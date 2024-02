Declaraciones de exalcalde Torrealba vuelven a incomodar a RN: antigua y nueva directiva evitan pronunciarse

Que “no hay que hacer leña del Tronco caído” es la expresión típica que en RN solían ocupar respecto de la situación del alcalde de Vitacura e histórico del partido, Raúl “Tronco” Torrealba, quien está siendo investigado por la justicia por presunta malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y asociación ilícita durante los 16 años que lideró en la comuna.

Pese a que Torrealba dejó de militar en 2021 en la colectividad, su situación incomoda al partido cada vez que se conoce un nuevo antecedente. Y eso fue lo que ocurrió este miércoles luego de que La Tercera revelara que el exalcalde de Vitacura, en su declaración ante la fiscalía, afirmó que parte de los dineros municipales a través de Vita Deportes -corporación de la municipalidad- fueron usados para otros fines, como pagar encuestas políticas, algo que abrió un nuevo flanco para la tienda que hoy encabeza el senador Rodrigo Galilea.

“Fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y, asimismo, para sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”, dijo Torrealba.

Y luego afirmó que éstas fueron coordinadas por el exfuncionario Renato Sepúlveda y que eran insumos para las municipales de 2016. “Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al sector político al que pertenezco, sino a todos”, añadió.

Pese a estos nuevos antecedentes, en RN han optado, hasta el cierre de esta edición, por el silencio.

El 2016 la directiva de RN era liderada por su presidente, Cristián Monckeberg, y el secretario general, Mario Desbordes.

La Tercera consultó formalmente la versión a la directiva liderada por el senador Rodrigo Galilea, pero declinaron referirse al tema, argumentando que la información es un trascendido, y no tienen el detalle de la investigación. Además, insisten en que Torrealba ya no es militante del partido. Tampoco se refirieron a registros que pudieran tener actualmente de esa época.

Este medio además preguntó formalmente a quienes lideraban RN en 2016 -el entonces presidente Cristián Monckeberg y el secretario general Mario Desbordes-, pero tampoco entregaron una versión al respecto. Lo mismo ocurrió con algunos vicepresidentes que en ese entonces lideraban la tienda.

Bajo condición de anonimato, algunos dirigentes de esa época afirmaron que en ningún caso encargaron encuestas a Torrealba por motivos políticos, sino que más bien el exalcalde de Vitacura lo hacía por cuenta propia. Y además relataron que RN siempre contó oficialmente con las encuestas a cargo de Aldo Cassinelli del Instituto Libertad.

En todo caso, lo cierto es que el partido se ha referido anteriormente a la situación de Torrealba. El pasado 16 de junio, durante la directiva que lideraba Francisco Chahuán y el secretario general Diego Schalper, abordaron la formalización del exalcalde. Ahí afirmaron que, “tal como lo hemos señalado en otras fases del proceso, reiteramos nuestro compromiso con principios fundamentales; a saber, el resguardo de la probidad administrativa; la transparencia en garantía de los derechos de todos los intervinientes y de la confianza pública en general; y el respeto de la presunción de inocencia como elemento central del debido proceso”.

Además, han hablado algunos dirigentes como el exvicepresidente de RN, Luis Mayol. “¿Cómo vamos a estar querellándonos contra un militante que está siendo investigado? No somos jueces”, dijo en diciembre de 2022.

El exalcalde Torrealba, a la salida de la prisión preventiva. FOTO: FRANCISCO VICENCIO / AGENCIA UNO

Los candidatos de ese entonces

En ese 2016 fueron varios los candidatos que postularon por el sector oriente. Por ejemplo, en Vitacura compitieron a concejales y fueron electos los RN Maximiliano del Real, Felipe Irarrázaval y Catalina Recordon, además de Francisca Cruzat (Independiente), Patricia Alessandri (UDI), Matías Bascuñán y Cristián Araya, quien era UDI en ese entonces pero hoy es diputado del Partido Republicano, además de Luz Pacheco Matte, quien iba por la entonces coalición de la Nueva Mayoría.

Dentro de los candidatos a concejales que no resultaron electos de RN estaban el exdiputado Tomás Fuentes y el exsubsecretario Juan Francisco Galli. Por alcalde, en ese entonces, compitió además de Torrealba el independiente Rodolfo Terrazas y Helena Gallezos (PPD).

En Las Condes postularon a concejales y resultaron electos el entonces UDI Patricio Bopp, Carlos Larraín (RN), David Jankelevich (RN), Marcela Díaz (RN), Julio Dittborn (UDI), Ricardo Cortés (Evópoli), María Cotapos (UDI), Christian Velasco (UDI), Marta Fresno (UDI) y Felipe de Pujadas (Nueva Mayoría). En ese entonces, compitió como alcalde Joaquín Lavín (UDI).

Mientras que en Lo Barnechea resultó electo como alcalde Felipe Guevara (RN) y en concejales compitieron Macarena Silva (RN), Cristián Daly (RN), Juana Mir (Independiente), Paula Phillips (UDI), René Barba (UDI) y Cristóbal Lira (independiente cercano a la UDI).

En La Reina, en tanto, salió electo el alcalde José Manuel Palacios (UDI), quien compitió contra Raúl Donckaster (DC) y en concejales salieron electos María Olivia Gazmuri (RN), Rodolfo del Real (RN), Pamela Gallegos (UDI), Manuel José Covarrubias (UDI), Sara Campos (DC), Álvaro Delgado (DC), María Rubio (RD) y Adriana Muñoz (PPD).

Mientras algunos expostulantes no respondieron a las consultas de este diario, otros prefirieron no opinar. En tanto, otros comentaron que no supieron de las encuestas mencionadas por Torrealba.