Allamand explica saludo de Piñera a Biden: “Si no hubiéramos dicho nada, habríamos tenido muchas críticas por no tomar una posición cuando el escenario estaba claro"

“Felicitaciones Joe Biden, próximo Presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris, por su triunfo en las elecciones. Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente”.

Esas fueron las palabras que el sábado recién pasado utilizó el Presidente Sebastián Piñera para saludar el triunfo electoral de Joe Biden y Kamala Harris, en los recientes comicios estadounidenses. El mensaje llegó luego de que el líder demócrata alcanzara los votos electorales para confirmar su llegada a la Casa Blanca y en medio de las declaraciones de Donald Trump que aseguró que acudiría a la Corte Suprema por considerar que hubo fraude en el proceso.

Respecto a esto, el canciller Allamand -que también publicó un saludo en sus redes sociales- manifestó en Tele13 Radio que "calibramos la situación con el Presidente Piñera y finalmente resolvimos dar una señal en términos de quién había ganado la elección a partir de los antecedentes contundentes que habían”.

Así, agregó que "cuando llegamos al convencimiento de que había elementos contundentes, el presidente resolvió realizar la felicitación, con lo cual se genera un hecho político significativo. Yo pienso que fue una decisión correcta”.

El titular de Relaciones Exteriores indicó que igualmente evaluaron la opción de no decir nada y esperar cómo avanzan las acciones de Trump, pero señaló que "si no hubiéramos dicho nada, habríamos tenido muchas críticas en términos de no haber tomado una posición cuando el escenario estaba clarificado (…) es una señal correcta que además la van a leer oportunamente aquellos que ganaron la elección en EEUU”.

En cuanto al futuro de las relaciones entre ambos países, el canciller sostuvo que "hay que pensar hacia adelante. Ambos países tienen una relación muy profunda que va más allá de cuáles son los gobernantes de ambos países. EEUU es el primer inversionista en nuestro país y la densidad de la relación es muy profunda”.

Cambio de mando en Bolivia

Este fin de semana, además, el ministro viajó hasta Bolivia para presenciar el cambio de mando en Bolivia donde asumió como nuevo mandatario Luis Arce.

“Tuvimos una reunión con Luis Arce, fue una conversación muy franca y muy directa. El gobierno boliviano hizo un gesto con la delegación chilena, nos recibió inmediatamente después de la delegación argentina y ahí le planteamos directamente y le reiteramos el planteamiento que hemos formulado desde hace varios meses: Nosotros, nuestro país, creemos que están dadas las condiciones para iniciar una nueva etapa en la relación con Bolivia y esta vez fue la primera vez que se le pudo plantear directamente a las autoridades de ese país el planteamiento que Chile formula”, dijo.

En ese sentido, añadió que “debemos avanzar en forma cautelosa. Este ha sido un tema complejo, son países que hace mucho años no tienen relaciones diplomáticas, que han tenido tensiones por diferencias que han debido zanjarse en la Corte Internacional de Justicia, es un terreno en el que hay que moverse con cautela”.

Por esto, aseguró que haber tenido una buena recepción lo evalúa “muy positivamente”.