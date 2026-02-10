Elizalde acusa a la UDI de “inventar excusas” por sala cuna e insta a votar el proyecto la primera semana de marzo

Los dardos cruzados entre el gobierno y la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el proyecto de sala cuna universal, continúan. La polémica se agudizó luego que el Presidente Gabriel Boric acusara directamente al gremialismo de trabar la iniciativa en el Congreso.

“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”. Luego, sin entregar mayor información, disparó: “¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno”, señaló el Mandatario el lunes, en la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la ofensiva y acusó que “el Presidente Boric miente”. “Tuvo 48 meses para arreglar el proyecto y decide ponerle urgencia en el último minuto”, indicó.

En ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó que desde el gobierno esperan que “esta iniciativa sea aprobada, porque es necesaria para Chile”.

“El gobierno ha promovido un diálogo para construir un acuerdo, y se había avanzado de manera significativa, pero lamentablemente en las últimas semanas de enero se empezaron a inventar excusas para que el proyecto finalmente no fuera votado”, señaló.

En ese sentido, desafió al gremialismo: “Si la UDI señala que no tiene objeciones para que esta iniciativa salga adelante, pues que este proyecto se vote la primera semana de marzo”.

“El Congreso Nacional va a volver a sesionar a contar del primer lunes de marzo y, por tanto, esperamos que este proyecto se apruebe esa semana como una señal de la voluntad de acuerdos para sacar adelante iniciativas”, sostuvo.

En esa misma línea, destacó que, “al margen de las palabras claras que ha tenido el Presidente de la República, lo importante es que si existe voluntad de avanzar, aquellos que han inventado excusas durante todo este tiempo, estén disponibles a que el proyecto se vote la primera semana de marzo”.