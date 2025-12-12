“Aunque a alguno le traten de imponer el miedo”: el llamado de Jara a la ciudadanía ad portas del balotaje

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, realizó esta jornada el cierre definitivo de su campaña de cara a la segunda vuelta del próximo domingo en la comuna de Coquimbo, donde arremetió nuevamente contra el republicano José Antonio Kast, acusándolo de “imponer el miedo” durante la campaña.

Al igual que el miércoles, cuando lo hizo en Puente Alto, en la Región Metropolitana, la animación estuvo a cargo de la ex voz en off del programa Rojo, Jaime Davagnino, y Gloria Kenig. También contó con números musicales. Los fuegos los abrió la Banda Conmoción, que tocó sus clásicos en la Plaza Vicuña Mackenna, del Barrio Inglés de Coquimbo, para luego darle paso a Los Pincheiras del Sur y Roberto Márquez, de Illapu.

Paralelamente, el comando realizaba un cierre en la comuna de San Bernardo, encabezado por adherentes y el alcalde socialista Christopher White.

Así, a las 21 horas, Jara hizo su aparición para entonar el himno nacional, para luego dirigirse a los presentes en el lugar, señalando que durante la campaña, la candidatura de la derecha “trata de imponer el miedo”.

“Muy agradecida de Coquimbo por recibirme hoy. Hermosa presencia en esta plaza de la ciudadanía, organizada en la región, que quiere un Chile mejor, que cree en un Chile mejor, y que, aunque a alguno le traten de imponer el miedo, pone por delante la esperanza, los avances y no los retrocesos”, inició en su intervención.

En línea con lo expuesto en Puente Alto, insistió en que el triunfo del republicano significa un riesgo para ciertas leyes, como la reducción de jornada laboral a 40 horas y la Pensión Única Garantizada (PGU).

“Por eso es tan importante defender los derechos conquistados. Y así como tenemos derechos sociales, también tenemos derechos laborales que defender. Y las 40 horas se defienden. Las 40 horas no se tocan”, afirmó Jara.

Asimismo, la comunista afirmó que tendrá “mano firme y determinada” para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, los abusos, la corrupción y la colusión.

“Todos los delitos van a ser perseguidos en mi mandato y las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia”, dijo, en relación con la propuesta de las derechas de conmutar las penas para condenados de la tercera edad, sin distinción de delitos.

A tres días de las elecciones, además, reiteró su promesa de ingreso vital de $ 750 mil pesos, con apoyo a las pymes.

“La gente está cansada de discursos vacíos, está cansada de que un día les digan otra cosa, al día siguiente otra distinta y así sucesivamente”, lanzó en relación a las “contradicciones” de Kast.

Frente a sus adherentes, también desestimó el conocimiento de su contendor -y quienes lo respaldan- en las necesidades de los ciudadanos, especialmente en las de salud mental y otras atenciones.

“Nosotros podemos hacerlo, pero se necesita un gobernante que tenga el ojo puesto en esa realidad, en la realidad de la gente común, en la realidad de la gente de a pie, en la realidad de la gente que a lo mejor no está en grandes foros ni escribiendo columnas en los diarios, pero es la que sostiene este país (...)”, sostuvo.

Llamado a indecisos

Frente a los escenarios de los sondeos de opinión que proyectan la derrota de Jara, donde podría aumentar el número de votos nulos o blancos, la candidata hizo un llamado a sus adherentes a persuadir a sus cercanos.

“Una última cosa, este 14 no crean o que algunos tratan de intencionar con un pesimismo desatado, con operaciones de último minuto, instalando fake news. En Chile hemos tenido un año importante (...)”, dijo Jara destacando la reforma de pensiones.