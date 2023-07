Gloria Hutt minimiza tensión en Chile Vamos por desmarque de diputados Evópoli en AC contra Ávila: “No vemos que esto afecte el pacto”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró la noche de este miércoles que el rechazo de dos diputados de su colectividad a la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila -que provocó esta jornada duras recriminaciones de partes de sus aliados- no afectará el pacto político que tienen los partidos que conforman Chile Vamos.

En conversación con CNN Prime, Hutt se refirió al resultado de la votación que se efectuó esta tarde, donde el libelo presentado en contra del ministro Ávila fue rechazado por 78 votos en contra y 69 a favor. Aunque desde Chile Vamos -junto a los Republicanos- apoyaban la acusación al titular de Educación, esta fue votada en contra por los Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, además de Joaquín Lavín (UDI), lo que provocó fuertes recriminaciones al interior del pacto, principalmente desde RN.

Ante esto, el secretario general de RN, Diego Schalper acusó que “nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación viniera de Evópoli” y que tal acción es “una puñalada al corazón de Chile Vamos”, e incluso deslizó que se podría evaluar la continuidad de Evópoli en el conglomerado opositor.

En esa línea, Hutt afirmó que “yo entiendo que Diego Schalper tenía otras expectativas de esta acusación, pero creo que dentro de la misma alianza es importante respetar la libertad de los parlamentarios para tomar las decisiones en conciencia, más aún si se trata de una acusación constitucional que en rigor, es un juicio. Es muy importante ser muy riguroso”.

Respecto a la continuidad del partido en el bloque de derecha, la exministra de Transportes sostuvo que “nosotros no vemos que esto afecte el pacto, realmente. No es primera vez que tenemos votaciones discrepantes y eso no significa que no compartamos, en la esencia, la visión de país por lo que estamos trabajando”

Añadió que “tanto la UDI, como RN, como nosotros, con distintos matices, pero todos dentro de la derecha. Nosotros en la centroderecha liberal, RN en el centro y la UDI en una derecha entre centro y más conservadora, pero todos dentro de un proyecto de derecha y defendiendo las libertades de las personas y la visión de país la seguimos compartiendo”.

“Atribuyo estos comentarios, principalmente, a la frustración de Diego Schalper respecto a una iniciativa que él promovió y de la cual está genuinamente convencido, pero esto no afecta para nada la continuidad de Chile Vamos ni tampoco hay facultades para imponernos sanciones cruzadas”, afirmó la timonel de Evópoli, quien añadió que “tendrían que sancionar a todos aquellos que votaron en contra”.

Respecto al argumento usado por los militantes del partido de derecha liberal, Hutt aseguró que el diputado Guzmán incluso aseguró que faltaba documentación en la presentación. “A juicio de Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, no había suficiente mérito. Jorge ha sido muy explícito para decir que incluso faltaba documentación de respaldo para hacer complemente el análisis, entonces responsablemente uno tiene que medir si los argumentos de trasgresión de la Constitución están debidamente fundamentados, no si el ministro lo ha hecho bien o mal, porque coincidimos totalmente en que lo ha hecho mal”, remarcó.

Argumentos valóricos

En ese sentido, la exministra descartó que el argumento para rechazar la acusación sea que son un partido liberal en medio de los cuestionamientos de la orientación sexual del ministro Ávila.

“No. El argumento tiene que ver con la justificación de la AC. Nosotros ciertamente creemos que todo ese adicional que ocurrió justo el día anterior de la AC, incorporó un ruido extra y unas lecturas que no eran propias de la AC y se confundieron los objetivos. Creo que eso es aún peor y eso yo creo que ensució mucho más la discusión y la confundió y fue entorpeciendo la posibilidad de que haya una acusación sólida y seria que pudiera ser respaldada”, afirmó.

“Por eso, creemos que el hecho de que RN haya invitado, por ejemplo, a (la directora del Observatorio Legislativo Cristiano) Marcela Aranda, conociendo esta postura, le causa un daño a su propio objetivo de la acusación”, añadió.

En esa línea, la líder de Evópoli pidió al partido dirigido por Francisco Chahuán que “revise” la situación de la diputada María Luisa Cordero, quien en la previa descalificó e insultó al titular de Educación por su orientación sexual.

“Desde luego no las compartimos, creemos que hacen un daño tremendo a la política, tremendo a la convivencia cuando todos estamos haciendo esfuerzos por mejorar la convivienda, por entregar formas de trato mejoradas y salen estas descalificaciones personales, brutales, a mi juicio excedidas de todo límite, yo espero que RN revise esa situación y ponga orden en la forma en que se pueden referir los parlamentarios a las autoridades. Las autoridades, nos guste o no, son autoridades. (...) Es toda la institucionalidad la que se debilita”, cerró Hutt.