“Es apostar por la sensatez”: comando de Matthei también apunta al “voto útil” en recta final de la campaña

En la recta final de la campaña presidencial, con miras a la elección del 16 de noviembre, desde el comando de Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) también han decidido apuntar al “voto útil”.

Se trata de un cambio de carril de lo que venía siendo la estrategia del equipo de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda. Esto, porque hasta ahora en dicho sector la apuesta era por el “voto silencioso”, que podría emerger entre los huérfanos de la antigua centroizquierda y aquellos que alguna vez se identificaron con el republicano José Antonio Kast , pero que valoran el tono más institucional y la experiencia de gestión que la exalcaldesa de Providencia ha proyectado en la parte final de su cruzada.

El llamado “voto útil”, por otra parte, y al que justamente han apuntado desde la candidatura de Kast, busca persuadir a quienes se mueven dentro del amplio espectro opositor -desde los electores más conservadores hasta los indecisos que rechazan al gobierno de Gabriel Boric- para que concentren su preferencia por la opción más competitiva.

Tras la reunión semanal del comité político del comando de Matthei, el senador Luciano Cruz-Coke dio cuenta de ese cambio de estrategia.

“Kaiser se ha comido la votación de Kast y, por ende, una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Jeannette Jara es la candidata Evelyn Matthei, eso está prácticamente en todas las encuestas”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “en segunda vuelta, dado que hay un empate técnico prácticamente en el segundo lugar, quien es más competitiva para derrotar a la candidata de gobierno que es Jeannette Jara y el Partido Comunista es Evelyn Matthei, y acá no nos engañemos, lo importante es cómo impedir que este gobierno se prolongue a través de una candidata del Partido Comunista que es la continuidad de Boric”.

El senador recalcó que bajo esa mirada, “eso precisamente es apostar a un voto útil, es apostar precisamente a la sensatez, a que la gente en estas últimas dos semanas, después de los foros de Anatel y el foro de Archi, que son muy relevantes, decidan por quién tiene mejores equipos, mejores propuestas, menor rechazo y mayores posibilidades de darle gobernabilidad al país”.