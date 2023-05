Diputado (PS) Juan Santana y reforma previsional: “La mesa técnica no funcionó y lo que corresponde ahora es iniciar un diálogo con Chile Vamos”

Desde que en enero se aprobó la idea de legislar la reforma previsional, no ha habido mayores avances en esta iniciativa, ya que la discusión en particular está en pausa a la espera de lograr un acuerdo que consiga destrabar su tramitación. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Santana (PS), recuerda que ya ha habido dos intentos fallidos de las últimas dos administraciones para sacar adelante un proyecto de pensiones, pero cree que este es el momento de lograr un acuerdo. Estima que “el gobierno en esto tiene que poner toda su energía y toda su fuerza”.

El diputado Alberto Undurraga (DC) solicitó a la Comisión de Trabajo que se retome el debate de la reforma previsional. ¿Cuándo van a empezar a tramitar el proyecto en particular?

-Lo que pasa es que han estado ocurriendo coyunturas que son bien importantes para la Comisión de Trabajo y en la discusión laboral, como el proyecto de reducción de la jornada, que terminó su tramitación, y el aumento del salario mínimo a $500 mil que fue anunciado por el gobierno y que está en su fase final. Por tanto, hubo una serie de iniciativas que requerían de una tramitación urgente que impidieron que pudiésemos trabajar durante esas semanas. Y por otra parte, hay compromisos, cronogramas que se hicieron en relación a la tramitación de la reforma previsional, particularmente la generación de esta mesa técnica, cuyo objetivo era poder robustecer, mejorar la reforma presentada por el gobierno y, por tanto, expresar esas mejoras en indicaciones que fueran acordadas por todos los sectores políticos. Lamentablemente, esa mesa técnica no tuvo la participación de Chile Vamos. En mi opinión, la mesa técnica no funcionó y lo que corresponde ahora es iniciar un diálogo con Chile Vamos o no habrá reforma previsional.

¿Por qué no funcionó la mesa técnica?

-Creo que no funcionó básicamente porque, al no estar presente los partidos de Chile Vamos, existe una ausencia de una mirada política importante, de un actor político relevante, que es necesario para sacar adelante la tramitación de esta reforma en el Parlamento. Lo que pasa es que para poder analizar lo que ha pasado en el país, se requiere una mirada bien amplia, que incorpore todos los elementos de análisis, y no solamente los que nos gustan a nosotros. Y en los últimos cuatro años ha habido muchos momentos que han sido socialmente relevantes: la revuelta del 18 de octubre, la pandemia, el plebiscito de entrada, la victoria del Presidente Gabriel Boric, el Rechazo en el plebiscito de salida, y ahora último la victoria del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales. Todos y cada uno de esos eventos son importantes para la izquierda y la derecha, para entender lo que está pasando. Y tanto en el gobierno como en Chile Vamos hay sectores que entienden esto último, que saben que no se puede ignorar ninguna de estas situaciones, y con una mayor disposición, alcanzar acuerdos de forma transversal. Esos sectores, en mi opinión, son trascendentales para lograr la reforma previsional. En los republicanos, en cambio, yo veo otro tono, un tono mas retrógrado, con posiciones que hace rato se dejaron atrás en la sociedad.

¿Y el llamado es al gobierno, a Chile Vamos, o quién debe tomar la iniciativa para que comience esta segunda etapa?

-Todos estamos convocados a confluir en un espacio de diálogo: el gobierno, los partidos de gobierno, los partidos de oposición sin exclusión, pero el llamado principalmente, y dada su ausencia dentro de esta mesa técnica, es a los partidos de Chile Vamos. Ha habido múltiples intentos por sacar adelante una reforma previsional en los últimos gobiernos, y si hablamos de urgencias de la población y de requerimientos que son indispensables hoy, existe consenso en que las pensiones es una de esas urgencias y parte de un debate ineludible en nuestro país.

¿Van a intentar conversar con los parlamentarios republicanos para llegar a un acuerdo en la reforma previsional, o se van a centrar sólo en Chile Vamos?

-Lo que pasa es que uno genera diálogos cuando existen condiciones para poder hacerlo, y yo valoro mucho, por ejemplo, la disposición de diálogo que tuvieron actores políticos de Chile Vamos en la reducción de la jornada laboral, en donde hubo un acuerdo transversal, en donde incluso el senador del Partido Republicano estuvo a favor de esta reforma, pero sin embargo, en la Cámara de Diputados la bancada del Partido Republicano fue la única que unánimemente se puso en contra (...) ¿Se puede dialogar con una fuerza política que, pareciera ser en los hechos, se está oponiendo a todo? Si muestran disposición al diálogo, por supuesto, pero creo que el criterio básico para poder ser parte de una instancia cuyo propósito sea generar un consenso, en una materia tan importante como las pensiones, es que exista disposición a colaborar.

¿Ve que hay disposición de Chile Vamos para iniciar esta segunda etapa?

-Creo que existe disposición, porque Chile Vamos ha mostrado disposición también en otras materias, y creo que lo que está en juego es cuál es el camino, el legado, el relato con el que Chile Vamos va a trabajar y va a actuar políticamente de aquí en adelante. Si va a ser un relato que se apegue a las buenas y fructíferas experiencias que hemos tenido en reformas como las que he mencionado, donde ha existido participación del gobierno, de la oposición, pero también de otros actores de la sociedad civil, como trabajadores, pymes, y el mundo empresarial. Creo que el dilema de Chile Vamos es precisamente ese: si ese es el camino que quieren tomar, o si es apegarse, limitarse, a la estrategia de un partido que, en mi opinión, (si bien) se fortalece, cultiva miradas del Chile de los años 80, del Chile de los años 60, con miradas sumamente retrógradas, y en mi opinión, completamente obsoletas para la sociedad que hoy existe en Chile y para las demandas que de ahí emergen.