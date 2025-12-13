Crisis sanitaria en Lago Vichuquén: parlamentarios del Maule consideran medidas para enfrentar situación

El lago Vichuquén enfrenta una de sus mayores crisis medioambientales de los últimos años. A principios de diciembre, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Maule decretó el lugar zona de riesgo sanitario debido a la presencia de cianobacterias.

La situación ha generado gran preocupación en la población, que ha visto un aumento en las cancelaciones de reservas en la comuna, lo que conllevará a una importante merma en las arcas de Vichuquén, que se sustenta principalmente en el turismo.

Además, la toxicidad generada por las cianobacterias se vislumbra en la muerte de perros que bebieron agua del lago.

“Son cerca de 11 perros que han muerto. Se había dado en forma más aislada con las otras situaciones de contaminación, que la primera fue el 2015, pero no se había evidenciado esta gran cantidad de muertes, tan seguido”, planteó durante esta semana el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, en conversación con Radio Cooperativa.

En ese contexto, parlamentarios por la región del Maule han considerado diversas acciones para cooperar en la búsqueda de una solución al problema.

Sesiones especiales

Durante esta semana, a petición de la senadora por la región, Paulina Vodanovic (PS), la Comisión de Medioambiente del Senado realizó una sesión en que se realizó una evaluación con autoridades tanto locales como del gobierno del estado en el lago Vichuquén.

En ese sentido, Vodanovic también confirmó que se realizaría una sesión de la comisión durante el mes de enero en Vichuquén, además de también realizar un llamado al gobierno a entregar ayuda económica a una comuna que gran parte de sus ingresos dependen de la actividad turística.

“La Comisión de Medioambiente sesionará en Vichuquén la primera semana de enero. Esto es muy relevante, porque necesitamos que nuestros parlamentarios estén en terreno y se establezca un cronograma de trabajo que avance en la solución para que el lago salga del momento tan dramático que está viviendo”, señaló sobre esta sesión la senadora en declaraciones recogidas por VLN Radio.

Desde la Cámara de Diputados, Felipe Donoso (UDI) ha impulsado a que se realice el próximo 16 de diciembre una sesión especial que permita conocer en detalle los antecedentes técnicos, sanitarios, ambientales y legales relativos a la contaminación del lago.

Para el parlamentario del Maule Norte, la situación ha “afectado la economía local de la comuna de Vichuquén y del entorno lacustre, dependiente del turismo, los arriendos y las actividades desarrolladas en el lago, generándose un impacto directo en el empleo y en el ingreso de cientos de familias”.

“ El caso del Lago Vichuquén se ha transformado en un caso emblemático de crisis socioambiental , que pone en juicio la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y sancionar la contaminación de cuerpos de agua estratégicos, así como para resguardar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, cerró el diputado Donoso.

Emergencia sanitaria

Por otro lado, Jorge Guzmán (Evópoli), también parlamentario por el Maule Norte, considera necesario que se declare alerta sanitaria en la comuna frente a la situación que enfrenta el lago Vichuquén.

“La comuna de Vichuquén está en una situación crítica y necesitamos que el Estado se haga cargo de ella. No es suficiente la declaración de zona de riesgo sanitario que lo único que hace es prohibir el consumo, el contacto y el tener actividades vinculadas al lago Vichuquén. Porque eso trae como consecuencia dos crisis más, una crisis social y una crisis económica”, enfatizó Guzmán.

“Necesitamos que el Estado movilice recursos y para ello hacemos un llamado urgente al gobierno para que sea declarada emergencia sanitaria en la comuna de Vichuquén. Eso permite movilizar recursos para mitigar la contaminación en el lago Vichuquén y también generar programas y apoyos para la comunidad”, afirmó el diputado.

La evaluación de parte de Guzmán también es compartida por el senador por la región Juan Castro Prieto (PSC), quien sin embargo enfatiza que debió tomarse aquella determinación años atrás.

“A mi parecer hace muchos años que correspondía decretar esta alerta ambiental, porque los vecinos y vecinas del sector ya nos habían advertido que esto iba a pasar. Lo que corresponde aquí no es solo enfrentar la emergencia sanitaria, sino también implementar un plan de apoyo para las pequeñas y medianas empresas que dependen de la temporada alta para subsistir durante todo el año. Tanto el Gobierno como el municipio han llegado tarde”, enfatizó el senador.

También resaltó la importancia de considerar esta opción Jaime Naranjo (Ind. ex PS), que la estima especialmente urgente.

“Hace mucho tiempo se sabe de los problemas que atraviesa el lago Vichuquén y lamentablemente hemos llegado a una situación que ha superado todo lo imaginable. Por tanto es urgente tomar una decisión ahora que debimos haber tomado tiempo atrás y aún seguimos esperando. Es ahora o el daño será irreparable”, explicó el parlamentario por Maule Sur.