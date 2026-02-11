Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

Este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, no solo recibió la presión del gobierno de Gabriel Boric por la tramitación del proyecto de sala cuna, sino que también comenzó la incipiente arremetida desde las filas de la derecha .

En horas de la mañana de ese día, fue la portavoz de Palacio, Camila Vallejo (PC), quien emplazó a la futura administración por la iniciativa que está en primer trámite constitucional en el Senado.

“Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance , pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, afirmó Vallejo.

A ella, comenzaron a sumarse parlamentarios del futuro oficialismo, desde distintos partidos políticos que conformarán este bloque.

La primera en sumarse fue la diputada Ximena Ossandón (RN), quien valoró la iniciativa y emplazó directamente al mundo republicano. “Si no les gusta, que presenten una indicación sustitutiva, pero las mujeres no pueden seguir esperando ”, sostuvo en el medio Turno.

Su par de bancada, Andrés Celis, se sumó a la presión. ” Espero de verdad que se pueda sacar con el Presidente Boric , más allá de que él le pudo haber puesto discusión inmediata y podría haber citado al Parlamento".

Y añadió: “Aunque los tiempos son muy acotados, perfectamente se podría aprobar el proyecto, es el Ejecutivo el que le da la urgencia”.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), en tanto, si bien criticó a la actual administración de Boric por querer acelerar la tramitación en la última semana legislativa, agregó que “ la carga de la prueba hoy día le pasa al próximo gobierno , con quien esperamos, en un tiempo acotado, se pueda resolver”.

“Los primeros tres meses de su instalación son tiempos suficientes para formarse una opinión, tener datos técnicos relevantes que permitan avanzar en una sala cuna universal bien implementada”, añadió Guzmán.

Desde el Senado, fue Carmen Gloria Aravena (Ind.-RN) quien se sumó a la presión de la derecha a Kast para tramitar y despachar la iniciativa.

“En mi opinión el proyecto es de máxima relevancia para aumentar la participación de la mujer al trabajo dado que elimina el requisito de las 20 mujeres para acceder a sala cuna y por otro lado incorporará el futuro beneficio a los padres del niño”, afirmó la senadora.

Junto con ello, Aravena consideró que la iniciativa “va en línea directa con la Ley de cuidados recientemente promulgada”.

“Este proyecto iniciativa del expresidente Piñera ha sido mejorado por lo que reafirmo mi posición de avanzar con celeridad en esta iniciativa”, remató la senadora.

La postura de la OPE

Ese mismo martes, desde la Oficina del Presidente Electo, fue el presidente del Partido Republicano y futuro senador, Arturo Squella, quien fijó la postura del mundo republicano respecto a la iniciativa legal.

“Si es que esto no se transforma en una suerte de nuevo impuesto al trabajo, que ese es el riesgo y el temor que se tiene respecto a algunos aspectos del proyecto actual, no veo ningún inconveniente que se pueda avanzar con este”, señaló Squella.

Sin embargo, el futuro senador añadió que “hacerlo en tiempo récord, teniendo la vista que estamos recién en primer trámite constitucional, con tal de que sea el presidente actual el que mande el oficio para su promulgación, la verdad es que no tiene ningún sentido”.

Y remató: “Yo preferiría después hacerlo parte de esa promulgación, pero cuando tengamos una buena ley, un buen instrumento que cumpla con los propósitos que todos compartimos en la lógica de la sala cuna universal”.