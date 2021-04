Delgado por el 9% de aprobación del gobierno en la CEP: “Nos gustaría que las encuestas dieran cuenta del trabajo que día a día estamos realizando en distintas materias”

Hoy se entregaron los resultados de una nueva Encuesta CEP, medición pública que es considerada como de las más importantes, y que en esta oportunidad trajo malas noticias para el Ejecutivo. Esto porque el sondeo reveló que la aprobación al gobierno de Sebastián Piñera alcanzó el 9% y la desaprobación llegó a un 74%.

La consulta dio cuenta de que entre quienes rechazan la gestión del Mandatario, un 79% tiene entre 35 y 54 años; un 76% tiene entre 18 y 34 años; y un 68% tiene 55 años o más. Pero también se reveló que la mayoría de quienes no están de acuerdo con cómo Piñera ha llevado adelante su gestión, se identifican más con la izquierda (90%); un 80% no manifiesta una postura política; un 75% dice ser de “centro” y un 50% se define de como de “derecha”.

Los resultados de la encuesta llegan en momentos de crisis para el gobierno, luego de la derrota que sufrieran ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de tercer retiro de 10% aprobado por el Congreso y que al final terminó siendo promulgado por el Presidente.

“Cuando uno revisa esta encuesta y otras encuestas, uno se da cuenta que hay distintas instituciones que no tienen el nivel de aprobación que uno quisiera, no solamente en este caso puntual del gobierno, pero hay otras instituciones que también lamentablemente son vistas por la ciudadanía o son percibidas con una aprobación bastante baja”, indicó esta jornada el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre las principales conclusiones de la CEP.

Agregó que “creo que hay que pensar también en las instituciones en general, qué está pasando que la gente siente a veces que las instituciones a lo mejor no están llegando de la manera que la gente quisiera, muchas veces hay críticas al funcionamiento de distintas instituciones y yo creo que efectivamente a nosotros como gobierno nos gustaría que las encuestas dieran cuenta del trabajo que día a día estamos realizando en distintas materias”.

En ese sentido, el jefe de gabinete señaló que “en la crisis sanitaria, por cierto, nos gustaría que hubiese más reconocimiento a la gestión de las vacunas que nos está permitiendo tener un liderazgo a nivel mundial. Nos gustaría también, por su puesto, que se reconociera más el esfuerzo económico y fiscal que se ha hecho en transferencias (...) nos gustaría que eso se viera reflejado. Y el desafío es justamente que sigamos trabajando y comunicando lo que estamos haciendo. Pero a veces, lo responsable no necesariamente es lo más popular. Y nuestra responsabilidad como gobierno es seguir trabajando en el marco de la institucionalidad, y en ese marco, a veces, por supuesto, hay un grado de incomprensión que las personas que a veces están esperando una acción de alguna institución o del gobierno en particular”.

El secretario de Estado, consultado sobre si el 9% de aprobación obedecía de alguna manera a la decisión de recurrir al TC por el tercer retiro, sostuvo que “no he dicho que puntualmente esta encuesta obedece a una foto, un momento en particular. Yo estoy diciendo que si uno analiza en general las encuestas, hace mucho tiempo hay ciertas instituciones que a veces no tienen las aprobaciones que nosotros quisiéramos, se incluye por supuesto la del gobierno”.

“Nosotros trabajamos todo el día para que la gente pueda percibir que en distintos ámbitos hay una mejor calidad de vida. Y nuestro desafío es justamente, a lo mejor, juntar más el dato con la percepción. Porque los datos están a la vista en muchos ámbitos. En le ámbito de la seguridad si yo le dijera que los delitos van a la baja, la gente a lo mejor dice ‘en realidad no es mi percepción’, pero los datos están ahí. El desafío, no solamente del gobierno, el desafío de distintas instituciones es ajustar más el dato con la percepción de la gente en distintas materias para que esa encuestas reflejen la percepción o la sensación con respecto a un tema”, añadió.

Finalmente, Delgado cerró con que “seguimos trabajando no solamente para mejorar en las encuestas que es un efecto más bien secundario, seguimos trabajando para que la gente tenga mejor calidad de vida en distintos aspectos. Por ejemplo, un dato que no trae la CEP, el IFE, cierto, ayer el Presidente hizo una pauta para anunciar el pago del IFE. Once millones de personas beneficiadas con el IFE”.