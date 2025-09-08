SUSCRÍBETE
Política

Bloqueo legislativo no afloja: gobierno y oposición tienen su primer cara a cara para destrabar reforma electoral

Ante el rechazo por parte de la Cámara a la norma que fijaba una multa a quienes no voten en elecciones, los legisladores de oposición habían acordado dilatar iniciativas de interés gubernamental, a la espera de que los senadores del oficialismo y el Ejecutivo subsanen lo obrado por sus diputados el martes pasado.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
Dedvi Missene

Una reunión con senadores y diputados opositores sostuvo esta mañana la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.), en un intento por desbloquear la agenda legislativa del gobierno luego del revés que sufrió la reforma que establece una multa a los ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones

Ante el rechazo por parte de la Cámara a la norma que fijaba esta sanción pecuniaria, los legisladores de oposición habían acordado dilatar iniciativas de interés gubernamental, mientras los senadores del oficialismo no subsanen lo obrado por sus diputados el martes pasado.

En la sede del Congreso en Santiago, en la oficina del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien ofició de anfitrión en la cita, Lobos y el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse (PS), protagonizaron su primer cara a cara con la oposición por este tema.

Además de Castro estaban presentes los diputados Cristián Araya (republicano) y Joanna Pérez (Demócratas), quien además es autora de esta reforma en cuestión, que busca reforzar el carácter obligatorio del voto. En el encuentro también participaron los senadores Rodrigo Galilea (presidente de RN) y Juan Antonio Coloma (UDI, coordinador del comando de Evelyn Matthei).

Si bien la iniciativa -que aplica una sanción económica solo a los chilenos y excluye a los extranjeros- había sido aprobada en su idea de legislar por la Cámara en agosto pasado, casi todos los diputados del oficialismo se alinearon para rechazar la multa que proponía la oposición del orden de $34 mil a $206 mil.

Con ello, el texto fue despachado al Senado sin su artículo principal, el llamado “corazón” del proyecto.

Aunque algunos diputados del oficialismo justificaron su actuar en el ánimo de reducir el monto de la multa, el hecho enturbió inmediatamente el clima político en el Congreso.

De hecho, el pasado miércoles en la tarde, en represalia, las bancadas de oposición en el Senado usaron distintas herramientas reglamentarias para evitar que se votaran los proyectos de interés del Ejecutivo que estaban ese día en la tabla.

Los diputados opositores, en tanto, acordaron una estrategia similar, que recién se pondría en práctica este lunes.

Señales concretas

Según quienes participaron en la reunión de este lunes en la sede el Congreso en Santiago, la oposición no cedió en su postura de paralizar la agenda del Ejecutivo, a la espera de que este martes se den señales concretas.

Una de las medidas exigidas por la oposición es que el Presidente Gabriel Boric otorgue urgencia a la iniciativa y eventualmente ingrese indicaciones para reponer la multa.

Adicionalmente el gobierno presentaría este martes la reforma constitucional paralela para limitar el derecho a sufragio de los extranjeros, que es uno de los puntos solicitados por el Ejecutivo, como contrapartida para allanarse a tramitar la reforma que refuerza el voto obligatorio.

De hecho, la molestia opositora se sustentaba en que la misma ministra Lobos había firmado un acuerdo con los senadores de derecha para que la multa por no votar y sufragio de extranjeros se discutieran en forma simultánea. No obstante, tras el rechazo del oficialismo a la multa, una parte del compromiso no se cumplió.

“Hasta que no tengamos resuelto el acuerdo, voy a seguir en la misma postura”, comentó el diputado Castro (RN).

En tanto, esta mañana el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), advirtió que si no hay gestos del gobierno, no habrá cambios en el bloqueo. “La discusión tiene que avanzar. Si no, vamos a seguir en la misma. Esto genera un clima malo”, agregando que, hasta esta altura, “no hay nada que negociar”, en el entendido de que ya existe un acuerdo para tramitar en paralelo estas dos reformas.

Sin apuro

En tanto, ante la presión opositora, la senadora y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Vodanovic, puso en segundo lugar de la tabla para este martes el proyecto de la multa. Sin embargo, a pesar de las exigencias de la derecha, que mantendrá su paralización del trabajo legislativo, Vodanovic no convocó para votar la iniciativa.

“Comenzar el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las excepciones que indica, correspondiente al Boletín N° 13.105-06″, dice la citación a la sesión que solo destinará alrededor de media hora para abordar el tema.

La senadora Paulina Vodanovic. Claudio Cavalieri

“Hay que legislar rápida pero responsablemente. Esa es la forma en que debe conducirse este proyecto, como todos los demás que hemos llevado la Comisión de Gobierno que presido, y esta no será la excepción. Hay un compromiso de mi parte, público, lo he dicho reiteradas veces, de que tiene que haber una multa en este proyecto, pero que esa multa también tiene que ser razonable, que no puede ser una multa que sea imposible pagar sobre todo para las personas de la tercera edad o para quienes están cesantes”, señaló Vodanovic.

