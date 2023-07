Cámara de Diputados aprueba nuevo reglamento: agresiones físicas serán sancionadas hasta con un 50% de la dieta

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de cambios a su reglamento interno, con el fin de aumentar las sanciones que puede aplicar la mesa directiva o la Comisión de Ética a los parlamentarios que no respeten las normas de comportamiento.

Las enmiendas abarcan una serie de materias que van, desde el uso de la palabra cuando un parlamentario o parlamentaria ha sido aludida, hasta el ajuste de las medidas disciplinarias.

Una de las grandes modificaciones es que las multas, por agresiones físicas, serán sancionadas hasta con el 50% de la dieta parlamentaria, mientras que las agresiones verbales serán sancionadas hasta con un 20%.

El renunciado presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL), indicó que “nos propusimos un desafío difícil que era cambiar el reglamento. En este caso, hemos aumentado las sanciones en Sala por parte del presidente, del 4% de la dieta parlamentaria al 50% de la dieta parlamentaria como máximo, en caso de agresiones físicas. En caso de la Comisión de Ética, también ha existido un aumento significativo de sus sanciones, con esto podemos decir que ya no va a ser simbólica una sanción a un diputado que no se comporte a la altura de esto, que es la casa de la democracia”.

Por otro lado, también se aprobó la prohibición de llevar letreros dentro del hemiciclo. En relación a aquello, Mirosevic afirmó que votó en contra de la iniciativa, argumentado que “me parecía que era parte de una libertad de expresión, una expresión política, pero la sala tuvo una opinión distinta y eso me parece bien”.

Así las cosas, el parlamentario del PL indicó que el nuevo reglamento “está aprobado, ya no hay más tramitación. Creo que, como ha terminado mi periodo, me puedo ir tranquilo, porque a pesar de malos augurios de que esto no pudiese florecer, finalmente lo logramos. Tenemos un reglamento que sanciona y cuida el prestigio de esta corporación”.

Sanciones y penas accesorias

Dentro de las sanciones o medidas para responder a las faltas al orden, se autoriza al presidente/a a realizar primero una advertencia. Luego, vienen las ya establecidas: llamado al orden, amonestación y censura.

La propuesta agrega, consecutivamente, la privación del uso de la palabra por sesión y, finalmente, por seis sesiones. Todas estas se aplicarán en orden sucesivo. Por la privación del uso de la palabra se podrá reclamar ante la Comisión de Ética.

Quienes infrinjan el reglamento, serán sancionados en base a la siguiente escala: