado Jorge Alessandri (UDI) fue escogido para ser la carta a presidente de la Cámara, mientras que en el Senado la definición está un poco más abierta, pero el favorito entre sus pares es el senador Javier Macaya (UDI). Una segunda opción, sin embargo, es el senador Iván Moreira (UDI), quien es el que tiene más antigüedad en el Congreso.

    Esta solicitud fue transparentada por el mismo Alessandri semanas atrás. “Les hemos transmitido al resto de partidos de oposición, futuro gobierno, que la UDI debiera presidir una de las dos cámaras, ya sea Senado o Cámara de Diputados, este primer año de gobierno”, dijo Alessandri a mediados de diciembre.

    En entrevista con el programa de La Tercera, Cómo Te Lo Explico, el presidente de la UDI reforzó la solicitud, pero con un tono distinto y planteó que el primer año de la administración de Kast debiera contar con un presidente de la Cámara que esté “compenetrado con el programa” de gobierno.

    Intervención de Squella

    La tensión que generó la presión de la UDI obligó al presidente de los republicanos y senador electo, Arturo Squella, a intervenir. El miércoles 17 de diciembre, viajó al Congreso a reunirse con parlamentarios y en especial el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien está liderando las conversaciones para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la corporación que le otorgue la hegemonía a la derecha. Hoy las fuerzas que apoyaron a Kast en la segunda vuelta presidencial, con 76 de 155 diputados, están a dos votos de obtener la mayoría absoluta de esta rama del Congreso.

    La visita de Squella, quien pretendía hacer un mapeo legislativo general, incluyendo prioridades para los próximos meses, ayudaron a descomprimir el ambiente. Al menos las distintas bancadas resolvieron encapsular sus aspiraciones para dar margen a las gestiones de Castro, con el fin de reunir los votos necesarios para garantizar que al menos un legislador de derecha encabece la Cámara a partir de marzo de 2026. Ese hito es clave, ya que el primer presidente de la corporación será quien defina la integración de las comisiones legislativas por los próximos 4 años.

    Solo entonces, una vez sellados los apoyos, los mismos partidos del futuro oficialismo negociarán quién será el diputado escogido.

    Ello, sin embargo, dependerá de quién será la carta para presidir el Senado. Si bien el actual titular de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), es el favorito para continuar un año más, incluso con el respaldo de Kast, esa posibilidad quedó en jaque tras los reparos que han puesto los senadores socialistas. En la bancada PS quedaron molestos luego de que Ossandón dejara sin efecto el concurso público para el jefe de comunicaciones del Senado, en el que un profesional socialista corría como favorito.

    Si las chances de Ossandón se llegaran a complicar, una alternativa es que la UDI tome la posta el primer año y alce a Macaya como candidato para la testera.

    En ese caso, RN exigiría como compensación que la Cámara sea presidida por una figura de esa colectividad. La diputada Ximena Ossandón (RN), hermana del presidente del Senado, es una de las opciones. Ello, de acuerdo al mismo criterio que puso la UDI sobre la mesa, obligaría a Alessandri a postergar sus pretensiones.

    Más sobre:PolíticaJorge AlessandriJavier MacayaUDISenadoCámaraCongreso

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: "El derecho no existe para perpetuar dictaduras"

