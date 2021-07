En vivo: Congreso Nacional rinde su séptima Cuenta Pública con la presencia del Presidente Sebastián Piñera

A 11 meses de la última Cuenta Pública del Congreso, pasadas las 11 horas de este jueves se dio inicio a la instancia en la que los titulares de ambas cámaras se refirieron al trabajo del último año calendario, el que estuvo marcado por la tramitación de diversas medidas para lidiar con la pandemia, como las extensiones del Estado de Excepción Constitucional, los retiros del 10% de fondos previsionales y los bonos -entre otros-, así como otras leyes.

Con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles interpretando el Himno Nacional, se dio inicio a la ceremonia de Cuenta Pública del Congreso, correspondiente al periodo 2020-2021. La instancia fue liderada por al presidenta del Senado, Yasna Provoste y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Además, se contó con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Discurso de Paulsen

Quien comenzó su compendio del trabajo legislativo fue el diputado RN Diego Paulsen, quien expresó que “nuestra Mesa -conformada también por Francisco Undurraga y Rodrigo González- se ha traducido en un ejemplo de que es posible trabajar en unidad por el bien de Chile, más allá de las diferencias”, para luego expresar sus condolencia a los familiares de personas fallecidas a raíz de la pandemia.

Pandemia

“Acá estamos un año y medio después, con la pandemia todavía muy presente en nuestras vidas, pero con luces de esperanza: gracias a los esfuerzos realizados en materia sanitaria nunca hemos tenido el dilema de la última cama. Cada chileno que necesitó asistencia hospitalaria y un ventilador, lo tuvo. Además, el proceso de vacunación ha avanzado exitosamente, teniendo al día de hoy, todas las regiones del país con un avance de vacunación por sobre el 75% y casi todas por sobre el 70% de la población objetivo con su esquema de dosis completo”, dijo destacando los protocolos aplicados como “resultado de un buen trabajo en equipo entre distintos organismos e instituciones”.

“Sin duda alguna que los embates de esta pandemia han marcado el derrotero de nuestro trabajo legislativo en el último año y medio y nos ha conminado a resolver las necesidades más urgentes de la ciudadanía con celeridad. Ante la amenaza latente de un incremento en la vulnerabilidad socioeconómica de nuestros compatriotas, hemos respondido. (...) Así, hemos tenido un incremento del gasto histórico, llegando a un gasto del 30,5% del PIB. Es una cifra importante, pero absolutamente necesaria. Sobre todo, el esfuerzo en lograr transferencias directas para ir en apoyo de las familias y las Pymes, que suman más de 23.000 millones de dólares”, dijo el presidente de la Cámara Baja.

Trabajo de la cámara

Según detalló el diputado, el último año se convirtieron en ley 160 proyecto, de los cuales 64 corresponden a mensajes del Presidente y 96 fueron mociones parlamentarias. “Nos llena de satisfacción constatar que hemos generado un equilibrio en la tramitación y despacho entre las iniciativas del Ejecutivo y las del Congreso Nacional”, dijo Paulsen.

“Despachamos de forma rápida y oportuna proyectos de ley que van en directo beneficio de las familias y pymes, como el IFE Universal, extensión de la ley de protección al empleo y seguro de cesantía, nueva extensión del Postnatal de emergencia, el retiro de los fondos de pensiones para enfermos terminales o el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así como también pudimos despachar la nueva ley de migración y extranjería, el nuevo Servicio de Protección a la Niñez – poniendo fin al SENAME, el Sistema táctico de operación policial, la nueva ONEMI, entre otros”, destacando algunas de las legislaciones emitidas.

Además, hizo un guiño a la Cámara Alta expresando que “la Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado varios proyectos de ley que aún se encuentran en el Senado, y que están dentro de las prioridades para los chilenos”, ejemplificando con la reforma de pensiones y la ley Juan Barrios, que sanciona el crimen organizado y narcotráfico.

Convención Constitucional

Por otro lado, Paulsen precisó que, en el marco de las elecciones de Convencionales Constitucionales y municipales, junto con el Senado se tramitó con celeridad la ley que permitió realizar las elecciones en dos días “y estuvimos previamente, junto a la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, trabajando en una mesa para abordar el desarrollo de la pandemia”, expresó en relación al acuerdo de “mínimos comunes”.

