Bancada UDI envía carta a Piñera y pide veto presidencial a Ley Sename: “No perdamos el tiempo en proyectos de arquitectura electoral”

Una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera envió esta semana la bancada de diputados de la UDI.

En la misiva, la colectividad aborda una serie de temas sobre el compromiso del programa de gobierno, el rol de la oposición y la idea de corregir la situación en la que quedaron los alcaldes luego que se aprobara en el Congreso la ley que limita la reelección.

El texto, de todas maneras, se centra en la tramitación de una iniciativa que ha sido clave para el Ejecutivo y para Chile Vamos: la ley que crea el servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia, que reemplaza la institucionalidad del Sename. A esa normativa se le introdujo, durante su tramitación, una disposición transitoria impulsada por la oposición que deja supeditada su entrada en vigencia a la promulgación de la ley de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia, proyecto que no registra mayores avances desde hace cinco años.

Así, desde el gremialismo piden al Mandatario que ingrese un veto presidencial “a la brevedad” para subsanar ese punto.

“En marzo del año 2018, su gobierno convocó a los distintos sectores políticos y los diversos actores sociales a trabajar unidos bajo un gran acuerdo nacional por la infancia, con un único objetivo: la reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename). La razón de ser de este acuerdo radicaba en la urgencia social en modificar un servicio público que es fundamental para los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país”, comienza señalando la misiva, junto con agregar que “pasaron casi dos años para que dicho proyecto pudiera ver la luz” y que “en un acto de chantaje nunca antes visto, la oposición ha logrado retrasar esta importantísima ley, supeditando la entrada en vigencia a la aprobación del proyecto de ley de garantías de la infancia”.

En ese sentido, en el texto la UDI manifiesta que “no podemos sacrificar a nuestros niños, niñas y adolescentes por un proyecto ideológico que no se encontraba dentro de las ideas matrices del texto original”.

“Señor Presidente, no cedamos ante las presiones espurias de una izquierda que no respeta lo más sagrado que tenemos. No podemos tenerle miedo a una de las oposiciones más vacías del último tiempo, que, sin propuestas concretas, sin aportes reales a la democracia y al debate, subsiste en base al obstruccionismo. Es por esto que, por medio de la presente, le solicitamos formalmente que haga uso de las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a su alcance, ingresando a la brevedad un veto que permita subsanar tan importante error. El compromiso hoy debe estar con la salud, protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, tal como se anunció en el programa de gobierno: ‘los niños primero’”, se recalca en la carta.

Al interior de la UDI se ha generado no sólo una molestia con el rol que ha jugado la oposición en esta y en otras materias, sino que también un malestar con La Moneda, lo que se incrementó luego del último cambio de gabinete. El tema, de hecho, fue abordado el viernes pasado en una reunión de la bancada de diputados, cita en la que también se cuestionó la idea de corregir la situación de los alcaldes por el límite a la reelección. Esto, luego que el jefe de los senadores UDI, Iván Moreira, anunciara que presentaría un proyecto de ley con ese objetivo.

En el gremialismo dicen que Moreira desistió finalmente de presentar esa iniciativa, debido, justamente, a la falta de apoyo de los diputados. Sin embargo, en el comité político de ayer en La Moneda se abordó la opción de eliminar las inhabilidades que obligan a todas las autoridades a renunciar a sus cargos un año antes de una elección para un cargo distinto. Esa alternativa fue promovida por los presidentes de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de RN, Mario Desbordes. Y en el gobierno están analizando la opción de sumarse al impulso de esa propuesta.

En ese contexto, en la carta que la bancada UDI le envió a Piñera se alude a ese escenario y se deslizan cuestionamientos. "Señor Presidente, esperamos que el veto (a la ley del Sename) ingrese a la brevedad. No perdamos el tiempo en proyectos políticos de arquitectura electoral, que, ante materias como estas, quedan sin duda alguna relegados en un segundo plano”, se señala en la misiva. Y se agrega: “La bancada de diputados UDI no aguantará más chantajes por parte de la oposición. No seremos cómplices de los errores políticos y de las miradas mezquinas. Creemos que ellos deberán asumir las consecuencias de sus actos y deberán responder por el daño que le provocan a los más vulnerables de nuestro país”.

La jefa de la bancada UDI, María José Hoffmann -quien firma la carta a nombre de los diputados- dice que los legisladores de su partido aprobaron el informe de la comisión mixta sobre la nueva institucionalidad en materia de infancia “producto del chantaje de la izquierda, que, una vez más, metió la ideología en una materia tan importante”.

“Retrasar un proyecto mientras no se apruebe la ley de garantías a la niñez, el cual tiene un alto contenido ideológico, es no entender nada de lo que necesita nuestra juventud. Por ello pedimos que el Presidente ejerza el veto presidencial para eliminar este artículo y entreguemos una legislación moderna y eficaz a los que lo necesitan ahora. No nos interesan vetos a la reelección de alcaldes y otros cargos políticos. Derrotar la crisis sanitaria, económica y social, y recuperar a nuestro futuro, es esencial, no los problemas de la política. Presidente, ejerza su autoridad y vete este proyecto”, recalca.