Coordinadora de Jara reconoce rol de Tohá y destaca que la diversidad de visiones son “un valor y un activo para nuestro trabajo”

La coordinadora de contenidos del comando de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, Camila Miranda, valoró la participación de la exministra Carolina Tohá en la articulación de la campaña, resaltando la capacidad de la abanderada para consolidar alianzas más amplias que las actuales del gobierno.

“Carolina es parte de este esfuerzo amplio y diverso que ha logrado congregar Jeannette Jara no solo por el resultado de las primarias, sino que ha logrado construir y consolidar la alianza más amplia que ha existido en los últimos años”, señaló Miranda.

En ese sentido, explicó que “se incluye una alianza más amplia que la que hoy día tiene el gobierno, con la Democracia Cristiana y otros partidos que están por fuera de la articulación”.

La coordinadora destacó que, esta diversidad interna del comando, se traduce en políticas concretas y programas que buscan abordar los desafíos del país, asegurando que buscan “poner en valor las diferencias y traducirlas en cosas edificantes”.

“Y así el programa de seguridad es una síntesis muy contundente respecto de los aprendizajes, de las cosas bien hechas y también de los desafíos que tiene el país por delante para responder con cosas concretas, por ejemplo, en términos del control de las fronteras o el control de armas, para que no más niñas ni niños se vean expuestas a las balaceras locas”, añadió.

Miranda concluyó subrayando que la diversidad de visiones dentro del comando “es un valor y un activo para nuestro trabajo”.