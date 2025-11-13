OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    El equipo económico del abanderado independiente detalló que es una medida que apunta al 80% de los cotizantes del sistema previsional chileno.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Marco Enríquez-Ominami, candidato independiente.

    El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami este jueves entregó detalles de su propuesta previsional, para permitir que todas las personas que tengan hasta $20 millones en su fondo de pensiones puedan retirarlos en su totalidad.

    El otrora líder del PRO dio cuenta de esta medida un su último punto de prensa antes del cierre de su campaña hoy en El Bosque.

    “Todos los chilenos y chilenas que tengan hasta 20 millones de pesos en su AFP podrán retirarlos. Todos y todas. El que tiene 21 millones, no. Hasta 20 millones. Porque lo que les entrega el sistema como pensión es miseria”, dijo ME-O.

    De acuerdo al presidenciable, los recursos permitirían a miles de familias resolver problemas urgentes como pagar deudas, financiar educación, invertir en un pequeño negocio, mejorar la vivienda o enfrentar gastos médicos. “Es mejor que esa persona reciba hoy sus 20 millones y se acoja a la PGU, que les dará más seguridad que las pensiones de hambre que hoy entrega la AFP”, afirmó.

    Agregó además que esta medida incluso beneficia al propio sistema, pues las AFP “hace años reconocen que quienes tienen menos de $20 millones son una carga para sus promedios”. “En la frescura de las AFP —dijo— las vamos a ayudar a ser más frescos, pero también a ser más felices a los chilenos”.

    También recordó otro compromiso de su campaña: que las mujeres puedan acceder a la PGU desde los 60 años, propuesta cuyo costo fiscal es de 0,4% del PIB y que calificó como “justa, financiable y urgente”.

    El encargado económico de la campaña, Camilo Lagos, en tanto, dijo que “entre el 70% y el 80% de los trabajadores tiene menos de $20 millones ahorrados, lo que se traduce en futuras pensiones de alrededor de $100.000 mensuales”.

    Además, explicó que la propuesta planteada por Enríquez-Ominami retoma una iniciativa impulsada por el movimiento No+AFP, respecto a una cifra “cuyo impacto previsional es mínimo” y que sea sostenido por la PGU.

    Más sobre:PresidencialesMarco Enríquez-OminamiAFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    Colmed de Santiago convoca encuentro regional de médicos para capacitarlos sobre atención primaria de salud

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Cómo la reconstrucción por megaincendios se tomó la campaña en Valparaíso a casi dos años de la tragedia

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas
    Chile

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Alivio para Aníbal Mosa en Colo Colo: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Alivio para Aníbal Mosa en Colo Colo: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros de Blanco y Negro

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”
    Cultura y entretención

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia
    Mundo

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?