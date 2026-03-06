Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, se refirió este viernes a la reflexión respeto a su militancia en el Partido Comunista (PC).

La contendora del presidente electo José Antonio Kast en la elección de diciembre abordó su estadía en la colectividad del martillo y la hoz en su llegada a La Moneda para ser parte del cónclave oficialista convocado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Jara anunció que se encuentra en reflexión el 15 de diciembre pasado, tras su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, dijo en esa ocasión.

Al ser inquirida si la reflexión era sobre su militancia, retrucó: “Sí, entre otras cosas”.

Desde Palacio, Jara dijo en esta jornada que en este tiempo retomó el contacto que la dirigencia de la colectividad a la que llegó a sus 14 años. “He conversado bastante con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, pero sin duda hay que seguir conversando”.

Entonces, al ser consultada si sigue en reflexión, lanzó: “Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando”.

-¿Decidida a dejar la militancia o decidida a quedarse?

Ante esta consulta, señaló: “Pronto tendrán noticias”.

Jara ya había sido requerida por este mismo tema horas antes, al asistir a un encuentro con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En la ocasión, eso sí, se marchó sin responder la pregunta de la prensa.

La relación de Jara con el PC se tensó durante la campaña presidencial. Luego de la derrota ante Kast, la hostilidad aumentó, al punto que a inicios de febrero, en el programa de streaming Barbarroja, dos importantes dirigentes de los comunistas, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaron la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”. Eso se interpretó como un emplazamiento a Jara.

La incomodidad de Jara con el PC abrió en ese momento una conversación informal en el PS, sobre que el desembarco natural de la exministra, si es que decide dar un paso al costado, sería en París 873.

En el cónclave oficialista de este viernes, Jara se reencontrará tanto con los líderes y figuras del PC, como también de los socialistas, en momentos en que su decisión parece zanjada.