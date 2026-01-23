SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”

    Las palabras de la vocera de gobierno se dan ad portas de la reunión que mantendrá el Socialismo Democrático con la DC, donde no fue invitado el PC ni el FA.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    MARIO TELLEZ

    La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, abordó las tensiones en el oficialismo que persisten tras el quiebre en la alianza de gobierno, luego que el Partido Socialista (PS) decidiera congelar su participación en la administración de Gabriel Boric.

    La ruptura se produjo tras la arremetida que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) emprendieron contra el Socialismo Democrático por haber respaldado en 2023, los artículos de la ley Nain-Retamal que promovía La Moneda. Esto, en el marco de la absolución de Claudio Crespo, quien dejó ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica (Ind.-PC).

    En ese marco, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, coordinó un cónclave en la sede del partido, programado para las 11.30 de este viernes, donde se invitó al PPD, al PL, al Partido Radical, al FRVS y a la DC, dejando fuera al FA y al PC.

    Al respecto, la ministra Vallejo, en diálogo con radio Futuro, reiteró el llamado del gobierno a la "unidad del progresismo".

    “Lo que hemos logrado en beneficio de nuestros compatriotas ha sido gracias a la unidad del sector. Cuando el progresismo está unido, logra cosas que son concretas”, sostuvo.

    Si bien, la ministra evitó calificar la reunión organizada por el PS, dijo esperar que "la unidad no sea solo cuando se es gobierno".

    “La unidad del mundo progresista se requiere incluso cuando no se es gobierno. Se requiere para articular la defensa de los derechos conquistados. Se requiere para ir a los lugares donde todavía el progresismo no ha llegado", indicó. Esto considerando además que en la próxima administración de José Antonio Kast, les tocará ser oposición.

    Con ello, remarcó: “Yo no soy quien para decir si pueden tener o no reuniones por separado los partidos”.

    En ese sentido, señaló que “lo que importa es que al final se encuentren las instancias y los espacios de una unidad más amplia en el mundo progresista”.

