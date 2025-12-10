Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

La comisión de Educación del Senado aprobó en general y en particular del proyecto de ley que tiene como objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía.

En la instancia, los parlamentarios escucharon las palabras del Ejecutivo primero, para luego dar paso a la votación en general, donde se aprobó de manera unánime , dando paso a la decisión en particular.

El primero en argumentar su voto fue el senador Felipe Kast (Evópoli), quien afirmó que “ voy a votar a favor de esta indicación y de este proyecto de ley porque creo que busca efectivamente cumplir con el espíritu de la norma original y hacerla factible para que ojalá todas las universidades de Chile puedan ir adaptándose a este nuevo régimen”.

Mientras que, el parlamentario Juan Castro (IND) expresó que: “Yo creo que quienes educan tienen que tener el más alto nivel de exigencia como también de responsabilidad de hacer las cosas bien, así que hoy día este proyecto de ley va en ese sentido, de tener siempre a los mejores educando a nuestros niños y creo que eso tiene un tremendo valor, así que voto a favor”.

“También voto a favor, creo que era necesaria hacer esta modificación del cambio de requisitos, yo creo que a veces hay que mirar las cosas en la legislación”, indicó el senador Jaime Quintana (PPD).

Por su parte, el presidente de la comisión, Gustavo Sanhuenza, aseveró que “Yo creo que, por un lado, podemos aumentar la exigencia, pero también tenemos que ocuparnos del desarrollo docente, hoy día creo que no está adecuadamente trabajado la restricción que tiene que tener la docencia, comparto plenamente que hay que aumentar las exigencias, pero también tenemos que buscar la manera en que mejoramos la vida de nuestro profesor”.

Tras ello, indicó que vota a favor, dando la unanimidad y aprobando el proyecto para su despacho a sala.

Las indicaciones que no quería hacer el Ejecutivo

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó su opinión respecto a un par de indicaciones realizadas por los parlamentarios, en específico, la que fue aprobada en la sesión anterior, que postula que:

“Durante los procesos de admisión universitaria de los años 2026, 2027, 2028 y 2029, el reemplazo de lo que he dado lectura a su momento, se aplicará al siguiente sistema y ahí la indicación considera 4 etapas. La primera para el proceso 2026 en que el porcentaje que se exige o el percentil que se ubique es en el 33 o superior, para el año 2027 el 37 o superior, en el año 2028 el 42 o superior y finalmente para el año 2029 se exige o se refiere al percentil 47 o superior. Ese es el sistema en consecuencia que va a regir en los próximos 4 años de manera tal que a partir del año 2030 rige lo que establece hoy día la ley, la 20.129, en el sentido de que el percentil sea el 60% o superior, se refiere a que esté en el puntaje de acceso de la PAES en el 60% superior que se observe para el proceso de ingreso correspondiente”.

Ante ello, Cataldo indicó que: “ Yo suscribo el acuerdo que llegó el subsecretario el día de ayer con usted y me parece que es correcto . Sin embargo, la realidad de la región es distinta. En la única región donde estos puntajes se sostienen es la Región Metropolitana”.

En esa línea, planteó que “en las regiones la realidad es distinta, el valor del puntaje en Valparaíso, en Magallanes, en Atacama o en Santiago no es el mismo, y lamentablemente eso es así”.

“Y es por eso que creo que quizás ya lo que viene en una segunda etapa es valorar justamente cómo nos entregamos una herramienta para tener una política pública que sea capaz de ir ecualizando cómo se comportan estos desafíos sin perder de vista la calidad, pero más importante aún, sin tener que volver a legislar la postergación, el patear para adelante, un problema”, añadió.