“Como Cámara, conscientes del momento histórico que estamos viviendo, desde el primer día dispusimos todos los medios necesarios para facilitar que la Convención Constitucional pueda funcionar de la mejor manera”, dijo en relación a la convención, que comenzó su trabajo oficialmente el 7 de julio. “Nuestra colaboración no ha sido oportunista ni sólo se ha centrado en generar los espacios físicos apropiados. (...) Espero que se pueda llevar a cabo una deliberación franca, transparente y respetuosa entre cada uno de los constituyentes electos, sin importar su representación étnica o política”.

“En la cuenta pública del año pasado me referí al delicado momento en el que se encontraban nuestras instituciones. Ahora bien, a diferencia de otros países o de nuestro propio pasado, hoy Chile ha encauzado de modo institucional la grave crisis de gobernabilidad vivida desde octubre de 2019. Pese a que no sea lo más popular de decir, hay que relevar la altura de miras que tuvieron una parte importante de los partidos que no se restaron de este acuerdo democrático”, dijo el diputado sobre el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. “Esos partidos y actores entendieron que no se puede estar con un pie en la institucionalidad democrática, y con otro pie agitando el quebrantamiento del mandato democrático”.

“Lamentablemente, no todo ha sido miel sobre hojuelas desde la suscripción de dicho pacto democrático. El ánimo colaborativo inicial se fue disipando rápidamente. La violencia, la funa y la intolerancia son hoy componentes de un ambiente político cada vez más crispado”, dijo Paulsen llamando al díalogo.

La Araucanía

Sobre el conflicto en la zona de La Araucanía, el diputado RN comenzó expresando que “como clase política no hemos estado a la altura, lo que en cierta forma nos ha transformado en cómplices pasivos en la no búsqueda de una solución y particularmente en la ambivalencia frente a la violencia”.

“No podemos aceptar la ley de empate. Quienes comparan los distintos hechos violentos en La Araucanía y los asimilan como parte de la reivindicación mapuche, no sólo buscan justificar la violencia y el amedrentamiento en una región que desea y tiene el derecho a vivir en paz y libertad, sino que le hacen un flaco favor a las legítimas demandas que tienen nuestros pueblos originarios y han levantado hace años”, dijo argumentando que se debe condenar la violencia independiente de su origen.

“Nosotros como clase política somos responsables también del fracaso en el intento de solucionar el conflicto. Debemos entregar herramientas para combatir el terrorismo que existe en la macrozona sur, y para eso debemos dotar de inteligencia y de herramientas sólidas a las policías y a las fuerzas de seguridad y de orden. (...) Pero quiero ser claro: el Estado ha fallado también a nuestros pueblos originarios. Existe una diferencia muy grande respecto de lo que pueden ser las legítimas causas de ellos con el narcotráfico y el terrorismo”, expresó enfatizando la necesidad de velar por todos los ciudadanos.

“Ya sabemos, por nuestra propia historia, cuales son las consecuencias del quebrantamiento de las normas de convivencia democráticas. Por eso, celebro las palabras de la Presidenta de la Convención, Elisa Loncón, cuando señaló hace unos días que ‘nos corresponde a todos condenar la violencia, y no podemos naturalizarla’. Espero que estas palabras tengan un correlato en las acciones del órgano que ella lidera y es deseable que todos los actores políticos, y por cierto también los convencionales, le tomen el peso a sus palabras y las hagan suyas”, manifestó en esta materia.

Acuerdos y diálogo

Al concluir, el presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado “a que defendamos la democracia entre todos. Fortalecer el Estado de Derecho, la división de poderes, el pluralismo y la participación ciudadana. No debemos abrirle la cancha a los proyectos intolerantes y anti-democráticos, vengan de donde vengan”.

“No debemos olvidar que los que estamos en esta sala ostentamos temporalmente la representación ciudadana, debemos por eso, siempre trabajar en el pos del bien común de nuestro país”, dijo interpelando a las autoridades. “Debemos lograr fortalecer nuestra democracia, lograr que la Constitución realmente sea la casa de todos, que sea la voluntad de vivir juntos, los distintos. Por ende, tenemos la obligación moral y política de hacerlo bien y con acuerdos”, concluyó.

