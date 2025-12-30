SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    "Yo invitaría a las nuevas autoridades que puedan dar la discusión con esa amplitud y con esa altura de mira, porque lo relevante acá es el bienestar de todos los niños y niñas de nuestro sistema educativo", emplazó el ministro de Educación.

    Por 
    Helen Mora
     
    Paz Rubio
    Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En el Palacio de La Moneda el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue consultado sobre las condiciones del Partido Nacional Libertario para entrar al futuro gobierno liderado por José Antonio Kast.

    Y es que parte de las “líneas rojas” de la colectividad que preside Johannes Kaiser tiene que ver precisamente con el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI).

    En el primer caso, cuestionan su continuidad; en el segundo, acusan una intervención del Ministerio de Educación en la autonomía de los padres y de los proyectos educativos.

    Es bajo ese marco que el ministro del Mineduc señaló: “Yo no soy comentarista de la agenda del próximo gobierno. Eso lo tendrá que resolver, las prioridades, el presidente electo una vez que tome posesión de su cargo, y efectivamente el Ministerio de Educación, con las nuevas autoridades, también tendrá que ver cuáles son las prioridades”.

    “Yo tengo algunas dudas. De partida, el proyecto... No sé a qué proyecto de educación sexual integral se referirán. Yo que sepa, no estamos tramitando un proyecto de esas características como Ministerio de Educación. Acabo de salir de una reunión con la ministra Lobos y no lo vi en la agenda legislativa nuestra. Entonces, quizá ellos también... Están viendo algo que nosotros no hemos visto. No lo sé. Me sorprende que pongan esas prioridades como parte de las condiciones para ser parte del gobierno”, cuestionó.

    “Ahora sí creo que es importante no obstaculizar ciertos debates que las comunidades educativas tienen que dar. Sí me parece muy importante poder formar a nuestros niños y niñas, sobre todo en materia de educación sexual, con la familia, siempre con la mirada de la familia y con el acompañamiento de la familia, porque temas de abuso sexual a menores tenemos presente todos los días. Porque el aumento de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y en jóvenes está en aumento. Entonces, tenemos que hacernos cargo”, agregó.

    “Ellos van a estar a cargo de las políticas públicas de nuestro país, del destino y del bienestar de todos los chilenos y chilenas. Así que yo invitaría a las nuevas autoridades que puedan dar la discusión con esa amplitud y con esa altura de mira, porque lo relevante acá es el bienestar de todos los niños y niñas de nuestro sistema educativo. De los más de tres millones y medio de estudiantes que tenemos en el sector escolar, de los casi 750 mil párvulos y del millón y medio de estudiantes en educación superior”, emplazó Cataldo.

    “Lo que ellos construyan como desarrollo de su accionar político es parte de la democracia y eso yo no lo voy a objetar. Lo que a mí me preocupa es que durante los periodos que vienen no podamos discutir temas tan relevantes como las enfermedades de transmisión sexual en la juventud, como prevenir el abuso y el acoso en menores de edad y hacer todo ese proceso acompañado de la familia”, cerró el ministro.

