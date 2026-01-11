SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Apoyos y dudas: parlamentarios cruzan opiniones por posibles integrantes del futuro gabinete de Kast

    Pese a que aún no hay una ratificación oficial, algunos nombres comienzan a perfilarse con fuerza para integrar el gabinete del presidente electo.

    Por 
    Joaquín Díaz
     
    Sebastián Yeza
    Diego Martin

    A la espera del anuncio oficial del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, comienzan a surgir definiciones políticas y reacciones desde distintos sectores frente a los nombres que se proyectan para integrar el próximo equipo ministerial.

    Este domingo, mientras desde Chile Vamos destacan el llamado del mandatario electo a conformar un gobierno de unidad, desde el oficialismo -y futura oposición-, advierten preocupaciones por el perfil que podría primar en áreas clave.

    Cabe señalar que, entre los nombres que suenan con mayor fuerza para asumir ministerios, figuran Claudio Alvarado en Interior; Jorge Quiroz en Hacienda; y Martín Arrau en Obras Públicas, todos considerados prácticamente confirmados en el diseño del equipo, aunque sin ratificación oficial.

    A ellos se sumarían el senador José García Ruminot en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres); y Mara Sedini como ministra vocera de Gobierno, ambos con altas probabilidades de integrar el gabinete que Kast presentaría en los próximos días.

    Desde Renovación Nacional (RN), la secretaria general del partido y senadora electa, Andrea Balladares, valoró la posibilidad de que García Ruminot asuma un rol en el futuro gabinete, señalando que “sería un honor que pueda ser parte del gabinete de Kast”.

    En esa línea, afirmó que han recibido el llamado del Presidente electo “a constituir un gobierno de unidad y emergencia”, manifestando la disposición de la colectividad colaborar activamente, apuntando a que “tenemos experiencia y trayectoria, equipos a nivel nacional y territorial que hemos puesto a disposición para colaborar con el futuro gobierno”.

    Roberto Arroyo, del comité mixto Social Cristiano, Nacional Libertarios e independientes, señaló que lo que se ha visto hasta ahora respecto a la conformación del gabinete de Kast “va en la línea correcta: ministros con experiencia política y otros con altas capacidades técnicas, lo que permite un equilibrio necesario para enfrentar los desafíos que tiene el país”.

    “Ese mismo criterio se está considerando también en los nombramientos de subsecretarios y delegados regionales, donde no solo importa la afinidad política, sino también la preparación, el conocimiento del Estado y la capacidad de gestión en los territorios”, sumó.

    Arroyo apuntó que el país requiere de “equipos sólidos, con respaldo político, pero sobre todo con competencia técnica y sentido de responsabilidad, y esa señal es clave para dar certezas y gobernabilidad desde el primer día y así apoyar completamente la gestión del Presidente recientemente electo”.

    Reparos en el actual oficialismo

    Una mirada distinta planteó el subjefe de la bancada PPD-Independientes, diputado Héctor Ulloa, quien aseguró que “todavía no está completamente claro el perfil que priorizará Kast en su gabinete”.

    Por un lado, problematizó respecto a si Kast incorporaría a Johannes Kaiser -quien este domingo se desmarcó de esa posibilidad- al gobierno y a las ideas del Partido Nacional Libertario; o si apostaría por un gabinete más dialogante, con “independientes de su confianza”.

    Asimismo, cuestionó la proyección de Quiroz en Hacienda, afirmando que existen vínculos “a casos de colusión”, y recordando que situaciones similares “ya las vimos en el gobierno de Piñera y le hicieron daño a nuestro país”. En ese sentido, señaló que estas definiciones “marcarán la relación que como oposición tengamos con su gobierno”.

    Desde la Democracia Cristiana (DC), en tanto, el jefe de bancada, Héctor Barría, optó por una postura más cauta, señalando que el Presidente electo “está en todo su derecho de nombrar ministros pertinentes”.

    “Partamos dando oportunidad a aquellas personas que ocuparán esos relevantes cargos”, enfatizando que el juicio deberá hacerlo primero la ciudadanía y luego el Congreso, “con una mirada de oposición constructiva”.

