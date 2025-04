De Rementería (PS) asume como senador, pero deja abierta la puerta regresar a la Cámara

El miércoles en la mañana Tomás de Rementería (PS) se dedicó a afinar los últimos detalles para asumir como senador.

El exdiputado partió la jornada comprándose un traje para su ceremonia de asunción en la Cámara Alta en reemplazo de Isabel Allende, quien fue destituida por el Tribunal Constitucional, a raíz de la fallida compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende. Según el fallo, Allende infringió la Carta Fundamental al celebrar un contrato con el Estado.

Sin embargo, el juramento de De Rementería tenía una nota al pie de página. Su compromiso, por el momento, es solo culminar el mandato de la exsenadora hasta marzo de 2026. Luego de eso el futuro de De Rementería está abierto.

Él ha dicho que en agosto –plazo para presentar candidaturas al Parlamento- decidirá si se postulará al Senado por la Región de Valparaíso o se reelegirá como diputado. Es decir, esta nueva investidura tiene un pasaje de regreso si las condiciones políticas, electorales y personales así lo aconsejan. En su caso, de hecho, hay un factor insoslayable: su pareja, la diputada Karol Cariola (PC), ya fue proclamada por su partido para ser candidata al Senado por la misma región. Ello provocaría una complicación si es que ambos son obligados a competir, a pesar de la “inhabilidad familiar”, como lo definió un dirigente socialista.

“Esta no es una decisión que tenga que ver con afectos personales, es una decisión que tiene que ver con política. Eso lo voy a discutir, no en mi casa, sino que en mi partido... A mí me designaron para que complete el período de Isabel Allende, no para ser candidato”, dijo el nuevo senador.

Consultada Cariola, quien acompañó a De Rementería en la ceremonia, señaló que “si bien somos pareja, somos militantes de partidos distintos, por lo tanto cada uno de los partidos tendrá que tomar sus definiciones al respecto... Las definiciones de las candidaturas es algo que todavía no está hecho, hay procesos de negociación”.

A presenciar la investidura concurrieron, además, varios diputados socialistas y los padres de De Rementería y uno de sus hijos. En la sala, además de (PC), concurrieron varios diputados socialistas.

Luego de ello, el nuevo senador tomó asiento en el pupitre de Allende y entregó unas breves palabras recordando a la exparlamentaria. “Ella vivió una situación muy injusta. Ella deja sin duda una vara muy alta”, dijo De Rementería, quien agradeció, además, a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La pedregosa llegada al Senado

La asunción de De Rementería, sin embargo, fue difícil. Si bien la exsenadora lo propuso, su nominación estuvo precedida por una seguidilla de errores administrativos y políticos, además de rencillas internas, que llevaron incluso a la propia Allende a amenazar con su renuncia al partido.

El problema es que esta decisión socialista empuja indirectamente a De Rementería a postularse al Senado, lo que lo deja en una complicada encrucijada personal y política, debido a su relación con la diputada comunista, con quien acaban de ser padres.

Por ello, varios parlamentarios sospechan que De Rementería al final no postulará a la elección senatorial y volverá a la Cámara.

En el Congreso se especulaba que su idea original era ganar visibilidad en su nueva investidura para reelegirse como diputado, en el supuesto de que una mayor popularidad no solo le permitiría reelegirse con mayor facilidad, sino que también podría arrastrar a otro socialista.

Eso suponía, adicionalmente, adelantar una negociación para que el PS lograra dos cupos en la lista de diputados a cambio de ceder la candidatura a senador por Valparaíso.

Ese plan, sin embargo, se entrometía en atribuciones de la directiva PS, que además le advirtió a De Rementería que si aceptaba el cupo de Allende debía competir al Senado, independiente de que perdiera en esa aventura. ¿La razón? Había cerca de 100 millones de pesos en juego por el anticipo fiscal para financiar campañas que le iba a entregar el Servicio Electoral al PS por el solo hecho de intentar retener su escaño en la región. Según la legislación electoral, los partidos pueden pedir un adelanto equivalente a los votos que sacaron sus candidatos en la pasada elección.

Además surgió otro conflicto. Al asumir De Rementería en el Senado (decisión que causó varios heridos), dejaba una vacante a diputado que inmediatamente despertó el interés de los “lotes” de la colectividad. Algunos querían proponer una figura local con proyección, otros pretendían instalar a un rostro nacional o histórico, como Arturo Barrios, quien finalmente fue el elegido.

Por si fueran pocos los problemas, la directiva socialista cometió dos errores formales.

Primero se envió el escrito con la designación de De Rementería (el viernes 9 de abril) antes que se produjera la vacante de Allende a partir de la notificación del fallo del Tribunal Constitucional (lo que recién ocurrió el martes 15 de abril a las 16 horas).

El segundo error, en tanto, fue haber enviado el primer escrito sin la ratificación de la comisión política o el comité central como exige la ley. Ello obligó a retirar esa carta. El retiro formal de esa designación, en medio de las tensiones internas, fue lo que generó la molestia de Allende y de De Rementería, quien llegó a declinar su designación.

Para evitar que el conflicto siguiera escalando, la directiva que preside la senadora Vodanovic, con la ayuda de algunos diputados, logró convencer a De Rementería que volviera a aceptar la oferta.