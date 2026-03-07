SUSCRÍBETE
    Política

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    A pocos días del cambio de mando, el Partido Comunista realizó una romería en conmemoración y memoria a la histórica dirigente de la tienda de la hoz y el martillo, fallecida hace 21 años. Además de reforzar su legado en el contexto actual, los dirigentes también abordaron la actualidad nacional.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    En la imagen, el presidente del PC, Lautaro Carmona MARIO TELLEZ

    A poco más de 21 años de la muerte de la reconocida dirigente del Partido Comunista, Gladys Marín, el PC realizó este sábado una romería hacia el Cementerio General en Recoleta, donde además de reconocer su legado, sus dirigentes abordaron la contingencia nacional y el futuro del partido como oposición al gobierno de José Antonio Kast.

    La ocasión fue encabezada por el presidente del partido, Lautaro Carmona, quien realizó un discurso que se extendió por alrededor de 30 minutos. Al comienzo de su alocución, abordó algunas de las posiciones del partido sobre temas de contingencia.

    Sobre su rol como oposición, Carmona explicó que serán una “oposición constructiva si se trata de políticas que beneficien los intereses de mayoría y seremos oposición muy crítica y exigente cuando las políticas hagan retroceder los derechos conquistados y afecten los intereses de mayoría”.

    También tuvo palabras para el conflicto generado por el cable de fibra óptica submarino con China, que generó tensiones con el gobierno de Estados Unidos y la suspensión de visas a tres funcionarios chilenos.

    “Es evidente que el tema del cable submarino está fuertemente condicionado por la prepotencia intervencionista de Trump y el imperialismo norteamericano que representa, quienes no admiten que nuestro país, en ejercicio de su propia soberanía, incluya también a China en el espacio de intercambio económico y comercial que ponga al centro las políticas de desarrollo del país”, señaló al respecto.

    Nuestro homenaje es desde la condición de militantes que se proponen elevar su conciencia política y de clase y con humildad asumir que el colectivo es más grande y sabio que la individualidad. Combatir la arrogancia y la prepotencia intelectual así como el acomodo y la falta de iniciativa. Al final, nuestro homenaje es auto exigirnos para ser mejores comunistas”, detalló el dirigente casi de inmediato respecto a la instancia de este sábado.

    Tras ello, detalló parte de la carrera política y como dirigente de Marín.

    Gladys fue, en el sentido más profundo la palabra, una luchadora incansable por las causas más nobles. No una luchadora de discursos fáciles ni de convicciones frágiles sino una luchadora de esas que aparecen pocas veces en la historia de los pueblos. Luchó cuando era joven dirigente estudiantil, luchó desde el parlamento defendiendo a los trabajadores, luchó cuando vino la noche oscura, la dictadura, y muchos pensaban que la esperanza había desaparecido de Chile, y luchó también cuando luchar significaba arriesgarlo todo", señaló en parte de su discurso.

    A lo que agregó: “Gladys entendía algo que sigue siendo una verdad fundamental de la política: los derechos nunca han sido regalos del poder, siempre han sido conquistas de las luchas de los pueblos. Por eso hoy, cuando recordamos su vida, no lo hacemos desde la nostalgia, lo hacemos desde la continuidad de esa lucha”.

    Reflexión sobre el gobierno de Gabriel Boric

    El dirigente comunista fue consultado tras la conmemoración respecto al balance que realizará la tienda a los cuatro años del gobierno del Presidente Gabriel Boric y su participación al interior del gobierno.

    Podemos decir que coincidimos en general todos en lo que es la valoración a los avances que se han logrado. Uno siempre quisiera más avances, pero no cabe ninguna duda que tener un salario mínimo de 300 a 530 mil es un salto en el ingreso de las y los trabajadores muy importante. Lo mismo pasa con las 40 horas, lo mismo pasa con la distribución del royalty minero, lo mismo pasa con muchas medidas, con el tema previsional, con la pensión garantizada universal, con el copago cero”, resaltó Carmona.

    En ese sentido, agregó que como partido van a reflexionar del “por qué no logramos consolidar el proyecto y perdimos en esa disputa con la derecha. Eso tampoco lo vamos a esconder, pero ese debate viene”.

    “Lo que digamos como partido lo vamos a decir seriamente en breve tiempo más. Pero qué duda cabe que el primer tiempo nos afectó el debate constitucional, digamos, y postergamos cuestiones que podemos haber instalado de antes”, explicó sobre el tema.

    Denuncia de ministros del PC contra Daniel Jadue

    Tras la instancia, Carmona también abordó la situación luego de la carta de los ministros comunistas Vallejo, Cataldo y Gajardo en contra de Daniel Jadue, en la que pedían al tribunal supremo que le solicitara al exalcalde retractarse de sus dichos en que acusaba a los ministros de ser parte de una “persecución judicial” en su contra.

    Consultado al respecto, primeramente, enfatizó que el contenido era complicado de abordar al tratarse de un tema reservado.

    Cuando cursen todos los intercambios y haga la posibilidad de síntesis, vamos a comunicarlo. Yo tengo la sana expectativa de que conversando se aclaran las inquietudes, las miradas, y si se hace de buena disposición y sanamente, vamos a llegar a una cosa que nos fortalezca, lejos de lo que algunos imaginan que este es un factor que nos puede debilitar”, resaltó Carmona.

    Además, el dirigente señaló que esperaba que la carta no tenga como objetivo generar tensiones internas en la tienda ni que no tenga “en cuenta un sentido de responsabilidad de convivencia entre gente distinta“.

    Estamos dispuestos a soportar la diversidad de todos y, por qué no, entre nosotros. Así es que espero digamos que eso tenga su espacio correcto y proporcionado”, explicó.

    Finalmente, sobre este asunto, Carmona enfatizó que Jadue no ha dejado de ser militante comunista, sino que “la ley lo prohibió”.

    El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Militancia de Jeannette Jara

    Otro tema abordado fue la situación de la otrora candidata presidencial del oficialismo y militante comunista, Jeannette Jara, quien durante esta semana habría anunciado que prontamente daría noticias respecto a si finalmente abandona la tienda de la hoz y el martillo.

    Consultado sobre este asunto, Carmona enfatizó que “Si ella tiene un proceso de reflexión, respetémoslo, no hagamos debate público de un espacio, reflexión suya que es un poquito privado, tiene su reserva. Tengamos la confianza que el día que llegue a una conclusión, a una ratificación o lo que sea, va a comunicarlo correctamente y todos van a estar enterados".

    El asunto también lo abordó la secretaria general Bárbara Figueroa, quien señaló que han mantenido “un diálogo permanente con todos nuestros miembros de la dirección, de ello no es ajena nuestra compañera Jeannette Jara, y tal como ya lo ha señalado el día de ayer, en su oportunidad se pronunciará”.

    La excandidata presidencial oficialista, Jeannette Jara

    Partido ComunistaRomeríaGladys MarínLautaro CarmonaBárbara FigueroaConmemoraciónCable chinoDaniel JadueJeannette Jara