Discurso de Provoste

La presidenta del Senado hizo un discurso donde recordó a las víctimas del Covid-19, criticó al gobierno por la falta de ayudas en la pandemia y recordó las gestiones de sus sucesores en el cargo.

Coronavirus

La senadora por Atacama abrió su alocución recordando a las víctimas de la pandemia por el Covid-19. “Nunca, en lo que va corrido del siglo XXI, la palabra que usamos en este podio, la gravedad y el timbre del discurso, habían sido tan afectados por la perturbadora estadística de una tragedia social y humana como la pandemia que estamos sufriendo. Más de 34 mil personas han perdido su vida. Sobre un millón 600 mil personas se han contagiado”, dijo Provoste.

Agregó que “veinticuatro millones de dosis de vacunas se han administrado a once millones de jóvenes y adultos. Las cifras no consiguen explicar el profundo dolor que nos deja la pérdida de tantas vidas. Tampoco dan cuenta de la incertidumbre que nos causan las secuelas de la infección. Solo la resiliencia, la perseverancia frente a lo adverso, y el sentido de pertenencia que nos liga a nuestros semejantes, nos ha librado del aturdimiento y nos ha forzado a madurar en nuestra frágil condición”.

“No podemos aceptar tanta muerte como algo natural. Tantas vidas laceradas no pueden ser para nosotros puras cifras ordinarias. La pandemia ha puesto al descubierto un drama aún más profundo y secular, como es la injusticia estructural de nuestra sociedad, aquella que golpea a los más humildes, desamparados y excluidos”, complementó.

Críticas al gobierno

Inmediatamente, dio paso a duros cuestionamientos al gobierno y el Presidente Piñera -presente en el discurso- respecto a la tardía llegada del Ejecutivo por las ayudas para enfrentar la pandemia.

“En este periodo han brotado tensiones evidentes con el Ejecutivo. Primero, porque se transformó en una constante la crítica vacua e instrumental del Gobierno a cualquier diferencia que se manifestara aquí en el Congreso Nacional, que es un poder del Estado democrático y deliberante por excelencia. Luego, porque se repitieron exhortaciones públicas e imperativas a tramitar proyectos que ni siquiera habían sido presentados. Y la gran distancia entre las políticas comprometidas y la letra de los proyectos, pasó de despertar sorpresa a constituirse en práctica acostumbrada”, dijo la senadora.

Provoste agregó: “Lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy: más que entender la realidad, el buen gobierno tiene que administrar y gestionar iniciativas para resolver los problemas de la gente. Sin embargo, le ha costado entender la gravedad de los problemas que viene sufriendo la población. Los ejercicios dialécticos desplegados para convencer al gobierno han sido largos y extenuantes y, muchas veces, infructuosos. Si tuviéramos que resumir en tres palabras el talante mostrado por la actual administración frente a la crisis, serían ahorro, híper-focalización y desconfianza en las personas”.

Postnatal y Ley del Cáncer

Provoste en su discurso destacó dos proyectos de ley impulsados por senadoras de oposición: el Postnatal de Emergencia y la Ley del Cáncer.

“El Postnatal de Emergencia es un ejemplo más del difícil entendimiento con el Ejecutivo. Basta recordar el trato inaceptable del que fue objeto la expresidenta de la corporación, senadora Adriana Muñoz, cuando defendió con racionalidad y convicción la necesidad de esta legislación. Logramos arribar a un acuerdo gracias al esfuerzo inagotable de los miembros de las Comisiones de Trabajo y de la Mujer y Equidad de Género. Legislamos la extensión de este derecho, producto de la pandemia, para beneficiar a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes, empleadas y empleados públicos que hubieran utilizado una o más licencias médicas preventivas parentales en el período de emergencia”, dijo.

Sobre la Ley del Cáncer aseguró que “sobre cuyo impulso y promoción no puedo dejar de felicitar y de agradecer a la senadora Carolina Goic por su incansable tesón. La ley publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre del 2020, establece un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer. La ley también busca el adecuado tratamiento integral y la recuperación de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad. Forma parte de sus objetivos crear un fondo de financiamiento adecuado a los propósitos señalados”.

