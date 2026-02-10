SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elizalde acusa a la UDI de “inventar excusas” por sala cuna e insta a votar el proyecto la primera semana de marzo

    El titular de Interior aseguró que "el gobierno ha promovido un diálogo para construir un acuerdo, y se había avanzado de manera significativa, pero lamentablemente en las últimas semanas de enero se empezaron a inventar excusas para que finalmente no fuera votado”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    MARIO TELLEZ

    Los dardos cruzados entre el gobierno y la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el proyecto de sala cuna universal, continúan. La polémica se agudizó luego que el Presidente Gabriel Boric acusara directamente al gremialismo de trabar la iniciativa en el Congreso.

    “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”. Luego, sin entregar mayor información, disparó: “¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno”, señaló el Mandatario el lunes, en la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la ofensiva y acusó que “el Presidente Boric miente”. “Tuvo 48 meses para arreglar el proyecto y decide ponerle urgencia en el último minuto”, indicó.

    En ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó que desde el gobierno esperan que “esta iniciativa sea aprobada, porque es necesaria para Chile”.

    “El gobierno ha promovido un diálogo para construir un acuerdo, y se había avanzado de manera significativa, pero lamentablemente en las últimas semanas de enero se empezaron a inventar excusas para que el proyecto finalmente no fuera votado”, señaló.

    En ese sentido, desafió al gremialismo: “Si la UDI señala que no tiene objeciones para que esta iniciativa salga adelante, pues que este proyecto se vote la primera semana de marzo”.

    “El Congreso Nacional va a volver a sesionar a contar del primer lunes de marzo y, por tanto, esperamos que este proyecto se apruebe esa semana como una señal de la voluntad de acuerdos para sacar adelante iniciativas”, sostuvo.

    En esa misma línea, destacó que, “al margen de las palabras claras que ha tenido el Presidente de la República, lo importante es que si existe voluntad de avanzar, aquellos que han inventado excusas durante todo este tiempo, estén disponibles a que el proyecto se vote la primera semana de marzo”.

    Más sobre:UDISala cunaÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Tribunal deja en pausa eventual nulidad de la declaración de Eduardo Lagos y defensa insiste en que no delató a Vivanco

    Lo más leído

    1.
    RN por nominación de subsecretarios y delegados: “Esto comienza a dar las señales que nosotros esperábamos”

    RN por nominación de subsecretarios y delegados: “Esto comienza a dar las señales que nosotros esperábamos”

    2.
    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    3.
    Gobierno y emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “No hay un plan de aquí al 11 de marzo”

    Gobierno y emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “No hay un plan de aquí al 11 de marzo”

    4.
    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    5.
    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes
    Chile

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Dólar sube y termina con su racha a la baja

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida
    Cultura y entretención

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Cómo será la nueva película de Spider-Man: la aventura callejera que Tom Holland califica de “absoluto oro”

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl