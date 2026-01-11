Kaiser se desmarca de una eventual llegada como ministro al gobierno de Kast

El ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aclaró esta domingo que no asumirá ningún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast, desmarcándose de las especulaciones que apuntaban a una posible designación como ministro de Defensa.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Kaiser señaló que “se están generando puras especulaciones que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente… así que me dejan tranquilo, y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona”.

Añadió con claridad que “si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones ”.

Consultado sobre si el presidente electo le había planteado alguna oferta, Kaiser reiteró que “no, a mí personalmente no, y tampoco le pedí. Yo no le he pedido nada, y él no me ofreció nada. Y en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada, es que no pasa nada”.

La respuesta del exabanderado presidencial hace eco de las declaraciones entregadas hace uno días por el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, oportunidad en donde descartó la participación de Kaiser en el futuro gobierno de Kast.

“No, yo la verdad creo que Johannes no va a ser ministro del presidente Kast. A mí me parece que no. Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario”, dijo ante la consulta.

Por otro lado, Kaiser también se refirió al posible rol de su partido en el gobierno. “Hasta ahora no tenemos una definición respecto de cuál sería el rol que jugaría el Partido Nacional Libertario. Y como no tengo esa definición, no puedo ir donde mi consejo general ni mi directiva a decir, ‘esto es lo que nos están ofreciendo’”, explicó.

Kaiser afirmó que, si el PNL no participa del gobierno, el partido “va a hacer aquello que cree que es mejor para la patria, va a defender sus principios y va a criticar donde considere que tiene que criticar y va a apoyar donde considere que tiene que apoyar… Vamos a ser un partido que está fuera del gobierno, punto”. En ese sentido, aclaró que esto no implica alineamiento automático con la oposición, sino una posición independiente basada en la evaluación de cada tema.

Respecto a la cooperación con el Ejecutivo, Kaiser aseguró que “si estamos dentro del gobierno, vamos a tratar de cooperar igualmente, y probablemente también critiquemos si encontramos que hay algo malo”. En cuanto a la agenda que impulsaría el PNL, enfatizó que “lo que me interesa es si vamos a avanzar con la agenda que se nos ha planteado, que es la agenda de emergencia o no. Si el gobierno avanza en la solución de esos problemas, nosotros vamos a ayudar en la solución de esos problemas”.

La entrevista de Kaiser se produce en un contexto de especulación mediática sobre la conformación del futuro gabinete de Kast, especialmente en el Ministerio de Defensa, y marca un desmarque claro del ex candidato y de su partido respecto de cualquier participación directa en el Ejecutivo.