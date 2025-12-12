VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Aunque a alguno le traten de imponer el miedo”: el llamado de Jara a la ciudadanía ad portas del balotaje

    Durante su cierre de campaña definitivo en Coquimbo, la candidata oficialista pidió a sus adherentes persuadir a quienes se muestran indecisos, a tres días de realizarse la segunda vuelta presidencial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Jeannette Jara en cierre de campaña en Coquimbo.

    La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, realizó esta jornada el cierre definitivo de su campaña de cara a la segunda vuelta del próximo domingo en la comuna de Coquimbo, donde arremetió nuevamente contra el republicano José Antonio Kast, acusándolo de “imponer el miedo” durante la campaña.

    Al igual que el miércoles, cuando lo hizo en Puente Alto, en la Región Metropolitana, la animación estuvo a cargo de la ex voz en off del programa Rojo, Jaime Davagnino, y Gloria Kenig. También contó con números musicales. Los fuegos los abrió la Banda Conmoción, que tocó sus clásicos en la Plaza Vicuña Mackenna, del Barrio Inglés de Coquimbo, para luego darle paso a Los Pincheiras del Sur y Roberto Márquez, de Illapu.

    Paralelamente, el comando realizaba un cierre en la comuna de San Bernardo, encabezado por adherentes y el alcalde socialista Christopher White.

    Así, a las 21 horas, Jara hizo su aparición para entonar el himno nacional, para luego dirigirse a los presentes en el lugar, señalando que durante la campaña, la candidatura de la derecha “trata de imponer el miedo”.

    “Muy agradecida de Coquimbo por recibirme hoy. Hermosa presencia en esta plaza de la ciudadanía, organizada en la región, que quiere un Chile mejor, que cree en un Chile mejor, y que, aunque a alguno le traten de imponer el miedo, pone por delante la esperanza, los avances y no los retrocesos”, inició en su intervención.

    En línea con lo expuesto en Puente Alto, insistió en que el triunfo del republicano significa un riesgo para ciertas leyes, como la reducción de jornada laboral a 40 horas y la Pensión Única Garantizada (PGU).

    “Por eso es tan importante defender los derechos conquistados. Y así como tenemos derechos sociales, también tenemos derechos laborales que defender. Y las 40 horas se defienden. Las 40 horas no se tocan”, afirmó Jara.

    Asimismo, la comunista afirmó que tendrá “mano firme y determinada” para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, los abusos, la corrupción y la colusión.

    “Todos los delitos van a ser perseguidos en mi mandato y las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia”, dijo, en relación con la propuesta de las derechas de conmutar las penas para condenados de la tercera edad, sin distinción de delitos.

    A tres días de las elecciones, además, reiteró su promesa de ingreso vital de $ 750 mil pesos, con apoyo a las pymes.

    “La gente está cansada de discursos vacíos, está cansada de que un día les digan otra cosa, al día siguiente otra distinta y así sucesivamente”, lanzó en relación a las “contradicciones” de Kast.

    Frente a sus adherentes, también desestimó el conocimiento de su contendor -y quienes lo respaldan- en las necesidades de los ciudadanos, especialmente en las de salud mental y otras atenciones.

    “Nosotros podemos hacerlo, pero se necesita un gobernante que tenga el ojo puesto en esa realidad, en la realidad de la gente común, en la realidad de la gente de a pie, en la realidad de la gente que a lo mejor no está en grandes foros ni escribiendo columnas en los diarios, pero es la que sostiene este país (...)”, sostuvo.

    Llamado a indecisos

    Frente a los escenarios de los sondeos de opinión que proyectan la derrota de Jara, donde podría aumentar el número de votos nulos o blancos, la candidata hizo un llamado a sus adherentes a persuadir a sus cercanos.

    “Una última cosa, este 14 no crean o que algunos tratan de intencionar con un pesimismo desatado, con operaciones de último minuto, instalando fake news. En Chile hemos tenido un año importante (...)”, dijo Jara destacando la reforma de pensiones.

    “Para este domingo 14, quiero pedirles que vayan a votar, que se inscriban como apoderados y que en los días que queden conversen con quienes aún tienen dudas, con quienes han sido víctimas de fake news o de mentiras que se han echado a correr, con quienes creen que allí no hay nada en riesgo (...) Por eso, a quienes estén pensando votar nulo, pensando votar blanco, conversen con ellos. Hay mucho en juego”, agregó.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesJeannette JaraCierre de campañaCoquimbo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Liberan al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras orden de una jueza federal de EE.UU.

    “El conflicto está a las puertas”: secretario general de la OTAN advierte que aliados europeos podrían ser el próximo objetivo de Rusia

    La Casa Blanca afirma que Trump está frustrado con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania: “Quiere acciones”

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Monsalve reclama cierre de investigación no informado y considera que avance a juicio oral es “fundamental” para demostrar su inocencia

    Lo más leído

    1.
    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    2.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    3.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    4.
    Kast realiza cierre de campaña con fuertes críticas a Jara y al gobierno

    Kast realiza cierre de campaña con fuertes críticas a Jara y al gobierno

    5.
    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    “Aunque a alguno le traten de imponer el miedo”: el llamado de Jara a la ciudadanía ad portas del balotaje
    Chile

    “Aunque a alguno le traten de imponer el miedo”: el llamado de Jara a la ciudadanía ad portas del balotaje

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Monsalve reclama cierre de investigación no informado y considera que avance a juicio oral es “fundamental” para demostrar su inocencia

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios
    Negocios

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países
    Tendencias

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Clasificamos, pero queremos estar entre los ocho primeros”
    El Deportivo

    La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Clasificamos, pero queremos estar entre los ocho primeros”

    “Aunque las reglas no se cumplan”: el particular mensaje de Deportes La Serena tras el título de Huachipato en la Copa Chile

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Natalino cierra su año con un nuevo single
    Cultura y entretención

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Muere Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela
    Mundo

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Liberan al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras orden de una jueza federal de EE.UU.

    “El conflicto está a las puertas”: secretario general de la OTAN advierte que aliados europeos podrían ser el próximo objetivo de Rusia

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan