Con un ojo en su defensa y sin rol en comando de Jara: el rearme de Daniel Jadue para convertirse en diputado

Hasta Vicuña Mackenna 31 llegó la noche de este lunes Daniel Jadue. Allí está la sede del Partido Comunista, colectividad a la que representó en la primaria presidencial del 2021 y bajo la cual buscará convertirse en diputado por el distrito 9 durante este año.

En ese lugar, Jadue se reunió con el presidente del partido, Lautaro Carmona, luego de que la justicia decidiera rebajar su medida cautelar a arresto domiciliario nocturno. Esto, en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares, por el que se le imputan los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

Santiago, 29 de Agosto 2023. Se realiza velorio del ex presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier en la Sede del Congreso Nacional. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante la investigación Jadue llegó a estar recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber y, posteriormente, con arresto domiciliario total. Por esto, la nueva cautelar decretado en su contra fue motivo de celebración para las huestes comunistas más duras, tanto así que el propio Carmona comentó la nueva situación judicial del exalcalde con emoción en la reunión que tienen todos los lunes los presidentes de partido con los ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Hoy, la apuesta de Jadue y el PC es mantener los dos escaños que tienen en el distrito 9, donde hoy son diputados Boris Barrera y Karol Cariola. Esta última, sin embargo, competirá este año por la senatorial en Valparaíso, por lo que el exalcalde de Recoleta llega para llenar ese vacío, idea que se viene empujando desde febrero del 2024, como publicó este medio.

Durante la jornada,Jadue estuvo acompañado por su pareja, la abogada brasileña Anjuli Tostes, y por el dirigente comunista Juan Andrés Lagos, uno de sus principales respaldos al interior del PC. Tras la audiencia de reformalización, según publicó en sus redes sociales, visitó la tumba de su madre en el Cementerio Católico y la librería Odisea, donde recomendó su libro “Palestina: Crónica de un asedio”.

Juan Andrés Lagos, Daniel Jadue, Anjuli Tostes.

“Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo. Seguimos caminando, con la frente en alto y el corazón firme”, publicó durante este lunes.

En los hechos, la nueva medida cautelar de Jadue le permitirá contar con un despliegue territorial impensado hasta la fecha, pues el diseño de su campaña a diputado se centraba estos días en reuniones telemáticas y actividades en su domicilio con distintos grupos de la sociedad civil e incluso figuras de izquierda que no militan en el PC ni integran la coalición de gobierno.

Estos últimos, al igual que el exabanderado presidencial, han sido críticos de la gestión de Boric, como Marco Enríquez-Ominami, con quien reaccionó en vivo a la última cuenta pública del Presidente.

Y es que las gestiones de campaña de Jadue no se frenaron con la reclusión domiciliaria. Dentro del núcleo que ha colaborado en su nueva cruzada electoral están la secretaria política del regional Gladys Marín (distrito 9), Gladys Acosta; el alcalde de Recoleta, Fares Jadue; su exjefa de gabinete, Soledad Concha, e incluso el edil de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien si bien ya no es militante del PC, últimamente se ha acercado con la tienda de la hoz y el martillo. Además, también ha encontrado el férreo respaldo de figuras que no son de la zona y que lo llegaron a visitar en su periplo en la cárcel, como el ya mencionado Juan Andrés Lagos, la exconsejera constitucional Karen Araya y el propio Lautaro Carmona.

“Él ha tenido muchas reuniones en su casa, con distintos grupos vinculados a la zona norte, particularmente Recoleta. No son necesariamente del partido. Él ya tiene un diseño de campaña, ahora va a poder moverse y recorrer las comunas, tener encuentros. Ayudará mucho a que el partido mantenga los dos diputados en ese territorio. Va a ser generoso con otras candidaturas de otros distritos, al menos dentro de la RM”, dijo este lunes Carmona a La Tercera, tras salir de su reunión en La Moneda.

El mismo timonel añadió: “Él tiene mucho vínculo con el mundo religioso, de los pueblos originarios, para que decir el mundo palestino. Hará onces, almuerzos, caminatas, jornadas que son factibles de imaginar, porque además ha sido cinco o seis veces candidato, así que de eso tiene una gran expertise”.

Un punto que no podrá dejar de lado Jadue durante su campaña es su situación judicial, pues el caso Farmacias Populares sigue abierto y en el PC son conscientes de que pueda producirse un golpe a su candidatura. De todos modos, en caso de volver a ser recluido con arresto domiciliario, transmiten en el comunismo, lo lógico es que retorne a su despliegue telemático.

Jara niega su integración al comando

La nueva cautelar de Jadue posicionó inmediatamente la duda respecto de qué rol asumirá el expresidenciable PC en la campaña de Jeannette Jara, la candidata de la colectividad para la primaria presidencial de este 29 de junio.

En el comando de la exministra del Trabajo sorprendió la noticia de Jadue, pero más impacto generó la declaración de Carmona, quien sugirió la idea de que Jadue ahora "podrá destacarse mucho más en función de disponerse a integrar el comando".

Su frase llegó a nueve días de que terminara la campaña y generó la reacción de Jara, quien este martes descartó de plano la idea de que Jadue se pueda sumar al comando de su campaña presidencial.

“Queda una semana de campaña, entonces no veo mucho sentido estar cambiando el equipo de comando. Ahora, si él se va a integrar a la campaña como todo militante, a ir a volantear, siempre son bienvenidas todas las manos”, dijo la abanderada en entrevista con Turno AM.

Luego, en el mismo medio, agregó que “el comando, que es el que organiza la campaña, está conformado hace tiempo, va bien y queda solo una reunión. Así que no va a pasar. No tiene ningún sentido si queda solo una semana de campaña”.

Esta idea fue reforzada por la misma Jara en un punto de prensa posterior, donde indicó que “las personas que están trabajando en el comando son personas que comparten mis formas y los objetivos de esta campaña (…). Entendí que Lautaro (Carmona) lo puso en términos condicionales, pero me imagino que Daniel Jadue tiene otras prioridades, como es su defensa jurídica. (...) Las decisiones de quienes conforman el comando, evidentemente, se toman desde esta propia candidatura”.

La figura de Jadue irrumpió así en la campaña de Jara, donde son conscientes de que los contrincantes de la candidata buscarán sacar provecho de su polémica figura y así enlodar la contienda electoral de la exministra del Trabajo.

Esta situación también se produce en un momento crucial para la campaña de la otrora ministra del Trabajo, quien ha buscado ampliar su base de apoyo hacia el mundo de la centroizquierda, como lo ha relevado el estratega de su cruzada, Daniel Núñez.

En ese sentido, hace unas semanas, la candidata incluso llegó a plantear la posibilidad de, en algún momento, renunciar a la militancia que mantiene en el PC desde los 14 años, en favor de dar una señal de amplitud. Esa idea, sin embargo, fue desechada días después por la propia Jara, quien terminó asumiendo un error en su cuña.

Por eso, asociar su figura a Jadue termina siendo contraproducente para el objetivo de abrazar al votante de centroizquierda, pues el exalcalde de Recoleta es un reconocido representante del mundo más duro del PC.