La Araucanía y Carabineros

Sobre La Araucanía, la presidenta del Senado aseguró que “la violencia en La Araucanía no nos puede dejar indiferentes, pues hay víctimas inocentes, inermes y no causantes de los conflictos ocasionados. El Estado de derecho no se puede inhibir de su función de proteger a las personas y comunidades. No es tolerable la disputa del monopolio del Estado sobre el uso de las armas. No es aceptable la violencia ni el descrédito de las instituciones, tampoco lo es criminalizar legítimas demandas de nuestros pueblos originarios, cuando procuramos resolver nuestras diferencias en una Convención Constitucional legítima, democrática y mandatada por la ciudadanía”.

Mientras que sobre Carabineros urgió en avanzar en la reforma que actualmente se tramita para la policía uniformada. “Lo señalé al asumir la presidencia del Senado: El país no puede esperar hasta el año 2027 una reforma profunda de Carabineros. Hoy, no mañana, necesitamos una institución confiable, proba, eficiente, respetuosa de los derechos humanos, sometida sin discusión al poder civil y fiscalizable. Una reforma que incorporé su estructura interna, sus procesos formativos, sus procedimientos de actuación, sistemas de monitoreo y control, incluyendo una clara subordinación a la autoridad civil y una evaluación con participación de la ciudadanía, así como un cambio mayor y de índole legal en su marco normativo”.

Estallido social y proyecto de indulto

Sobre el proyecto de indulto para los detenidos en el marco del estallido social, indicó que “no debemos temer al debate parlamentario. No podemos eludir la deliberación democrática que es camino de la racionalidad y el entendimiento que conduce a la justicia y a la paz. Conversemos en la sala y en las comisiones. Imaginemos las indicaciones que mejoren el proyecto para beneficiar aquellos que en justicia lo merecen, pero ofrezcamos una salida política a un problema real que se agudiza con el correr del tiempo”.

En ese sentido, la presidenta del Senado afirmó que “en pocos meses, se van a cumplir dos años desde el inicio del estallido social, y es claro que Chile tiene una gran deuda en cuanto a las graves violaciones a los derechos humanos realizadas por agentes del Estado durante las manifestaciones”.

“Las hasta ahora poquísimas sentencias condenatorias no se explican por la ausencia de evidencias, sino por una respuesta tardía y débil de las instituciones llamadas a hacerse cargo de la demanda de verdad y justicia. No existe un cambio relevante sobre la no repetición, en cuanto, como hemos dicho, están aún pendientes los verdaderos cambios estructurales que transformen a la policía en una institución respetuosa de los derechos humanos. La reparación está aún fuera del alcance de las víctimas. Nuestra institucionalidad de protección de los derechos humanos está tensionada y no ha logrado apuntar a sistematicidad de las vulneraciones y a la responsabilidad de los mandos. En general, en Chile no se han hecho valer cabalmente las responsabilidades jurídicas y políticas por las violaciones a los derechos humanos”, complementó.

Por ello Provoste instó a Piñera en avanzar en la creación de “una Comisión para la Verdad y la Reparación, que pueda aclarar de manera ágil y certera con claridad la magnitud, entidad y calificación de las violaciones ocurridas, y la situación de las víctimas y proponer las reparaciones debidas. Debe ser un órgano independiente e integrado por reputadas mujeres y hombres con experticia en derechos humanos, que sean capaces de dar confianza a las víctimas y sus organizaciones y que realicen en breve tiempo un trabajo imparcial. No debe reemplazar a los tribunales, pero deberá permitir un nuevo impulso a las acciones judiciales, en coordinación con el Ministerio Público. Nos parece que esta es una tarea urgente de nuestro país y que debemos acometer con fe y esperanza”.

Convención

La senadora también tuvo palabras para la Convención, felicitando a Elisa Loncon, quien es la presidenta de la instancia.

Provoste, finalmente, indicó que “luchemos como país por el reconocimiento constitucional de la salud, para que sea un derecho universal, centrado en la persona, solidario, integral y preventivo. Es imperativo vencer la violencia, la inseguridad y el mal trato para iniciar una era de paz y dignidad. Vamos a vencer el miedo y el dolor de la pandemia. Lo haremos llevando en nuestros corazones el recuerdo de quienes nos dejaron. Confiamos en Chile y su gente, confiamos en nuestro pueblo, en su mandato y en nuestras fortalezas”.