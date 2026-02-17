Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

Santiago 4 de agosto 2025. Se realiza reunion de presidentes del Oficialismo y la DC en la sede del Partido Socialista Javier Salvo/Aton Chile

El lunes, en su tradicional vocería, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC), confirmó que en las próximas semanas el gobierno convocará a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector.

“Si no el próximo lunes, el subsiguiente, y de todas maneras, el cónclave se está trabajando para la primera semana de marzo. El cónclave oficialista donde esperamos que asistan no solamente los presidentes y presidentas de partidos, sino que también jefaturas de bancada y más. Esperamos que sea un cónclave importante, con alta presencia”, aseguró la portavoz de Palacio.

La invitación, según confirmó La Tercera, este martes aun no era extendida formalmente por La Moneda. Fuentes de gobierno aseguran que se entregará en los próximos días.

La cita convocada por el gobierno ocurre en un momento delicado entre los partidos oficialistas, pues las colectividades del Socialismo Democrático se tensionaron con el Partido Comunista y el Frente Amplio por el apoyo a la ley Nain-Retamal.

Pese al complejo momento del sector, este martes el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, manifestó su disposición de asistir a la convocatoria del gobierno. “Lo importante es cómo cerramos este Gobierno, y por lo tanto, vamos a ir”, sostuvo en radio Cooperativa.

“Lo importante en esto es la articulación, la coordinación, ojalá permanente, que se dé entre las distintas oposiciones”, acotó el timonel del PPD.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, afirmó que tiene expectativas altas respecto a la cita, “porque tenemos que seguir contribuyendo a que las personas estén mejor y defender aquellos derechos que se han ganado”.

Respecto al futuro del bloque oficialista, Urzúa señaló que espera puedan “coordinarse como coalición”.

“Nosotros fuimos una muy mala oposición en el periodo del Presidente Piñera y después tuvimos, de contramano, una mala oposición en el gobierno de Gabriel Boric; espero hayamos aprendido la lección”, asegura Urzúa respecto al comportamiento del sector en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Leonardo Cubillos, timonel del Partido Radical, sostiene que “siempre es bueno cerrar un ciclo con un acto republicano, y este es uno de ellos”.

“Creo relevante cerrar de esa manera era el Gobierno en el cual estuvimos varios partidos y aquello implicara no solo un fin, sino un principio de como los partidos o movimientos también se irán coordinando para el proceso que viene”, añade Cubillos.

En una línea similar a lo planteado por Urzúa, Cubillos asegura que “varias colectividades hemos indicado que seremos una oposición al gobierno de Kast, pero con un diálogo democrático que permita avanzar en las soluciones de las necesidades y demandas de los chilenos”.