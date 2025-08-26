Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Fue el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien abrió la discusión.

El senador deslizó que su partido no participará de una eventual administración de José Antonio Kast. Una declaración de principios que, a priori, no cayó bien dentro de sus mismas filas.

“Un eventual gobierno de Kast, naturalmente en lo que es el área ejecutiva, va a tener sus cuadros propios, tiene que llamar a sus aliados naturales (...). Han dicho muchas veces: ‘Nosotros nos sentimos mucho más cerca de Johannes Kaiser que de Evelyn Matthei’, por lo tanto, tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y los cuadros del Partido Social Cristiano" , señaló en Mesa Central de Canal 13.

Pero Galilea no fue el único. Su par en el Senado, Felipe Kast -en una entrevista con El Mercurio- también marcó su línea roja: “Si llegara a ganar José Antonio Kast, yo espero que Evópoli no sea parte de ese gobierno. Es mi opinión. No que sea una oposición, pero que no sea parte de la misma coalición”.

Esa postura la refrendó el timonel Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, en conversación con T13 este lunes. “Esos son los primeros cuadros (PNL y PSC) a los que José Antonio Kast tiene que recurrir (...). En Chile Vamos somos una coalición distinta”, señaló.

Aunque en la coalición descartan una coordinación para arremeter contra Kast, las declaraciones de los dirigentes -advierten- apuntan a algo más de fondo: evidenciar la falta de elenco del candidato republicano en caso de llegar al Ejecutivo, versus Evelyn Matthei.

Marcar ese contraste ha sido parte del diseño del comando de la exalcaldesa, sin embargo, en el sector han tenido diferencias sobre cómo enfrentar a Kast. Hay quienes plantean que deben diferenciarse, pero sin entrar en críticas duras que pueda ser calificado como “fuego amigo”.

No obstante, en medio de la caída que ha tenido Matthei en las preferencias presidenciales -sigue en tercer lugar según distintos sondeos-, dirigentes de Chile Vamos reforzaron la estrategia de marcar contraste entre la exministra y el líder republicano. Hay quienes sostienen que, de esa forma, se puede intentar apelar al electorado más de centroizquierda, ya que -creen- que los electores de derecha seguirán apoyando al exdiputado, por lo que por ahí no tienen opciones de crecer.

La diputada RN y miembro del comité político, Ximena Ossandón, sinceró dicha postura en diálogo con CNN: “Yo creo que no tienen equipo. Van apareciendo a cuenta gotas”.

Sin embargo, no hubo consenso pleno en Chile Vamos. Desde la UDI salieron a matizar los dichos de Galilea.

“Estamos convencidos que quien pasará a segunda vuelta es Evelyn Matthei. Y en ese momento convocaremos a todas las personas que se sienten de oposición a este mal gobierno. Y si ello no ocurre, nuestra responsabilidad será recíproca , porque tenemos la obligación de salir del estancamiento que nos tiene el gobierno del presidente Boric”, dijo el diputado y secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma.

La propia Matthei también evitó entrar en dicha disputa y reiteró su postura. “Yo lo que quiero señalar es que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, no tengo ninguna duda. Vamos a ganar en segunda vuelta. Por lo tanto, ni siquiera me pongo en ese escenario”, aseveró.

Entre quienes respaldan los argumentos de Galilea, recuerdan que el Partido Republicano rechazó hacerse parte del gobierno del segundo gobierno Sebastián Piñera y tras el estallido social, se declararon de oposición.

De lado y lado reconocen que si republicanos llega a La Moneda requerirá de los cuadros de la coalición. Incluso, que es una conversación informal entre varios dirigentes considerando la pole position de Kast en la carrera presidencial. Sin embargo, en Chile Vamos puntualizan que no es estratégico abrirse a esa opción en este minuto de la campaña .

Sin embargo, a la interna de RN, los dichos de Galilea no fueron bien recibidos en medio del desorden interno y donde varios de sus filas han optado por apoyar al candidato republicano. Y el tema será parte de la reunión de comisión política que -al cierre de esta edición- se iniciaba en la sede de la colectividad.

La réplica de republicanos

En el partido de José Antonio Kast, su timonel y candidato al Senado por Valparaíso, Arturo Squella, salió en respuesta de la declaración del líder RN.

“Nosotros no vamos a andar buscando cuadros políticos ni cuotas de partidos políticos. Tal como lo ha dicho José Antonio Kast, en público y en privado, nosotros vamos a buscar a las mejores personas. Rodrigo Galilea tuvo un mal timing para hacer esas declaraciones, porque justo hoy, se demuestra con hechos concretos, con la incorporación de Bernardo Fontaine que, tal como lo ha dicho él, que está disponible a trabajar con quien sea para sacar a Chile por delante", replicó.