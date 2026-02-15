SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    Ambos exalcaldes se reunirán este lunes. La actual autoridad adelantó que será el primero de varios encuentros. "La Delegación ve múltiples fenómenos de extrema sensibilidad, razón por la cual el traspaso tiene que ser con sentido de urgencia y precisión", sostuvo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Germán Codina / Gonzalo Durán

    A las 13.00 horas de este lunes, el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, tendrá su cara a cara con quien será su sucesor en el cargo, Germán Codina (independiente), una vez que asuma el gobierno de José Antonio Kast.

    Ambos exalcaldes -Durán de Independencia y Codina de Puente Alto- se reunirán en la oficina del actual delegado presidencial, como parte de la serie de bilaterales que han tenido las autoridades entrantes con las que forman parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Durán comentó a este medio que “con Germán Codina nos conocemos de antes, en virtud de nuestra condición de exalcaldes, que nos permitió coincidir desde el mundo municipal. Adicionalmente, en mi labor como delegado, cuando él fue alcalde de Puente Alto y tuvo que enfrentar múltiples desafíos en materia de seguridad, especialmente en los centros de salud de la comuna”.

    La expectativa de Durán es “darle a conocer (a Codina) todo lo que hemos desarrollado en este período, y compartir los principales desafíos que tenemos por delante. Por su puesto, conocer también cuáles son las principales preocupaciones del nuevo gobierno, con el propósito de facilitar su inserción en las tareas que vienen”.

    “Hay que tener presente que la Delegación ve emergencias, fútbol, funerales de riesgo, entre múltiples fenómenos de extrema sensibilidad, razón por la cual el traspaso tiene que ser con sentido de urgencia y precisión. En ese sentido, vamos a tener no solo una, sino, imagino, tres o cuatro reuniones de trabajo entre nosotros y con los equipos”, agregó la autoridad regional.

    Así como ellos, otros actuales futuros y actuales delegados ya han sostenido encuentros. Por ejemplo, Rodrigo García (Ñuble, PPD) tuvo una reunión con el abogado Diego Sepúlveda (Partido Republicano), quien será su sucesor. Asimismo, Juan Eduardo Prieto ya tuvo un acercamiento informal con el actual delegado del Maule, Humberto Aqueveque. Pretenden tener una bilateral formal en los próximos días.

    En tanto, Manuel Millones, quien reemplazará a Yanino Riquelme (PC) en la Delegación de Valparaíso, pretende tener su bilateral con él después del 20 de este mes.

    “Hay temas complejos en esta región y por eso hemos tenido un par de conversaciones (con el delegado Riquelme), que tienen que ver fundamentalmente con la megatoma de San Antonio (...). También hemos hablado de la reconstrucción de Viña del Mar y ahora surgen elementos nuevos, a partir del informe de Contraloría. Para eso hemos fijado una reunión para después del 20 de febrero”, comentó Millones.

    Más sobre:PolíticaDelegación MetropolitanaGonzalo DuránGermán CodinaJosé Antonio KastCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    Hombre muere tras ser baleado en su domicilio en San Pedro de la Paz: tres sujetos ingresaron al inmueble

    Estados Unidos confirma abordaje del barco ‘Verónica III’ en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

    Lo más leído

    1.
    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt
    Chile

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.
    Mundo

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Estados Unidos confirma abordaje del barco ‘Verónica III’ en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

    Rubio matiza tras su discurso de Múnich que EE.UU. no quiere que Europa se convierta en su “vasallo”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York