Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

A las 13.00 horas de este lunes, el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, tendrá su cara a cara con quien será su sucesor en el cargo, Germán Codina (independiente), una vez que asuma el gobierno de José Antonio Kast.

Ambos exalcaldes -Durán de Independencia y Codina de Puente Alto- se reunirán en la oficina del actual delegado presidencial, como parte de la serie de bilaterales que han tenido las autoridades entrantes con las que forman parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durán comentó a este medio que “con Germán Codina nos conocemos de antes, en virtud de nuestra condición de exalcaldes, que nos permitió coincidir desde el mundo municipal. Adicionalmente, en mi labor como delegado, cuando él fue alcalde de Puente Alto y tuvo que enfrentar múltiples desafíos en materia de seguridad, especialmente en los centros de salud de la comuna”.

La expectativa de Durán es “darle a conocer (a Codina) todo lo que hemos desarrollado en este período, y compartir los principales desafíos que tenemos por delante. Por su puesto, conocer también cuáles son las principales preocupaciones del nuevo gobierno, con el propósito de facilitar su inserción en las tareas que vienen”.

“Hay que tener presente que la Delegación ve emergencias, fútbol, funerales de riesgo, entre múltiples fenómenos de extrema sensibilidad, razón por la cual el traspaso tiene que ser con sentido de urgencia y precisión. En ese sentido, vamos a tener no solo una, sino, imagino, tres o cuatro reuniones de trabajo entre nosotros y con los equipos”, agregó la autoridad regional.

Así como ellos, otros actuales futuros y actuales delegados ya han sostenido encuentros. Por ejemplo, Rodrigo García (Ñuble, PPD) tuvo una reunión con el abogado Diego Sepúlveda (Partido Republicano), quien será su sucesor. Asimismo, Juan Eduardo Prieto ya tuvo un acercamiento informal con el actual delegado del Maule, Humberto Aqueveque. Pretenden tener una bilateral formal en los próximos días.

En tanto, Manuel Millones, quien reemplazará a Yanino Riquelme (PC) en la Delegación de Valparaíso, pretende tener su bilateral con él después del 20 de este mes.

“Hay temas complejos en esta región y por eso hemos tenido un par de conversaciones (con el delegado Riquelme), que tienen que ver fundamentalmente con la megatoma de San Antonio (...). También hemos hablado de la reconstrucción de Viña del Mar y ahora surgen elementos nuevos, a partir del informe de Contraloría. Para eso hemos fijado una reunión para después del 20 de febrero”, comentó Millones.