Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Luego de que se confirmara la salida del publicista ecuatoriano Daniel Pérez Pallares del comando de Evelyn Matthei, desde el equipo de la abanderada agradecieron su labor.

“Agradecemos el trabajo realizado por Daniel Perez Pallares, quien deja el equipo de manera voluntaria, tras estructurar de gran manera el equipo de marketing durante una etapa importante de la campaña”, señalaron en una declaración.

El vínculo, tal como publicó La Tercera, terminó a inicios de esta semana tras una reunión de Pallares con el empresario Juan Sutil. El publicista le planteó al expresidente de la CPC que dejaría la campaña presidencial.

Asimismo, desde el comando también confirman que “tras evaluar distintas alternativas, y en función de los desafíos de la inscripción formal de la candidatura, se ha definido continuar nuestro trabajo de marketing con el equipo liderado por los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers".

Dentro de la derecha, los hermanos audiviosuales son conocidos: elaboraron una de las piezas audiovisuales de la campaña del Rechazo en 2022.